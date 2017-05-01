01.05.2017 19:51  Релиз Rockbox 3.14, открытой прошивки для аудиоплееров

После более четырёх лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 3.14, в рамках которого развивается альтернативная прошивка для многих моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox обеспечивает поддержку дополнительных форматов, набор расширенных функций и большую коллекцию плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с POSIX-совместимым ядром собственной разработки. Rockbox распространяется под лицензией GPL и может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера. Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео (3gp), голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, гибкая система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: удобный интерфейс пользователя, улучшенная энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов), на порядок более высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в директории (для сравнения прошивка Archos поддерживает не боле 999 файлов). Основные изменения: Плееры, поддержка которых в Rockbox 3.14 достигла стабильного состояния (детально статус поддержки можно оценить на данной странице): Ipod Nano 2G Sansa Fuze+ Sony NWZ E360/E370/E380 Creative Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi 3 и Zen X-Fi Style Samsung YH-820, YH-920 и YH-925 Philips GoGear SA9200, GoGear HDD16x0 и HDD63x0

Общий список устройств, имеющих статус стабильных: Apple : Все плееры iPods до 5.5G (6G не поддерживается в RockboxUtility), Ipod Mini, Ipod Nano 1g и Nano 2g; Archos : Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio Cowon : iAudio X5, X5V, X5L, M5, M5L, M3 и M3L iRiver : серии H100, H300 и H10 MPIO : серия HD300 Olympus : M:Robe 100 Packard Bell : Vibe 500 Samsung : YH-820, YH-920 и YH-925 SanDisk : Sansa c200, e200, e200R, Fuze, Fuze+, Clip, Clip+ и Clip Zip Toshiba : серии Gigabeat X и F (серия S находится разработке и доступна в нестабильном выпуске)

Ядро: Улучшена производительность файловой системы и базы данных Добавлены опции для настройки блокировки экрана и подсветки Почти в два раза продлено время автономной работы для устройств AMS v2 (Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2); Новый драйвер USB для Ipod Nano 2G, Ipod Classic, Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2, решивший проблемы нестабильной работы USB Новый высококачественный фильтр для компрессии громкости с настраиваемым временем атаки Улучшена поддержка старых аксессуаров для iPod Улучшена блокировка сенсорного экрана и добавлена блокировка в режиме радио Возможность выбора основной частоты семплирования — 44.1кГц или 48кГц Новый высококачественный ресемплинг, основанный на полиномах Эрмита Устранено повреждение памяти при использовании заставок для радио Улучшено воспроизведение видео на iPod 6G Добавлена поддержка записи и некоторых аксессуаров для iPod 6G Новые психоаккустические фильтры: эффект объемного звучания Хааса, улучшение восприятия баса и уменьшение утомляемости слуха

Кодеки: Поддержка обложек встроенных в контейнер FLAC Улучшение работы, поиска и производительности при декодировании Opus Улучшение производительности при декодировании SPC на ARMv5+ Улучшение работы mp3 с неправильно встроенными обложками Улучшение работы очень длинных mp3 и WMA Улучшение работы VGM

Плагины: Новая игра: 2048 Новый плагин: периодическая таблица Новый интерпретатор "xworld" для игры "Another World" Улучшен метроном Улучшен rockblox (тетрис) Портирована коллекция пазлов Саймона Татема Новый плагин быстрого последовательного визуального представления (RSVP) для быстрого чтения Новый менеджер паролей





