04.05.2017 18:49  Выпуск Redisson 2.9.0 и 3.4.0, In-Memory Data Grid для Java

Выпущены новые версии фреймворка Redisson, основанного на Redis и представляющего полный набор Java-объектов и сервисов, которые необходимы для создания распределенных приложений. Код проекта написан на языке Java и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Redisson может работать с любыми конфигурациями Redis: Master/Slave, Sentinel, Cluster, а также в облачной инфраструктуре AWS Elasticache и Azure Redis Cache. Предоставляется более 30 распределенных объектов, коллекций, локов и сервисов. Также есть интеграция с Tomcat, Hibernate и Spring. В версиях 2.9.0 и 3.4.0 появилась реализация фреймворка MapReduce для всех коллекций типа Map, List и Set.



