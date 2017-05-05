The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.05.2017 09:22  Квадрокоптеры UDI предоставляют полный доступ к системе через анонимный FTP

Юния Валенте (Junia Valente) обратила внимание на полное отсутствие защиты (CVE-2017-3209) в квадрокоптерах компании DBPOWER, оснащённых HD-камерой и встроенной точкой беспроводного доступа. Устройство создавало открытую WiFi-сеть, подключившись к которой можно не только перехватить снимаемый камерой видеопоток, но и получить полный доступ к SD-карте устройства, в том числе к системным файлам и сохранённым видео- и фото-материалам.

Для атаки достаточно подключиться к предоставляемой устройством публичной беспроводной сети и зайти на устройство по FTP, который поддерживает анонимный вход без пароля. Предоставляемый по FTP анонимный доступ осуществляется под пользователем root и позволяет изменять системные файлы. Например, показано, как можно при помощи команды "curl -T shadow ftp://192.168.0.1:21/etc/jffs2/shadow" записать на устройства собственный файл /etc/shadow с хэшем пароля, зайти по telnet под пользователем root и захватить управление над летающим поблизости квадрокоптером.

Проблема подтверждена в модели DBPOWER UDI U818A и аналогичных устройствах, выпускаемых под другими брендами, такими как Force1 UDI U818A, USA Toyz UDI U818A и Udirc Discovery U818A. Разбирательство показало, что все эти устройства основаны на одном прототипе и выпускаются по контракту с китайской компанией Udi RC Toys Co. Ltd. В США модель U818A продаётся по цене в районе $100, в то время как в Китае розничная цена устройства составляет около $30.

Выявившие уязвимость исследователи считают, что проблема охватывает значительно больше различных квадрокоптеров, управление которыми производится через мобильное приложение. Вывод основан на том, что изучив около 20 мобильных приложений от различных производителей, 13 отправляли похожие запросы на открытые сетевые порты, а 10 подошли для управления дронами, имевшимися в распоряжении исследователей.



  1. Главная ссылка к новости (https://threatpost.com/many-co...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dron
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, istepan, 09:47, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Как можно было такое допустить? root ftp!
     
     
  • 2.5, ixrws, 10:16, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Root anonimous ftp это вообще жесть, видимо это из той же серии, что работать из-под админа под виндой:) И наверняка специально включили, ведь у большинства приличных ftp серверов дефолтный конфиг для анонимуса либо вообще не даёт права записить, хоть какие-нибудь либо ещё что-то подобное.
     
  • 2.7, Hellraiser, 10:26, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    может так задумано by design: в час Х все квадрокоптеры возвращаются домой
     
  • 1.2, Аноним, 09:55, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Не знал, что уже за 30 можно купить дрон с HD-камерой и трансляцией картинки на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:59, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Его можно бесплатно угнать!
     
  • 2.15, Аноним, 11:01, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    29 - без камеры. С камерой - 41. Наличие камеры у китайцев считается цветом.
     
  • 1.4, Аноним, 10:16, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Бред какой-то Включив нехилый бустер, можно задавить управляющий сигнал квадрок... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 10:18, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А никто и не говорит про бреши в защите. Говорят про полное отсутствие защиты.
     
     
  • 3.12, Аноним, 10:45, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это тоже слабо сказано так как не передает масштаб проблемы учитывая что можно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 10:58, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну в случае аналогового радиоуправления оно by design Как-то не видится способо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 10:44, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    следом будет новость про отсутствие защиты в радиомашинках и прочих игрушках на ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, Аноним, 10:59, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну в случае аналогового радиоуправления оно by design Как-то не видится способо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, J.L., 10:42, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    заготовка под скайнет (скайнет сразу получит контроль над всеми дронами) или наоборот - скайнет не пройдёт (так как всех терминаторов сразу взломают) ?
     
  • 1.10, Аноним, 10:43, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    даже ссылка на продавца не референсная. сегодня это редкость
     
  • 1.16, Майор Домушник, 11:06, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нормально за эти деньги.
    Про безопасность речь не шла, ведь 30 баксов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList