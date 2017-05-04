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04.05.2017 09:49  Проект Kryptonite развивает систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне

Представлен проект Kryptonite, предлагающий хранить закрытые ключи SSH на смартфоне, вместо размещения в файле ~/.ssh/id_rsa. Kryptonite состоит из двух частей - ssh-агента, запускаемого на стороне рабочих станций, и мобильного приложения для Android и iOS, занимающегося хранением ключей. Агент написан на языке Go и распространяется в исходных текстах, но лицензия на код пока не определена.

Kryptonite может рассматриваться как подобие двухфакторной аутентификации для доступа к SSH-ключам. Все операции с ключами выполняются на смартфоне, а размещаемый на локальной системе агент лишь получает результат операции, выполненной на стороне смартфона с закрытым ключом. На локальной системе ключи не фигурируют ни в каком виде. Каждая операция с ключом требует явного подтверждения на смартфоне.

Так как ключи хранятся отдельно, они не привязаны к локальным системам и один ключ можно использовать с разных компьютеров. С точки зрения безопасности, с одной стороны появляется лишнее звено в виде смартфона, но с другой стороны исчезает возможность утечки ключей из локальной ФС рабочей станции в случае компрометации пользовательских приложений (например, эксплуатации уязвимости в браузере). Весь обмен данными между ssh-агентом и мобильным приложением передаётся в зашифрованном виде, для шифрования и аутентификации используется библиотека libsodium.

Процесс работы с Kryptonite выглядит следующим образом: На локальных системах устанавливается пакет с ssh-агентом kr, а на смартфоны специальное приложение. Далее запускается процесс сопряжения мобильного приложения и рабочих станций пользователя. Сопряжение сводится к выполнению в терминале на рабочей станции команды "rk pair", которая приводит к отображению QR-кода. Пользователь фотографирует мобильным приложением этот QR-код, после чего Kryptonite генерирует пару SSH-ключей, сессионные ключи для аутентификации рабочей станции и устанавливает канал связи с агентом. Обмен данными между агентом и смартфоном может производиться по Bluetooth или шифрованному каналу поверх TCP/IP (применяются сервисы AWS SQS и AWS SNS). Далее при каждом использовании SSH на сопряжённой рабочей станции на смартфоне выводится уведомление и требование подтвердить вход.

На смартфоне в iOS ключ хранится в iOS Keychain и генерируется на базе 4096-разрядных ключей RSA в реализации Apple iOS Security Framework или на базе Ed25519 в реализации libsodium. В Android ключи сохраняются в аппаратно изолированном хранилище ключей Android Keystore и генерируются в виде 3072-разрядных ключей RSA. Android Keystore выступает в роли чёрного ящика, из которого ключи не могут быть извлечены, в том числе самим Kryptonite. При поступлении запроса по SSH, Android Keystore генерирует цифровую подпись при помощи сохранённого ключа и возвращает результат. В случае утери или кражи смартфона достаточно удалить привязанные к нему открытые ключи из всех своих учётных записей и заменить на новые открытые ключи, сгенерированные на новом смартфоне.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.krypt.co/the-end-...)
  2. OpenNews: Выпуск Mosh 1.3, альтернативы SSH
  3. Применение двухфакторной аутентификации для SSH и GDM средствами Google Authenticator
  4. Двухфакторная аутентификация SSH с использованием YubiKey
  5. OpenNews: Реализация чата на основе SSH. Предложения по расширению области применения SSH
  6. OpenNews: Представлен новый защищённый SSH-сервер TinySSH
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kryptonite, ssh, ssh-agent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ОлдФак, 10:32, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Ага, закрытые ключи на смартфоне. А смартфон их при любом удобном случае - дядям Сэмам.
    Молодцы!
     
     
  • 2.59, XXX, 14:06, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    "Может им еще и ключи от сервера где деньги лежат?" (с)
     
  • 1.2, Аноним, 10:33, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    >С точки зрения безопасности, с одной стороны появляется лишнее звено в виде смартфона, но с другой стороны исчезает возможность утечки ключей из локальной ФС в случае компрометации пользовательских приложений (например, эксплуатации уязвимости в браузере).

    По-моему, хипстота снова пытается всех обмануть.
    Не кажется ли вам, что подобный trade-off не в пользу мобильного приложения?

     
  • 1.3, Аноним, 10:37, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    В этой новости не хватает ссылок на тестирование безопасности android приложений... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:57, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Технологии защиты в Android на порядок лучше SELinux, sandbox-изоляция, идентиф... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, tstalker, 11:20, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Подавляющее большинство целевой аудитории пользователей смартфонов разбираются в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, rob pike, 11:26, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В стационарных системах отсутствует, например, broadband модуль, на котором крут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Аноним, 12:20, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это не так, последние 10 лет cpu без подобного модуля не запускаются, см https... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, Ivan_83, 13:56, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только разница в том, что для работы МЕ нужна её встроенная сетевушка.
    АМД же своим псп вообще с сетью работать не умеет.
     
