01.05.2017 19:51  Релиз Rockbox 3.14, открытой прошивки для аудиоплееров

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После более четырёх лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 3.14, в рамках которого развивается альтернативная прошивка для многих моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox обеспечивает поддержку дополнительных форматов, набор расширенных функций и большую коллекцию плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с POSIX-совместимым ядром собственной разработки. Rockbox распространяется под лицензией GPL и может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера.
Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео (3gp), голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, гибкая система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: удобный интерфейс пользователя, улучшенная энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов), на порядок более высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в директории (для сравнения прошивка Archos поддерживает не боле 999 файлов).
Основные изменения:
- Плееры, поддержка которых в Rockbox 3.14 достигла стабильного состояния (детально статус поддержки можно оценить на данной странице):
- Ipod Nano 2G
- Sansa Fuze+
- Sony NWZ E360/E370/E380
- Creative Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi 3 и Zen X-Fi Style
- Samsung YH-820, YH-920 и YH-925
- Philips GoGear SA9200, GoGear HDD16x0 и HDD63x0
- Общий список устройств, имеющих статус стабильных:
- Apple: Все плееры iPods до 5.5G (6G не поддерживается в RockboxUtility), Ipod Mini, Ipod Nano 1g и Nano 2g;
- Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio
- Cowon: iAudio X5, X5V, X5L, M5, M5L, M3 и M3L
- iRiver: серии H100, H300 и H10
- MPIO: серия HD300
- Olympus: M:Robe 100
- Packard Bell: Vibe 500
- Samsung: YH-820, YH-920 и YH-925
- SanDisk: Sansa c200, e200, e200R, Fuze, Fuze+, Clip, Clip+ и Clip Zip
- Toshiba: серии Gigabeat X и F (серия S находится разработке и доступна в нестабильном выпуске)
- Ядро:
- Улучшена производительность файловой системы и базы данных
- Добавлены опции для настройки блокировки экрана и подсветки
- Почти в два раза продлено время автономной работы для устройств AMS v2 (Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2);
- Новый драйвер USB для Ipod Nano 2G, Ipod Classic, Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2, решивший проблемы нестабильной работы USB
- Новый высококачественный фильтр для компрессии громкости с настраиваемым временем атаки
- Улучшена поддержка старых аксессуаров для iPod
- Улучшена блокировка сенсорного экрана и добавлена блокировка в режиме радио
- Возможность выбора основной частоты семплирования — 44.1кГц или 48кГц
- Новый высококачественный ресемплинг, основанный на полиномах Эрмита
- Устранено повреждение памяти при использовании заставок для радио
- Улучшено воспроизведение видео на iPod 6G
- Добавлена поддержка записи и некоторых аксессуаров для iPod 6G
- Новые психоаккустические фильтры: эффект объемного звучания Хааса, улучшение восприятия баса и уменьшение утомляемости слуха
- Кодеки:
- Поддержка обложек встроенных в контейнер FLAC
- Улучшение работы, поиска и производительности при декодировании Opus
- Улучшение производительности при декодировании SPC на ARMv5+
- Улучшение работы mp3 с неправильно встроенными обложками
- Улучшение работы очень длинных mp3 и WMA
- Улучшение работы VGM
- Плагины:
- Новая игра: 2048
- Новый плагин: периодическая таблица
- Новый интерпретатор "xworld" для игры "Another World"
- Улучшен метроном
- Улучшен rockblox (тетрис)
- Портирована коллекция пазлов Саймона Татема
- Новый плагин быстрого последовательного визуального представления (RSVP) для быстрого чтения
- Новый менеджер паролей