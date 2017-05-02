02.05.2017 16:53  Релиз Lpro 1.4.3, инструмента для проверки лицензий программ

Доступен новый выпуск экспертной системы для проверки лицензий установленных программ, которая отображает лицензию, условия распространения, примерную стоимость (если программа платная) и свободно распространяемую замену (если есть). Интерфейс полностью на русском языке. Работает на операционных системах семейства Windows. Код распространяется под лицензией GPLv3. Функциональные возможности Lpro: Поиск платных, условно-бесплатных и свободных программ на компьютере;

Поиск программ по названию в базе данных;

Поиск следов программ в указанной папке;

Просмотр информации об установленных на компьютере программах;

Подбор свободно-распространяемой замены;

Сортировка результатов поиска (по названию, по типу, по лицензии, по стоимости, по замене);

Экспорт результатов поиска в HTML и CSV;

Передача результатов поиска в Microsoft Excel;

Справка по работе с программой;

Обновление базы данных;

Проверка наличия новой версии программы.



