29.04.2017 22:37  Выпуск VirtualBox 5.1.22

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.22, в котором отмечено 6 исправлений. В новой версии устранены внесённые в прошлом выпуске регрессивные изменения, из-за которых на платформе Linux перестал работать бэкенд для вывода звука при помощи подсистемы ALSA, наблюдались проблемы с загрузкой библиотек OpenGL и не работала с символическими ссылками утилита mount.vboxsf. Также исправлены проблемы с программной виртуализацией на хостах с Solaris и устранены потенциальные крахи и зависания в подсистеме работы с хранилищем, проявляющиеся при редком стечении обстоятельств (например, при выполнении слияния снапшотов при отключенном асинхронном вводе/выводе).



