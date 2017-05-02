02.05.2017 19:44  Истёк срок действия патентов на MP3

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|4.37, qwerty123, 22:32, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Вы может и не разбираете, а я разбираю на некоторых записях со
> сложным звучанием. И разбираю обычный flac от flac c высоким битрейтом
> и дискретизацией. Некоторые записи можно слушать только с высочайшим качеством, или
> вовсе не слушать.
+много.
многие альбомы слышны в полной студийной картине только без потерь, например ... альбомы Genesis, Yes, ...
Слушать их в MP3/OGG всегда артефакты, до 320kb теряется картина, выше не имеет смысла обрабатывать кроме lossless.
Для потребителй "Бэц Бэц Ванка сунь мне огурец" разница незаметна.
Если кто-то принял себя за последних - не моя проблема.
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|4.36, EuPhobos, 22:30, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Я даже разницу между 32 кб и 64 кб mp3 плохо замечаю, а с 64 вообще совсем не замечаю.
mp3 на 32кбит-а сплошные квакания, а не музыка, тут даже мой кот определит.. Вам к отоларингологу срочно нужно.
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|2.20, нах, 21:16, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> В итоге все будет свободным, надо только подождать.
вы нипаверите - в проклятой америке мусорные бачки у крупных супермаркетов - с замками.
(а у нас да - как только что-то протухает, оно сразу же становится "свободным")
интересно, много мильярдов техниколор заработал этим патентом за последние десять лет?
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|4.23, нах, 21:20, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> чем PNG хуже?
тяжелый, ссскотина. (в смысле - если это не 800x600, и не читать, а, наоборот, сохранять - жрет, увы, как не в себя)
опять же и аналога jpegtrans написать невозможно.
так что jpeg с нами - надолго.
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