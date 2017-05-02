02.05.2017 19:44  Истёк срок действия патентов на MP3

В конце апреля истёк срок действия последнего патента (US6009399A), затрагивающего формат цифрового кодирования звука MP3. Компания Technicolor официально закрыла программу лицензирования, в рамках которой производился сбор отчислений с производителей оборудования и ПО, реализующих кодировщики и декодировщики MP3. В действии остаются два сторонних патента (5924060 до 29 августа 2017 года и 5703999 до 30 декабря 2017 года), описывающие расширенные техники оптимизации в высококачественных кодировщиках, но они не охватывают все реализации и не подпадают под официальную программу лицензирования.

Реализации декодировщиков и базовых кодировщиков MP3 теперь могут быть включены в состав дистрибутивов, не допускающих поставку пакетов, обременённых патентами на ПО. Проект Fedora осенью прошлого года уже включил в состав дистрибутива GStreamer-плагин для декодирования MP3, полагаясь на прекращение действия патента 5579430.



