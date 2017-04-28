28.04.2017 10:01  Статус подготовки Debian 9

Разработчики Debian опубликовали новый отчёт о подготовке следующей значительной ветки Debian - "Stretch". Уже почти три месяца пакетная база Debian 9 находится на стадии полной заморозки перед релизом, при которой процесс переноса пакетов из unstable в testing полностью остановлен. В настоящее время насчитывается 143 критических для формирования релиза ошибок, при этом только одна из этих проблем помечена как блокирующая и остаётся неисправленной в Debian Sid. Точная дата релиза по-прежнему не определена, наиболее вероятно, что релиз выйдет в начале лета.

Для ускорения формирования релиза разработчики решились на компромисс и вывели обеспечение поддержки UEFI Secure Boot из категории блокирующих релиз, опасаясь того, что подгоняемая ограниченным временем команда, занимающаяся данной системой, наделает новых ошибок. Поэтому, вероятно Debian 9 выйдет без изначальной поддержки UEFI Secure Boot. В этом случае реализация данной технологии будет доведена до рабочего состояния уже после релиза.

Также опубликован отчёт от команды, занимающейся подготовкой установочных и загрузочных сборок Debian. Как уже сообщалось ранее, проект отказался от формирования для Debian 9 полных наборов образов на CD, которые включают более 80 компакт-дисков и не востребованы пользователями. Также почти полностью упразднены урезанные установочные CD-сборки с различными рабочими столами. Из CD-сборок остались только однодисковый образ с рабочим столом Xfce и сборка для загрузки пакетов по сети (netinst). Формирование полных образов на носителях DVD, Blu-Ray (BD) и двухслойном Blu-Ray (DLBD) будет продолжено для всех поддерживаемых архитктур.

Для архитектур amd64 и i386 возобновлено формирование еженедельно обновляемых Live-сборок с рабочими столами GNOME, KDE, Cinnamon, Mate, Xfce и LXDE, занимающих около 2 Гб. В отличие от прошлых выпусков в Live-сборках обеспечена поддержка загрузки на системах с UEFI. Из новых образов отмечаются сборки для развёртывании облачных систем (предлагается OpenStack) на оборудовании ARM64 и неофициальные сборки с несвободными прошивками, формируемые в формах live, netinst и DVD. К релизу также планируется завершить реорганизацию страниц загрузки на сайте проекта, что упростит навигацию по предоставляемым сборкам.



