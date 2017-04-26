26.04.2017 20:18  Релиз менеджера загрузки GNU GRUB 2.02

После почти пяти лет разработки официально представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.02 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, оборудование на основе MIPS-совместимого процессора Loongson 2E, системы Itanium, ARM, ARM64 и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot. Основные новшества: Добавлена поддержка новых платформ: ARM (U-Boot и EFI), ARM64 (EFI), Xen PV и Hyper-V Gen2 . Добавлена поддержка процессоров Loongson 2E, ноутбука Yeeloong 3A, отладочных USB-брелков, little-endian powerpc, систем Oracle sun4v с vnet-устройствами. Добавлена новая платформа "none", при выборе которой собираются только пользовательские утилиты;

Добавлен режим проверки корректности цифровой подписи для всех файлов, загружаемых базовым образом c диска (в случае несоответствия подписи загрузка блокируется);

Добавлена поддержка файловых систем и разделов: CBFS (coreboot), LVM RAID1, XFS V5, поддержка LZ4 и флагов подключаемой функциональности в ZFS, сжатого HFS+, GPT PReP, ext2 64-bit, Big-endian UFS1, разделов DragonFly BSD. Налажена работа с разделами DM-RAID и LVM. Добавлен фреймворк с ФС /proc для LUKS;

Реализована команда "nativedisk" для использования своих драйверов вместо драйверов, предоставляемых прошивкой;

Добавлен модуль "progress" для отображения информации о прогрессе выполнения операции при чтении файлов;

Обеспечена возможность вывода информации через системный динамик с использованием азбуки морзе или используя специальный софтмодемный протокол ("spkmodem");

Добавлен режим монохромного вывода, соответствующий режиму "hercules" в старом GRUB;

Добавлена поддержка вывода с использованием coreboot framebuffer;

Обеспечена встроенная поддержка терминала vt100 для grub-emu, не привязанная к библиотеке curses;

В GUI gfxmenu добавлены новые опции для позиционирования окна терминала, выбора оформления фона, размещения изображений, прокрутки, подсветки и выбора стиля;

Добавлена поддержка новых загрузочных протоколов: ISO-загрузчик TrueCrypt, Apple FAT, FreeDOS, linux16. Добавлена поддержка спецификаций multiboot2 boot-services EFI, multiboot2 EFI memory map, multiboot2 full-file;

Улучшены сетевые возможности: обеспечена автозагрузка модулей http и tftp, повышена надёжность работы TFTP, добавлены переменные net_default_* с настройками сетевого интерфейса, улучшена поддержка IPv6;

Расширена поддержка Coreboot: возможность использования ФС CBFS для дисковых образов и flash, возможность запуска другого обработчика (payload), поддержка фреймбуфера, поддержка средств ведения и инспектирования логов CBMEMC, добавлены команды coreboot_boottime иlscoreboot для установки проверки времени и таблиц Coreboot;

В grub-mkrescue добавлена поддержка PowerPC, i386-ieee1275, sparc64, и систем с bootinfo, таких как pSeries и mips-arc. Улучшена поддержка Mac-систем Apple с CPU Intel;

Добавлены новые команды "efifwsetup" и "lsefi" для EFI, "cmosdump" и "cmosset" для CMOS, "pcidump" для PCI;

Для EFI добавлена поддержка разбора файлов конфигурации классического GRUB (Legacy);

В утилитах добавлена поддержка ОС AROS и Haiku;

Добавлена утилита grub-macbless для улучшения интеграции с прошивками компьютеров Apple в grub-install;

Добавлена поддержка "*-emu" для Windows и всех платформ (ранее поддерживались только i386 и x86_64);

Представлен новый фреймворк для анализа времени загрузки ("./configure --enable-boot-time");

Проведена оптимизация производительности, обеспечена инициализация LVM/mdraid и USB в асинхронном режиме без блокирования другой работы;

Добавлена команда "testspeed" для тестирования скорости чтения файла;

В средства для разработки скриптов добавлены новые команды "eval" и "tr";

Добавлена опция для сжатия файлов при инсталляции или создании образа;

Обеспечено определение системных разделов EFI (требуется os-prober 1.58);

В grub-mount добавлена поддержка символических ссылок на директории;

Утилиты grub-install, grub-mknetdir, grub-mkrescue и grub-mkstandalone переписаны на языке Си;

Добавлена поддержка инструментария mingw;

Добавлена возможность установки на EFI из ОС Windows. В grub-mkpasswd добавлена поддержка Windows;

Добавлена команда "file" и утилита "grub-file" для проверки типов файлов;

Реализован парсер файлов конфигурации syslinux;

Реализована экспериментальная поддержка сборки с использованием Clang;

Добавлена поддержка сборки и работы утилит в окружении OpenBSD.



