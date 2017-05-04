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04.05.2017 18:49  Выпуск Redisson 2.9.0 и 3.4.0, In-Memory Data Grid для Java

Выпущены новые версии фреймворка Redisson, основанного на Redis и представляющего полный набор Java-объектов и сервисов, которые необходимы для создания распределенных приложений. Код проекта написан на языке Java и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Redisson может работать с любыми конфигурациями Redis: Master/Slave, Sentinel, Cluster, а также в облачной инфраструктуре AWS Elasticache и Azure Redis Cache. Предоставляется более 30 распределенных объектов, коллекций, локов и сервисов. Также есть интеграция с Tomcat, Hibernate и Spring. В версиях 2.9.0 и 3.4.0 появилась реализация фреймворка MapReduce для всех коллекций типа Map, List и Set.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/redisson/re...)
  2. OpenNews: Выпуск Redisson 2.8.0 и 3.3.0, In-Memory Data Grid для Java
Автор новости: Никита
Тип: Программы
Ключевые слова: redisson, java
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