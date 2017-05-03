03.05.2017 08:19  Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости

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|1.1, Ilya Indigo, 11:43, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Отменено изменение, привязавшее код возврата и код ошибки при выполнении callback-обработчиков верификации сертификатов, что нарушало документированный API...
Мда... мне уже перехотелось везде сабж вместо openSSL.
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|3.4, Ilya Indigo, 12:12, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> То есть вы игнорируете проблемы похлеще которые в openSSL?
Я НЕ игнорирую их! Я этого НЕ писал!
Суть в том, что шило на мыло.
И я не помню в openSSL что бы приходилось откатывать ранее накатанные исправления, которые приводили бы к поломке API и понижению безопасности.
Это, по Вашему, пустяковая проблема?
P.S. А ещё есть Натрий https://download.libsodium.org/doc , но его OpenNET, как-то, обходит стороной, только в новости про грядущий PHP 7.2 он засветился.
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|3.6, пох, 13:37, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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список проблем изложите, пожалуйста.
Не тех, которые - следствие продолжения разработки (которое libre не надо - можно было на халяву тырить из "неправильного" проекта, продолжая поливать его fud-дерьмом - правда, внезапно, с лицензией вышла подстава), а тех, которых героически избежали борцуны с "лишним кодом".
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