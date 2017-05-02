02.05.2017 16:53  Релиз Lpro 1.4.3, инструмента для проверки лицензий программ

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Доступен новый выпуск экспертной системы для проверки лицензий установленных программ, которая отображает лицензию, условия распространения, примерную стоимость (если программа платная) и свободно распространяемую замену (если есть). Интерфейс полностью на русском языке. Работает на операционных системах семейства Windows. Код распространяется под лицензией GPLv3.
Функциональные возможности Lpro:
- Поиск платных, условно-бесплатных и свободных программ на компьютере;
- Поиск программ по названию в базе данных;
- Поиск следов программ в указанной папке;
- Просмотр информации об установленных на компьютере программах;
- Подбор свободно-распространяемой замены;
- Сортировка результатов поиска (по названию, по типу, по лицензии, по стоимости, по замене);
- Экспорт результатов поиска в HTML и CSV;
- Передача результатов поиска в Microsoft Excel;
- Справка по работе с программой;
- Обновление базы данных;
- Проверка наличия новой версии программы.