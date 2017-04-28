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28.04.2017 10:01  Статус подготовки Debian 9

Разработчики Debian опубликовали новый отчёт о подготовке следующей значительной ветки Debian - "Stretch". Уже почти три месяца пакетная база Debian 9 находится на стадии полной заморозки перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing полностью остановлен. В настоящее время насчитывается 143 критических для формирования релиза ошибок, при этом только одна из этих проблем помечена как блокирующая и остаётся неисправленной в Debian Sid. Точная дата релиза по-прежнему не определена, наиболее вероятно, что релиз выйдет в начале лета.

Для ускорения формирования релиза разработчики решились на компромисс и вывели обеспечение поддержки UEFI Secure Boot из категории блокирующих релиз, опасаясь того, что подгоняемая ограниченным временем команда, занимающаяся данной системой, наделает новых ошибок. Поэтому, вероятно Debian 9 выйдет без изначальной поддержки UEFI Secure Boot. В этом случае реализация данной технологии будет доведена до рабочего состояния уже после релиза.

Также опубликован отчёт от команды, занимающейся подготовкой установочных и загрузочных сборок Debian. Как уже сообщалось ранее, проект отказался от формирования для Debian 9 полных наборов образов на CD, которые включают более 80 компакт-дисков и не востребованы пользователями. Также почти полностью упразднены урезанные установочные CD-сборки с различными рабочими столами. Из CD-сборок остались только однодисковый образ с рабочим столом Xfce и сборка для загрузки пакетов по сети (netinst). Формирование полных образов на носителях DVD, Blu-Ray (BD) и двухслойном Blu-Ray (DLBD) будет продолжено для всех поддерживаемых архитктур.

Для архитектур amd64 и i386 возобновлено формирование еженедельно обновляемых Live-сборок с рабочими столами GNOME, KDE, Cinnamon, Mate, Xfce и LXDE, занимающих около 2 Гб. В отличие от прошлых выпусков в Live-сборках обеспечена поддержка загрузки на системах с UEFI. Из новых образов отмечаются сборки для развёртывании облачных систем (предлагается OpenStack) на оборудовании ARM64 и неофициальные сборки с несвободными прошивками, формируемые в формах live, netinst и DVD. К релизу также планируется завершить реорганизацию страниц загрузки на сайте проекта, что упростит навигацию по предоставляемым сборкам.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  3. OpenNews: Статус подготовки релиза Debian 9 "Stretch"
  4. OpenNews: Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 9
  5. OpenNews: Debian 9.0 "Stretch" перешёл на стадию заморозки перед релизом
  6. OpenNews: Debian прекратит формирование CD-образов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, A.Stahl, 10:10, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Уже скоро? Хорошо, а то мне как пользователю testing ветки скучно стало обновляться:)
     
     
  • 2.8, ryoken, 10:59, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Уже скоро? Хорошо, а то мне как пользователю testing ветки скучно стало
    > обновляться:)

    Приделайте Sid & Experimental, повеселеет :). (простой дебсидоюзер)

     
     
  • 3.10, A.Stahl, 11:02, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не-не-не. Моей жопе приключения не нужны:)
    Я просто раз в недельку обновляюсь, смотрю на названия пакетиков, выделяю там что-то знакомое и мне становится хорошо и приятно. А танцевать с бубном я не люблю.
     
     
  • 4.18, ryoken, 11:16, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Не-не-не. Моей жопе приключения не нужны:)
    > Я просто раз в недельку обновляюсь, смотрю на названия пакетиков, выделяю там
    > что-то знакомое и мне становится хорошо и приятно. А танцевать с
    > бубном я не люблю.

    Раз в неделю и кроном с safe-upgrade-ом поди обновляться можно, этак и я могу :D. То ли дело, когда прилетело 60 пакетов, но aptitude обновляет 20, а при full-upgrade решает утащить по зависимостям пол-системы в могилу :D. Но потом через дня 3 те же 40 пакетов обновляет как ни в чём не бывало.

     
  • 3.29, Аноним, 13:14, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да вот не повеселеет Sid тоже топчется на месте, пока новый stable не выпустят ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:36, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что существенно изменилось в [i]минорной[/i] версии кед?
     
     
  • 5.37, Аноним, 14:41, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надеялся, может постабильней, менее глючной стала Да и не только про кеды речь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.38, ryoken, 15:03, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да вот не повеселеет. Sid тоже топчется на месте, пока новый stable
    > не выпустят. KDE до сих пор 4.8. А в релизе(!) Убунты
    > уже 4.9.

    Старнно, у меня вроде 5 было с плазмой. Подскажите, какие пакеты посмотреть, версии? Дома гляну.

     
  • 1.3, Гость, 10:37, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вероятно Debian 9 выйдет без изначальной поддержки UEFI Secure Boot

    Ну и что нового будет в новой версии? Новые баги systemd?

     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:45, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гхм. А что нового там должно быть? Это дистрибутив. Набор программ. Не более того. Обновили версии этих программ, разрулили зависимости и всё. Для этого дистрибутивы и существуют.
     
  • 2.5, eRIC, 10:48, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и что нового будет в новой версии? Новые баги systemd?

