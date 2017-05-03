03.05.2017 08:19  Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости

> То есть вы игнорируете проблемы похлеще которые в openSSL?

Я НЕ игнорирую их! Я этого НЕ писал!

Суть в том, что шило на мыло.

И я не помню в openSSL что бы приходилось откатывать ранее накатанные исправления, которые приводили бы к поломке API и понижению безопасности.

Это, по Вашему, пустяковая проблема?

P.S. А ещё есть Натрий https://download.libsodium.org/doc , но его OpenNET, как-то, обходит стороной, только в новости про грядущий PHP 7.2 он засветился.

