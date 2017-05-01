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01.05.2017 19:51  Релиз Rockbox 3.14, открытой прошивки для аудиоплееров

После более четырёх лет разработки состоялся релиз проекта Rockbox 3.14, в рамках которого развивается альтернативная прошивка для многих моделей аудиоплееров. По сравнению с штатными прошивками Rockbox обеспечивает поддержку дополнительных форматов, набор расширенных функций и большую коллекцию плагинов. Проект не основан на Linux и поставляется с POSIX-совместимым ядром собственной разработки. Rockbox распространяется под лицензией GPL и может быть загружен с карты памяти, без удаления основной прошивки плеера.

Среди доступных в Rockbox функций: будильник, просмотр документов, фотографий и видео (3gp), голосовой интерфейс, поддержка Cue, возможность вывода текстов песен и обложек альбомов, гибкая система закладок, диктофон, запись с FM Radio, простой файловый менеджер. Из отличий также отмечается: удобный интерфейс пользователя, улучшенная энергоэкономичность (19-21 часов вместо 14-16 часов), на порядок более высокая скорость работы с большими списками воспроизведения. Поддерживаются до 20 тыс. композиций в плейлисте и до 10 тыс. файлов в директории (для сравнения прошивка Archos поддерживает не боле 999 файлов).

Основные изменения:

  • Плееры, поддержка которых в Rockbox 3.14 достигла стабильного состояния (детально статус поддержки можно оценить на данной странице):
    • Ipod Nano 2G
    • Sansa Fuze+
    • Sony NWZ E360/E370/E380
    • Creative Zen Mozaic, Zen X-Fi, Zen X-Fi 3 и Zen X-Fi Style
    • Samsung YH-820, YH-920 и YH-925
    • Philips GoGear SA9200, GoGear HDD16x0 и HDD63x0
  • Общий список устройств, имеющих статус стабильных:
    • Apple: Все плееры iPods до 5.5G (6G не поддерживается в RockboxUtility), Ipod Mini, Ipod Nano 1g и Nano 2g;
    • Archos: Jukebox 5000, 6000, Studio, Recorder, FM Recorder, Recorder V2 и Ondio
    • Cowon: iAudio X5, X5V, X5L, M5, M5L, M3 и M3L
    • iRiver: серии H100, H300 и H10
    • MPIO: серия HD300
    • Olympus: M:Robe 100
    • Packard Bell: Vibe 500
    • Samsung: YH-820, YH-920 и YH-925
    • SanDisk: Sansa c200, e200, e200R, Fuze, Fuze+, Clip, Clip+ и Clip Zip
    • Toshiba: серии Gigabeat X и F (серия S находится разработке и доступна в нестабильном выпуске)
  • Ядро:
    • Улучшена производительность файловой системы и базы данных
    • Добавлены опции для настройки блокировки экрана и подсветки
    • Почти в два раза продлено время автономной работы для устройств AMS v2 (Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2);
    • Новый драйвер USB для Ipod Nano 2G, Ipod Classic, Sansa Clip v2, Clip+, Clip Zip и Fuze v2, решивший проблемы нестабильной работы USB
    • Новый высококачественный фильтр для компрессии громкости с настраиваемым временем атаки
    • Улучшена поддержка старых аксессуаров для iPod
    • Улучшена блокировка сенсорного экрана и добавлена блокировка в режиме радио
    • Возможность выбора основной частоты семплирования — 44.1кГц или 48кГц
    • Новый высококачественный ресемплинг, основанный на полиномах Эрмита
    • Устранено повреждение памяти при использовании заставок для радио
    • Улучшено воспроизведение видео на iPod 6G
    • Добавлена поддержка записи и некоторых аксессуаров для iPod 6G
    • Новые психоаккустические фильтры: эффект объемного звучания Хааса, улучшение восприятия баса и уменьшение утомляемости слуха
  • Кодеки:
    • Поддержка обложек встроенных в контейнер FLAC
    • Улучшение работы, поиска и производительности при декодировании Opus
    • Улучшение производительности при декодировании SPC на ARMv5+
    • Улучшение работы mp3 с неправильно встроенными обложками
    • Улучшение работы очень длинных mp3 и WMA
    • Улучшение работы VGM
  • Плагины:
    • Новая игра: 2048
    • Новый плагин: периодическая таблица
    • Новый интерпретатор "xworld" для игры "Another World"
    • Улучшен метроном
    • Улучшен rockblox (тетрис)
    • Портирована коллекция пазлов Саймона Татема
    • Новый плагин быстрого последовательного визуального представления (RSVP) для быстрого чтения
    • Новый менеджер паролей


  1. Главная ссылка к новости (http://forums.rockbox.org/inde...)
  2. OpenNews: Представлен релиз Rockbox 3.11, открытой прошивки для аудиоплееров
  3. OpenNews: Проект открытой прошивки для аудиоплееров отметил десятилетие новым релизом Rockbox 3.10
  4. OpenNews: Представлен релиз Rockbox 3.7, открытой прошивки для аудиоплееров
  5. OpenNews: Представлен релиз Rockbox 3.6, открытой прошивки для mp3-плееров
  6. OpenNews: Представлена новая открытая прошивка для mp3-плееров - Rockbox 3.4
Автор новости: Mihail Zenkov
Тип: Программы
Ключевые слова: rockbox
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  • 1, EuPhobos, 20:35, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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  • 2, 09.io, 20:59, 01/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Интернесно, сколько человек всё ещё использует аудиплееры.
     
     
  • 3, Аноним, 21:11, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Старые айподы, с жёсткими дисками ещё как используют Потому что удобно что жёст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, анон, 21:16, 01/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    ауди?
     

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