  • 3.14, Аноним, 11:42, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поэтому там постоянно находят новые вирусы чуть ли не каждый день То деньги вым... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 11:51, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пруф какой-нибудь что ли.
     
     
  • 5.24, Аноним, 12:21, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https www cnet com news malware-from-china-infects-over-10-million-android-use... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним, 12:24, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Эти вирусы атакуют пользовательскую ОС, к Android Keystore они доступа не имеют ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, Аноним, 14:03, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть куча уязвимостей помогающих получить рут на девайсах Не веришь Погугли Т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.51, Аноним, 13:46, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какие вирусы Фонарик, которые запришивает пермишен на отправку смс Самая основ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.61, Аноним, 14:07, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Огоспаде, да окуда вы такие берётесь Тролль или правда не понимаешь Ты доверяе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Аноним, 12:25, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Научи без получение рута на девайсе Почему то при всех этих технологиях зашиты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, wins proxy, 13:20, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В типичном Android-смартфоне куча уязвимостей, закрывать которые вендор и не собирается.
     
  • 3.55, Ivan_83, 13:56, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только вот доверия вендорам нет, да и дырок много.
     
  • 1.4, YetAnotherOnanym, 10:43, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не, а чо, купить специально дешёвый смартфон, отпаять антенну - и вуаля.
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:24, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    ШТО?77
     
  • 2.27, Аноним, 12:26, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А если недалеко от вышки Антенна даже не понадобится Как минимум, выпаять ради... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 13:01, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    анус себе выпаяй пёс
     
  • 1.5, Аноним, 10:47, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >которая приводит к отображению QR-кода

    Как узнать хипстоту...

     
  • 1.6, annonim, 10:50, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне

    /0

     
  • 1.7, Анончик, 10:56, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я конечно хипстота, но это уже перебор.
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:38, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Ты не хипстота. Быть хипстотой - это мейнстрим, а хипстер никогда не признает себя мейнстримщиком. Позер!
     
  • 1.12, rob pike, 11:28, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Обмен данными между агентом и смартфоном может производиться по Bluetooth

    Замените смартфон на небольшое отдельное устройство на открытом hardware, и будет уже похоже на что-то полезное.

     
     
  • 2.17, anonimus, 11:48, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    в виде наручных часов, не имеющих портов, пожалуй было бы самое оно
     
     
  • 3.21, Crazy Alex, 12:00, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    это уже явно перебор учитывая неизбежную маргинальность такой железки - порты н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 11:43, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    судя по комментариям, на опеннете остались конченые дегенераты
     
  • 1.16, Аноним, 11:45, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем это лучше ключа на зашифрованной флэшке?
     
     
  • 2.19, пох, 11:55, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    тем что с флэшки его могут спереть плохие ребята, когда ты этой флэшкой воспольз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, music, 12:26, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а смартфон можно уронить, утопить, как от этого спастись? а, ну да синхронизация на гугл драйв и дропбокс ;-)
     
     
  • 4.49, пох, 13:43, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а смартфон можно уронить, утопить

    здесь это трейдоф, понятный - можно остаться без ключей, но их не сопрет просто так кто-то, на полчасика одолживший твой компьютер (зашедший с помощью AMT, заодно походя обойдя secure boot ;-)  - во всяком случае, ему понадобятся совершенно нетривиальные телодвижения и сам телефон, а как только ты все это выключил, снова останется без твоих ключей - к ним надо обращаться каждый раз через телефон и как-то обойдя проверку (тоже каждый).

    С флэшкой трейдоф непонятный-  ты без флэшки, у хороших ребят, поломавших твой ноут, есть копия твоих ключей в расшифрованном тобой же виде, но, поскольку они не оставляли тебе свой адрес, ты не можешь попросить их поделиться (хотя я бы в отделе безопасности спросил ;-)

     
  • 2.33, Аноним, 12:44, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что слямзить можно дистанционно, пользователь даже не догадаетя А расшифро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 11:58, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем он лучше езопасных тайм ключей QR от Google Authenticator?
     
     
  • 2.32, Crazy Alex, 12:43, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот это правильный вопрос. Чем ним нормальная 2FA не угодила?
     
     
  • 3.53, пох, 13:51, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а вот это правильный вопрос. Чем ним нормальная 2FA не угодила?

