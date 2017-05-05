05.05.2017 00:09  В конце июня в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2017

22-25 июня под Гродно пройдет тринадцатая международная конференция разработчиков и пользователей свободного ПО "Linux Vacation / Eastern Europe" . Мероприятие объединяет общение и отдых специалистов и энтузиастов в области свободного ПО, включая платформу GNU/Linux, но не ограничиваясь ею. Формат конференции включает доклады, краткие выступления и workshop’ы; возможны также круглые столы и код-спринты. Тематика - разработка, сопровождение, внедрение, администрирование свободного ПО, особенности свободных лицензий. Конференция охватывает широкий круг платформ – от рабочих станций и серверов до встраиваемых систем и мобильных устройств. К началу конференции планируется издание печатного сборника.

Как обычно в это время, LVEE пройдёт на турбазе Химик посреди лесного заказника, поэтому для участников предусмотрена централизованная доставка из Минска и обратно. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции до 11 июня, а докладчикам - представить не позднее 5 июня тезисы докладов. Докладчики, а также представители спонсоров и прессы освобождаются от уплаты организационного взноса.



