28.04.2017 21:26  Выпуск Wine 2.7

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.7. С момента выпуска версии 2.6 был закрыт 31 отчёт об ошибках. Наиболее важные изменения: В WebServices добавлена поддержка TCP- и UDP-соединений;

В Direct3D 11 внесены улучшения, связанные с поддержкой шейдеров;

Улучшены средства для настройки high DPI;

Частично реализована библиотека GLU (OpenGL Utility Library);

Добавлена поддержка свежих версий API OSMesa;

Улучшено управление окнами в macOS;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Stronghold 2, Need for Speed: Carbon demo, Purge, Dirt 3, Photoshop CS6, DeSmuME 0.9.8, The Witcher 3, Nox, Transcendence, Steuer-Spar-Erklärung 2017, Tree of Savior, The Technomancer, Propellerhead Reason 5, Star Wars: Knights of the Old Republic 1 & 2.