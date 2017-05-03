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03.05.2017 08:19  Выпуск LibreSSL 2.5.4 с устранением уязвимости

Разработчики проекта OpenBSD опубликовали выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 2.5.4, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы.

В новой версии:

  • Отменено изменение, привязавшее код возврата и код ошибки при выполнении callback-обработчиков верификации сертификатов, что нарушало документированный API и приводило к пропуску проверки сертификатов в nginx и некоторых других программах (CVE-2017-8301);
  • Реализация вызова getrandom() в Linux переведена на работу в неблокирующем режиме с задействованием запасного обработчика в случае сбоя, что позволяет обойти проблемы с обращением к Linux-вызову getrandom(2) на ранних стадиях загрузки, когда пул энтропии ещё не инициализирован;
  • Устранена ошибка, которая могла приводить к ложному результату верификации DTLS Cookie (при некоторых условиях ssl3_get_client_hello() возвращал успешный код возврата вместо кода ошибки);
  • Решены проблемы со сборкой на системах под управлением ОС Solaris.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/an...)
  2. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  3. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.2
  4. OpenNews: Новые выпуски LibreSSL 2.5.1, 2.4.5 и 2.3.10
  5. OpenNews: Выпуск LibreSSL 2.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libressl
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  • 1.1, Ilya Indigo, 11:43, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > Отменено изменение, привязавшее код возврата и код ошибки при выполнении callback-обработчиков верификации сертификатов, что нарушало документированный API...

    Мда... мне уже перехотелось везде сабж вместо openSSL.

     
     
  • 2.2, НеТерпило, 12:01, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    То есть вы игнорируете проблемы похлеще которые в openSSL?
     
     
  • 3.4, Ilya Indigo, 12:12, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > То есть вы игнорируете проблемы похлеще которые в openSSL?

    Я НЕ игнорирую их! Я этого НЕ писал!
    Суть в том, что шило на мыло.
    И я не помню в openSSL что бы приходилось откатывать ранее накатанные исправления, которые приводили бы к поломке API и понижению безопасности.
    Это, по Вашему, пустяковая проблема?

    P.S. А ещё есть Натрий https://download.libsodium.org/doc , но его OpenNET, как-то, обходит стороной, только в новости про грядущий PHP 7.2 он засветился.

     
     
  • 4.5, Аноним, 12:18, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Дырявый OpenSSL и не должен ломать совместимость, при установке соединения с бэк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, пох, 13:37, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    список проблем изложите, пожалуйста.
    Не тех, которые - следствие продолжения разработки (которое libre не надо - можно было на халяву тырить из "неправильного" проекта, продолжая поливать его fud-дерьмом - правда, внезапно, с лицензией вышла подстава), а тех, которых героически избежали борцуны с "лишним кодом".

     
  • 2.7, пох, 13:39, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мда... мне уже перехотелось везде сабж вместо openSSL.

    ну хоть до одного потихоньку дошло...

     
  • 1.8, бедный буратино, 14:25, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это только портированная версия. белых людей, пользующихся оригиналом, это не касается.
     

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