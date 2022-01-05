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29.04.2017 22:37  Выпуск VirtualBox 5.1.22

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.22, в котором отмечено 6 исправлений. В новой версии устранены внесённые в прошлом выпуске регрессивные изменения, из-за которых на платформе Linux перестал работать бэкенд для вывода звука при помощи подсистемы ALSA, наблюдались проблемы с загрузкой библиотек OpenGL и не работала с символическими ссылками утилита mount.vboxsf. Также исправлены проблемы с программной виртуализацией на хостах с Solaris и устранены потенциальные крахи и зависания в подсистеме работы с хранилищем, проявляющиеся при редком стечении обстоятельств (например, при выполнении слияния снапшотов при отключенном асинхронном вводе/выводе).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.20
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.18
  5. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, Аноним, 23:29, 29/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Поттеринг, злодей эдакий.
     
     
  • 2, пох, 00:24, 30/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ага, солярис тоже я развалил!
     
  • 3, Аноним, 00:38, 30/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как то он стал Винду 7 в синий экран вгонять постоянно. Qemu спас.
     
  • 4, Аноним, 01:59, 30/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Прекрасная прога! Великая прога!
     

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