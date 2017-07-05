02.05.2017 17:06  Вышел Percona XtraDB Cluster 5.7.17-29.20

Компания «Перкона» (Percona) объявила о выходе расширенной версии открытого продукта Percona XtraDB Cluster 5.7, предоставляющего решение для создания кластеров с синхронной репликаций между узлами, работающими в режиме multi-master и обеспечивающими бесперебойную работу приложений. Система основана на наработках Percona Server 5.7, и Codership Galera Replicator 3.17. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2. Версия 5.7.17-29.20 более стабильна, значительно ускоряет работу кластера для ряда сценариев использования, а также предлагает расширенные возможности мониторинга кластера и отслеживания передачи данных. Особенностями выпуска также являются улучшенная производительность, полная совместимость с ProxySQL, Percona XtraBackup, Percona Monitoring and Management, а также возможность запуска Percona XtraDB Cluster из контейнера Docker. Новые возможности и преимущества Percona XtraDB Cluster 5.7.17-29.20: Производительность – ускорение работы PXC до 10 раз помогает компаниям быстрее обслуживать клиентов и обеспечивает рост бизнеса при уменьшении затрат.

Отслеживание передачи данных – возможность поэтапно отслеживать состояние передачи данных на восстановленный или вновь присоединившийся узел кластера позволяет оперативно реагировать в случае планового обслуживания или аварийного восстановления кластера.

Мониторинг – новая переменная, которая помогает пользователям узнать, принимает ли узел поток данных, предоставляет дополнительную информацию при устранении неполадок (в частности, когда узлы отстают в репликации).

Стабильность и простота использования – изменение семантики параметров, связанных с очисткой страниц кэша, упрощает настройку репликации Galera.

Полная совместимость с MySQL-5.7.17