    и где она, нормальная -то?
    _нормальная_ - self hosted, а не в гугле. Желательно - в кармане, а не на сервере.

    то есть в идеале - usb-token с пинпадом (требует _одновременно_ продемонстрировать наличие артефакта _и_ знание пина. Причем правильный пин не является особоценным товаром, поменять его можно в любую секунду и это никак не требует синхронизации с тем, от чего там лежат ключи). И, разумеется, понятным мне содержимым, а не нечто залитое эпоксидкой, а внутри sd карта с ключами там же где и шифрованный раздел, как мы все любим.

    С тех пор, как вездесущие камеры свели пользу от otp-генераторов на базе хешей к нулю, я уже очень давно ищу им какую-нибудь замену. Тоже нету в природе.

     
  • 2.36, Аноним, 12:53, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ты продумал защиту от брутфорса Шесть цифр легко подобрать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, КЭП, 13:08, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты подумал об ограничении на количество неверных вводов, умник?
     
     
  • 4.43, Аноним, 13:25, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Умник - это попытка оскарбить - Без защиты от брутфорса требуется три дня чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.42, Аноним, 13:24, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    sshguard и плюс защита самой rate-limit в google PAM
     
     
  • 4.45, Аноним, 13:33, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ok, но ведь sshguard заблокирует и легитимного пользователя, если он за одним IP... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Аноним, 13:46, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В последнем OpenSSHd уже встроен rate-limit на уровне ip ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.63, Аноним, 14:17, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем он лучше sshguard Он так же заблокирует и админа, если он в одной подсети... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.46, Аноним, 13:33, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Удачно вам перебрать брутфорсом Time-based One Time Password.
     
     
  • 4.62, Аноним, 14:13, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На угадывание шести цифр TOTP требуется три дня ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 12:02, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Улыбка с утра.)
    Однако, и ведь попрёт в "массы".
     
     
  • 2.29, gogo, 12:29, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не попрет. Кто в курсе, что такое ssh, тому очевидно, что это - бред.
     
  • 1.30, evkogan, 12:33, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Идея носить всегда с собой закрытые ключи и контролировать каждое их использование хороша. Но использовать для этого смартфон...
    Вот если это отдельное устройство, да еще и вообще без блобов, в том числе в прошивках, а еще лучще openHW. Но еще и дешевое для массового потребителя и хоть минимально симпатичное (все же все время с собой таскать), то да идея интересная.
     
     
  • 2.34, Crazy Alex, 12:46, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну, смотря на сколько нужно open, но на современных мк должно быть крайне дёшево. если выкаблучиваться и FPGA брать - конечно, вряд ли выйдет
     
  • 1.31, Аноним, 12:36, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, спасибо, не надо Дураков нет PS Хипстеры, запилите хранение ключей в обла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Crazy Alex, 12:47, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    уже было, вроде
     
  • 1.37, Нанобот, 13:00, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тю, хорошая идея же
    непонятно, чего нытики/параноики так возбудились
     
     
  • 2.44, Аноним, 13:27, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть вероятность скомпрометировать все ключи сразу при вирусе на андрюше.
     
     
  • 3.64, Аноним, 14:21, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вирус не имеет доступа к Android Keystore ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, Аноним, 13:21, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сначала надо убедиться, что этот самый смартфон имеет большую защиту Сейчас поч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, Аноним, 13:35, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно, что ключи можно доверить только открытой прошивке с fdroid и без гугл ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.48, Anonplus, 13:42, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно храню закрытые ключи в базе KeePass + плагин KeeAgent. При необходимости PuTTY или WinSCP вызываются прямо из кипасса, им передаётся ключ.

    Linux-софт, наверное, тоже можно этому обучить, да и обучать там нечему, в кипассе создаётся запись вида ssh://10.10.10.10:22, а в качестве обработчика протокола ssh указывается в настройках нужная софтина с нужными ключами ком.строки (https://habrahabr.ru/post/303894/), которой KeeAgent абсолютно прозрачно для нее передаёт закрытый ключ.

    Приватные ключи хранятся непосредственно в базе, которая в любой момент времени надёжно зашифрована и синхронизируется через любое облачное хранилище.

     
     
  • 2.65, Аноним, 14:27, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    По какому протоколу ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.52, Аноним, 13:51, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь, научите их записывать ключи на бумажке
     
     
  • 2.54, пох, 13:53, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-нибудь, научите их записывать ключи на бумажке

    сперва верните мне мой монитор, с приклеенными бумажками.

     
     
  • 3.60, Майор Домушник, 14:07, 04/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выпиленную дверь уже вернули?
     
  • 1.58, F, 14:06, 04/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если телефон надо сменить? А в том числе с IOS на Android или наоборот?
     

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