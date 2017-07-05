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02.05.2017 17:06  Вышел Percona XtraDB Cluster 5.7.17-29.20

Компания «Перкона» (Percona) объявила о выходе расширенной версии открытого продукта Percona XtraDB Cluster 5.7, предоставляющего решение для создания кластеров с синхронной репликаций между узлами, работающими в режиме multi-master и обеспечивающими бесперебойную работу приложений. Система основана на наработках Percona Server 5.7, и Codership Galera Replicator 3.17. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Версия 5.7.17-29.20 более стабильна, значительно ускоряет работу кластера для ряда сценариев использования, а также предлагает расширенные возможности мониторинга кластера и отслеживания передачи данных. Особенностями выпуска также являются улучшенная производительность, полная совместимость с ProxySQL, Percona XtraBackup, Percona Monitoring and Management, а также возможность запуска Percona XtraDB Cluster из контейнера Docker.

Новые возможности и преимущества Percona XtraDB Cluster 5.7.17-29.20:

  • Производительность – ускорение работы PXC до 10 раз помогает компаниям быстрее обслуживать клиентов и обеспечивает рост бизнеса при уменьшении затрат.
  • Отслеживание передачи данных – возможность поэтапно отслеживать состояние передачи данных на восстановленный или вновь присоединившийся узел кластера позволяет оперативно реагировать в случае планового обслуживания или аварийного восстановления кластера.
  • Мониторинг – новая переменная, которая помогает пользователям узнать, принимает ли узел поток данных, предоставляет дополнительную информацию при устранении неполадок (в частности, когда узлы отстают в репликации).
  • Стабильность и простота использования – изменение семантики параметров, связанных с очисткой страниц кэша, упрощает настройку репликации Galera.
  • Полная совместимость с MySQL-5.7.17


  1. Главная ссылка к новости (https://www.percona.com/about-...)
  2. OpenNews: Релиз Percona Server для MongoDB 3.4, PMM 1.1 и Percona Toolkit 3.0
  3. OpenNews: Доступна кластерная СУБД Percona XtraDB Cluster 5.7
  4. OpenNews: Компания Percona выпустила открытый инструмент для анализа производительности MySQL и MongoDB
  5. OpenNews: Для MongoDB представлено хранилище в оперативной памяти Percona Memory Engine
  6. OpenNews: Выпуск Percona Server для MongoDB 3.2
Автор новости: Percona
Тип: Программы
Ключевые слова: percona, database
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  • 1, Аноним, 19:10, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Интересная штука Порылся - не нашел цифр по производительности и бенчмарки Где... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Serge, 19:31, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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