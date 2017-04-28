28.04.2017 10:01  Статус подготовки Debian 9

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|3.10, A.Stahl, 11:02, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не-не-не. Моей жопе приключения не нужны:)
Я просто раз в недельку обновляюсь, смотрю на названия пакетиков, выделяю там что-то знакомое и мне становится хорошо и приятно. А танцевать с бубном я не люблю.
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|4.18, ryoken, 11:16, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не-не-не. Моей жопе приключения не нужны:)
> Я просто раз в недельку обновляюсь, смотрю на названия пакетиков, выделяю там
> что-то знакомое и мне становится хорошо и приятно. А танцевать с
> бубном я не люблю.
Раз в неделю и кроном с safe-upgrade-ом поди обновляться можно, этак и я могу :D. То ли дело, когда прилетело 60 пакетов, но aptitude обновляет 20, а при full-upgrade решает утащить по зависимостям пол-системы в могилу :D. Но потом через дня 3 те же 40 пакетов обновляет как ни в чём не бывало.
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|4.38, ryoken, 15:03, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да вот не повеселеет. Sid тоже топчется на месте, пока новый stable
> не выпустят. KDE до сих пор 4.8. А в релизе(!) Убунты
> уже 4.9.
Старнно, у меня вроде 5 было с плазмой. Подскажите, какие пакеты посмотреть, версии? Дома гляну.
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|3.16, mexanic, 11:12, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Можно без переинсталлов. Прямо "на лету" и в продакшене, но нужны голова
> и руки прямые.
Та не сосвем, железо из под WIN сервера, обновится не получится.
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|4.20, ПавелС, 11:40, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Можно но лучше будет взять рабочий слепок Debian, скопировать на флешку и
>> проинсталлить grub на него.
> F2FS ?
Держал на малинке raspbian на f2fs разделах. Ну нафиг, больше не хочу, больше нет доверия к этой фс, в конце концов флэшка развалилась и не один раз. По стабильности с ext2 даже не сравнить :(.
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|6.30, пох, 13:20, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У меня и без F2FS разваливалась не один раз.
это, увы, руки.
> Нельзя нормальную систему на SD-карточках держать, не выдерживают они этого.
можно. моя sd карточка 2010го года в недо-буке передает вам привет (как и ее сестра 2008го, все еще валяющаяся где-то на дне ящика). К тому же в них нет ничего особенного, отличающего их от дешевых ssd. На ssd вы тоже не можете "нормальную систему держать"?
Но надо иметь мозг, да - в частности, понимать, почему f2fs не предназначена для обычных sd карт, и как правильно выбрать и правильно настроить что-то более подходящее (опционально - что и как поменять в системе, чтобы поменьше елозила диском, впрочем, в рамках борьбы за здоровый сон в большинстве дистрибутивов эту задачу уже кое-как решили, главное, своего чего-нибудь кривого не притащите).
Если совсем не умеете - посмотрите, как сделано у андроида.
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|7.32, ПавелС, 13:46, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но надо иметь мозг, да - в частности, понимать, почему f2fs не
> предназначена для обычных sd карт, и как правильно выбрать и правильно
Что предназначено для обычных SD карт? Я ставлю на малинку ext2 с noatime nodiratime.
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|8.39, пох, 15:10, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Что предназначено для обычных SD карт? Я ставлю на малинку ext2 с noatime nodiratime.
стандартного rel достаточно (его придумали в неудержимой борьбе за паверсейвинг, что с твоими задачами совпадает).
Я бы заменил на ext4 без журнала - не потому что знаю что в современной ext2 что-то не так, а потому что нафиг не надо гоняться за современной, тщательно отслеживая все или не все фичи в твое ядро попали и нужны они тебе или нет, памяти у малины достаточно, да и экономии там нет почти. Но это так, брюзжание - ext2 тоже вполне годится, а если ты в принципе готов жить без атаймов - то значит, их имитации тебе тоже не надо.
Я, если что, живу со strictatime. slc флэши в общем-то полезно иногда теребить. Но это сильно зависит от происходящего в системе - у меня она вообще к диску нечасто обращается, до дыр точно этим не протрет.
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