04.05.2017 09:49  Проект Kryptonite развивает систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне

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|1.1, ОлдФак, 10:32, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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Ага, закрытые ключи на смартфоне. А смартфон их при любом удобном случае - дядям Сэмам.
Молодцы!
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|1.2, Аноним, 10:33, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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>С точки зрения безопасности, с одной стороны появляется лишнее звено в виде смартфона, но с другой стороны исчезает возможность утечки ключей из локальной ФС в случае компрометации пользовательских приложений (например, эксплуатации уязвимости в браузере).
По-моему, хипстота снова пытается всех обмануть.
Не кажется ли вам, что подобный trade-off не в пользу мобильного приложения?
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|1.12, rob pike, 11:28, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Обмен данными между агентом и смартфоном может производиться по Bluetooth
Замените смартфон на небольшое отдельное устройство на открытом hardware, и будет уже похоже на что-то полезное.
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|4.49, пох, 13:43, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а смартфон можно уронить, утопить
здесь это трейдоф, понятный - можно остаться без ключей, но их не сопрет просто так кто-то, на полчасика одолживший твой компьютер (зашедший с помощью AMT, заодно походя обойдя secure boot ;-) - во всяком случае, ему понадобятся совершенно нетривиальные телодвижения и сам телефон, а как только ты все это выключил, снова останется без твоих ключей - к ним надо обращаться каждый раз через телефон и как-то обойдя проверку (тоже каждый).
С флэшкой трейдоф непонятный- ты без флэшки, у хороших ребят, поломавших твой ноут, есть копия твоих ключей в расшифрованном тобой же виде, но, поскольку они не оставляли тебе свой адрес, ты не можешь попросить их поделиться (хотя я бы в отделе безопасности спросил ;-)
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|3.53, пох, 13:51, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> а вот это правильный вопрос. Чем ним нормальная 2FA не угодила?
и где она, нормальная -то?
_нормальная_ - self hosted, а не в гугле. Желательно - в кармане, а не на сервере.
то есть в идеале - usb-token с пинпадом (требует _одновременно_ продемонстрировать наличие артефакта _и_ знание пина. Причем правильный пин не является особоценным товаром, поменять его можно в любую секунду и это никак не требует синхронизации с тем, от чего там лежат ключи). И, разумеется, понятным мне содержимым, а не нечто залитое эпоксидкой, а внутри sd карта с ключами там же где и шифрованный раздел, как мы все любим.
С тех пор, как вездесущие камеры свели пользу от otp-генераторов на базе хешей к нулю, я уже очень давно ищу им какую-нибудь замену. Тоже нету в природе.
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|1.30, evkogan, 12:33, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Идея носить всегда с собой закрытые ключи и контролировать каждое их использование хороша. Но использовать для этого смартфон...
Вот если это отдельное устройство, да еще и вообще без блобов, в том числе в прошивках, а еще лучще openHW. Но еще и дешевое для массового потребителя и хоть минимально симпатичное (все же все время с собой таскать), то да идея интересная.
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|1.48, Anonplus, 13:42, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Давно храню закрытые ключи в базе KeePass + плагин KeeAgent. При необходимости PuTTY или WinSCP вызываются прямо из кипасса, им передаётся ключ.
Linux-софт, наверное, тоже можно этому обучить, да и обучать там нечему, в кипассе создаётся запись вида ssh://10.10.10.10:22, а в качестве обработчика протокола ssh указывается в настройках нужная софтина с нужными ключами ком.строки (https://habrahabr.ru/post/303894/), которой KeeAgent абсолютно прозрачно для нее передаёт закрытый ключ.
Приватные ключи хранятся непосредственно в базе, которая в любой момент времени надёжно зашифрована и синхронизируется через любое облачное хранилище.
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