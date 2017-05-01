01.05.2017 21:37  Выпуск растрового графического редактора Krita 3.1.3

Доступен релиз растрового графического редактора Krita 3.1.3, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu дополнительно подготовлен PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Кроме исправления ошибок в новой версии добавлена возможность одновременно запуска нескольких экземпляров Krita, реализована функция для масштабирования вокруг точки привязки, для инструмента по умолчанию представлено контекстное меню с опциями копирования, вырезания, вставки и группировки объектов. Также предложен новый выпуск плагина для интеграции с Windows Explorer, отображающего эскизы для файлов в форматах ".kra" и ".ora".



