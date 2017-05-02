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02.05.2017 16:53  Релиз Lpro 1.4.3, инструмента для проверки лицензий программ

Доступен новый выпуск экспертной системы для проверки лицензий установленных программ, которая отображает лицензию, условия распространения, примерную стоимость (если программа платная) и свободно распространяемую замену (если есть). Интерфейс полностью на русском языке. Работает на операционных системах семейства Windows. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Функциональные возможности Lpro:

  • Поиск платных, условно-бесплатных и свободных программ на компьютере;
  • Поиск программ по названию в базе данных;
  • Поиск следов программ в указанной папке;
  • Просмотр информации об установленных на компьютере программах;
  • Подбор свободно-распространяемой замены;
  • Сортировка результатов поиска (по названию, по типу, по лицензии, по стоимости, по замене);
  • Экспорт результатов поиска в HTML и CSV;
  • Передача результатов поиска в Microsoft Excel;
  • Справка по работе с программой;
  • Обновление базы данных;
  • Проверка наличия новой версии программы.


  1. Главная ссылка к новости (https://континентсвободы.рф/ут...)
Автор новости: mrkaban
Тип: Программы
Ключевые слова: lpro, license
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  • 1.1, Аноним, 19:29, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А зачем она, когда есть alternative.net
     
  • 1.2, apollo2k4, 19:30, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    По базе свободных аналогов местами есть вопросы т.к. аналоги либо частично либо совсем не о том.
     
  • 1.3, Аноним, 19:44, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    А почему в Microsoft Excel,а не свободный LibreOffice Calc Или Gnumerick, ЛОЛ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 20:06, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень странная программка, на виндовс сразу вылетает начиная с записи в какие-то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, бедный буратино, 20:48, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    vrms Non-free packages installed on jessie amd64-microcode ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Ergil, 21:12, 02/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправильно ты, дядя Федор, с компом обращаешься vrms Non-free packag... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 20:57, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стёб и толстый юмор в каждой строке новости.
     
  • 1.9, dmytro18, 22:21, 02/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по скриншоту на офсайте по условно-бесплатным не совсем точная информация.
     

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