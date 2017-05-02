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02.05.2017 19:44  Истёк срок действия патентов на MP3

В конце апреля истёк срок действия последнего патента (US6009399A), затрагивающего формат цифрового кодирования звука MP3. Компания Technicolor официально закрыла программу лицензирования, в рамках которой производился сбор отчислений с производителей оборудования и ПО, реализующих кодировщики и декодировщики MP3. В действии остаются два сторонних патента (5924060 до 29 августа 2017 года и 5703999 до 30 декабря 2017 года), описывающие расширенные техники оптимизации в высококачественных кодировщиках, но они не охватывают все реализации и не подпадают под официальную программу лицензирования.

Реализации декодировщиков и базовых кодировщиков MP3 теперь могут быть включены в состав дистрибутивов, не допускающих поставку пакетов, обременённых патентами на ПО. Проект Fedora осенью прошлого года уже включил в состав дистрибутива GStreamer-плагин для декодирования MP3, полагаясь на прекращение действия патента 5579430.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.iis.fraunhofer.de/...)
  2. OpenNews: Истёк срок действия последнего патента на технологию AC-3 (Dolby Digital)
  3. OpenNews: MPEG LA формирует патентный пул для лицензирования потокового вещания поверх HTTP
  4. OpenNews: Истёк срок патента на методы оптимизации JPEG
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 115 новых пакетов
  6. OpenNews: Компания Tesla Motors разрешила использование своих патентов всем желающим
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: patent, mp3
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  • 1.1, oashnic, 19:57, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Отличная новость!
     
  • 1.2, Аноним, 20:07, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –11 +/
    Только не особо надо я уже лет 10 слушаю исключительно lossless Flac MP3 был ак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:07, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Держите нас в курсе.
     
  • 2.4, Аноним, 20:12, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Он был актуален только для говорящих кукол, пока не появился ogg.
     
     
  • 3.8, НяшМяш, 20:29, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    В который опять же из лосей только flac и кладётся Opus c Vorbisом уж никак не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, VINRARUS, 21:54, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    WAV форева - минимальная нагрузка на ЦП и максимальное качество.
     
  • 3.12, anonymous, 20:52, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >ogg

    Который контейнер, ога.

     
  • 2.13, Sabakwaka, 20:52, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> 10 слушаю исключительно lossless Flac

    Восемь минусов? Где я???

     
     
  • 3.27, RJ, 21:36, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >>>>lossless
    >>Восемь минусов? Где я???

    В обсуждении новости о аудиокодеке с потерями.

     
  • 2.25, runoverheads, 21:31, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну а смысл флака если разницу между ним и 320kb mp3 и 256kb acc не услышите.
     
     
  • 3.30, Аноним, 21:46, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    От наушников зависит Я в слепом тесте проверял - слышу Но музыку храню все рав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 21:52, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы может и не разбираете, а я разбираю на некоторых записях со сложным звучанием... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, qwerty123, 22:32, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вы может и не разбираете, а я разбираю на некоторых записях со
    > сложным звучанием. И разбираю обычный flac от flac c высоким битрейтом
    > и дискретизацией. Некоторые записи можно слушать только с высочайшим качеством, или
    > вовсе не слушать.

    +много.

    многие альбомы слышны в полной студийной картине только без потерь, например ... альбомы Genesis, Yes, ...
    Слушать их в MP3/OGG всегда артефакты, до 320kb теряется картина, выше не имеет смысла обрабатывать кроме lossless.

    Для потребителй "Бэц Бэц Ванка сунь мне огурец" разница незаметна.
    Если кто-то принял себя за последних - не моя проблема.

     
     
  • 5.41, Аноним, 22:50, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Акустическая музыка класс И винил или хороший рип с него звучит лучше CD А ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 22:02, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я даже разницу между 32 кб и 64 кб mp3 плохо замечаю, а с 64 вообще совсем не за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, EuPhobos, 22:30, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Я даже разницу между 32 кб и 64 кб mp3 плохо замечаю, а с 64 вообще совсем не замечаю.

    mp3 на 32кбит-а сплошные квакания, а не музыка, тут даже мой кот определит.. Вам к отоларингологу срочно нужно.

     
     
  • 5.43, Аноним, 22:58, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне достаточно небольшого звука, я же не врубаю на все колонки дабы и соседи слу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Аноним, 22:30, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это зависит от многих факторов композиция, акустика наушники динамики , внешня... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, rob pike, 22:37, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Опаздываете за веяниями времени.
    Все уже после FLAC на винил вернулись.
     
  • 1.5, Любитель, 20:16, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В итоге все будет свободным, надо только подождать.
     
     
  • 2.7, th3m3, 20:24, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Всё идёт по плану.
     
  • 2.20, нах, 21:16, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В итоге все будет свободным, надо только подождать.

    вы нипаверите - в проклятой америке мусорные бачки у крупных супермаркетов - с замками.
    (а у нас да - как только что-то протухает, оно сразу же становится "свободным")

    интересно, много мильярдов техниколор заработал этим патентом за последние десять лет?

     
  • 1.6, человек, 20:17, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    занууууда
     
  • 1.9, Аноним, 20:37, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    Использовать MP3 и JPEG в 2017-м - это как до сих пор использовать upstart Толь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Любитель, 20:40, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Звучит как призыв к священной войне.
     
  • 2.11, Аноним, 20:49, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Upstart хорошая вещь, а jpg вообще нечем заменить, он безальтернативен.
     
     
  • 3.14, анонимус_б6_выпуск_3, 20:54, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чем PNG хуже?
     
     
  • 4.17, Anonim, 20:57, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > чем PNG хуже?

    Сегодня ты PNG используешь, а завтра - systemd!

     
  • 4.18, Аноним, 21:09, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    PNG - сжатие без потерь
     
  • 4.23, нах, 21:20, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > чем PNG хуже?

    тяжелый, ссскотина. (в смысле - если это не 800x600, и не читать, а, наоборот, сохранять - жрет, увы, как не в себя)
    опять же и аналога jpegtrans написать невозможно.
    так что jpeg с нами - надолго.

     
  • 4.24, Аноним, 21:30, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    PNG хуже тем, что его фотоаппарат не выдает. Всего-то.
     
     
  • 5.29, Ан, 21:46, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший фотоаппарат и jpeg то не выдаёт.
     
     
  • 6.32, Аноним, 21:53, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чо правда?
     
     
  • 7.42, Admino, 22:57, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Правда.
     
     
  • 8.44, Аноним, 23:11, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 3.15, Аноним, 20:56, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Был бы хорошим - не отказались бы от него в CentOS и в Ubuntu
     
     
  • 4.16, Аноним, 20:57, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Был бы он хорошим был бы он лучшим Быстрофикс Никто не спорит что он хороший... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.21, ann, 21:16, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что вы как эти-самые...
    redhat отказались из-за NIH, а бубунтовцы не захотели поддерживать, т.к. все будет работать с системд.
     
  • 1.26, яя, 21:31, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    я вообще проблем с мп3 не замечал. качаю с торрентов музон и слушаю.
     
  • 1.28, iZEN, 21:39, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну вот, дожили. Теперь мусорный MP3 320 kbps CBR затмит AAC/AAC+.
     
  • 1.40, Аноним, 22:45, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    AAC его уже давно заменил
     
     
  • 2.45, Ilya Indigo, 23:17, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    :s/ACC/Opus
     
  • 1.46, Gannet, 23:18, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Flac - *овно, потому что жмет еле-еле. WavPack в этом плане более удачное решение.
     

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