    набор новых версий программа и конечно же баги тоже и не только systemd. без багов программы не бывают :)


     
  • 1.6, Аноним, 10:53, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ура Наконец-то лайвсд тестинг ветки, интересно будут они делать лайвсд других в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, mexanic, 10:58, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне предстоит переинстал сервера.
    Ломаю голову, тестовый Stretch или стабильный Wheezy.
    С чего проще обновится...
     
     
  • 2.9, Гононим, 11:01, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мамка компьютер новый купила и в майнкрафт с корешками популять решил?
     
     
  • 3.12, mexanic, 11:08, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    :-) - вы НЛО?
     
  • 2.15, Аноним, 11:11, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно без переинсталлов Прямо на лету и в продакшене, но нужны голова и руки ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, mexanic, 11:12, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно без переинсталлов. Прямо "на лету" и в продакшене, но нужны голова
    > и руки прямые.

    Та не сосвем, железо из под WIN сервера, обновится не получится.

     
     
  • 4.22, Аноним, 11:45, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тогда да Но это ж всегда праздник когда железо из-под неправославного закопиращ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, A.Stahl, 11:13, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >руки прямые

    Грабли что ли?:)

     
     
  • 4.23, Аноним, 11:46, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно и грабли если не rukojop edition ))
     
  • 2.24, Аноним, 11:47, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Jessie где потерял?
     
  • 2.25, LinuxGuruNigga, 12:02, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да Ubuntu-сервер поставь и не парь мозг.
     
  • 2.26, Аноним, 12:05, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуй в вм сначала
     
  • 1.11, Аноним, 11:06, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может кто подсказать можно ли из лайвсд дебиана сделать полноценную систему на ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:09, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно но лучше будет взять рабочий слепок Debian, скопировать на флешку и проинс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, ryoken, 11:17, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно но лучше будет взять рабочий слепок Debian, скопировать на флешку и
    > проинсталлить grub на него.

    F2FS ?

     
     
  • 4.20, ПавелС, 11:40, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Можно но лучше будет взять рабочий слепок Debian, скопировать на флешку и
    >> проинсталлить grub на него.
    > F2FS ?

    Держал на малинке raspbian на f2fs разделах. Ну нафиг, больше не хочу, больше нет доверия к этой фс, в конце концов флэшка развалилась и не один раз. По стабильности с ext2 даже не сравнить :(.

     
     
  • 5.27, Аноним, 12:54, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня и без F2FS разваливалась не один раз Нельзя нормальную систему на SD-кар... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, пох, 13:20, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня и без F2FS разваливалась не один раз.

    это, увы, руки.

    > Нельзя нормальную систему на SD-карточках держать, не выдерживают они этого.

    можно. моя sd карточка 2010го года в недо-буке передает вам привет (как и ее сестра 2008го, все еще валяющаяся где-то на дне ящика). К тому же в них нет ничего особенного, отличающего их от дешевых ssd. На ssd вы тоже не можете "нормальную систему держать"?
    Но надо иметь мозг, да - в частности, понимать, почему f2fs не предназначена для обычных sd карт, и как правильно выбрать и правильно настроить что-то более подходящее (опционально - что и как поменять в системе, чтобы поменьше елозила диском, впрочем, в рамках борьбы за здоровый сон в большинстве дистрибутивов эту задачу уже кое-как решили, главное, своего чего-нибудь кривого не притащите).

    Если совсем не умеете - посмотрите, как сделано у андроида.

     
     
  • 7.32, ПавелС, 13:46, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > Но надо иметь мозг, да - в частности, понимать, почему f2fs не
    > предназначена для обычных sd карт, и как правильно выбрать и правильно

    Что предназначено для обычных SD карт? Я ставлю на малинку ext2 с noatime nodiratime.

     
     
  • 8.39, пох, 15:10, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что предназначено для обычных SD карт? Я ставлю на малинку ext2 с noatime nodiratime.

    стандартного rel достаточно (его придумали в неудержимой борьбе за паверсейвинг, что с твоими задачами совпадает).
    Я бы заменил на ext4 без журнала - не потому что знаю что в современной ext2 что-то не так, а потому что нафиг не надо гоняться за современной, тщательно отслеживая все или не все фичи в твое ядро попали и нужны они тебе или нет, памяти у малины достаточно, да и экономии там нет почти. Но это так, брюзжание - ext2 тоже вполне годится, а если ты в принципе готов жить без атаймов - то значит, их имитации тебе тоже не надо.

    Я, если что, живу со strictatime. slc флэши в общем-то полезно иногда теребить. Но это сильно зависит от происходящего в системе - у меня она вообще к диску нечасто обращается, до дыр точно этим не протрет.


     
  • 4.21, Аноним, 11:42, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и зачем это?
     
  • 2.14, Аноним, 11:10, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно можно
     
     
  • 3.28, Аноним, 13:00, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть где мануал как это сделать?
     
  • 3.40, Ан, 15:23, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю, лично делал, проблем нет.
     
  • 1.33, Аноним, 13:50, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вроде вначале была речь, что точных сроков нет, как сделаем - так сделаем А сей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 13:54, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IA64 всё?
     
     
  • 2.35, A.Stahl, 14:01, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да он и не жил-то толком никогда. Помучился маленько и на погост...
     
     
  • 3.36, Аноним, 14:11, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ах если бы.
     

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