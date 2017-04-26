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26.04.2017 08:30  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2

Представлен выпуск мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.4.2, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

SMPlayer 17.4 был сформирован ещё в начале апреля, но в нём было предложено только исправление ошибки в генераторе миниатюр. На днях вышел SMPlayer 17.4.2 с более заметными изменениями: Реализована возможность отображения времени с миллисекундной точностью (включается через меню View / OSD). Добавлена опция для использования декодировщика ffhevcvdpau в Linux. Устранены ошибки, приводившие к краху при работе через mpv, налажено сохранение позиции для видео, открытого методом drag & drop. Прекращена поддержка Windows XP.

  1. Главная ссылка к новости (http://forum.smplayer.info/vie...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.3
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.1
  4. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 16.11
  5. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.25
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smplayer
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  • 1.1, Анонимус_б6_выпуск_3, 09:00, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >Прекращена поддержка Windows XP.

    заколебали

     
     
  • 2.2, A.Stahl, 09:07, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    В резонанс не впади:)
     
  • 2.3, ryoken, 09:11, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    >>Прекращена поддержка Windows XP.
    > заколебали

    "Сказано - в морг, значит в морг"

     
  • 2.7, Аноним, 10:17, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это наверное потому что в Qt эту поддержку дропнули начиная с версии 5.8
     
     
  • 3.10, Anon999, 10:49, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так же Qt 5.8 и на Unity имеет критическую ошибку невозможностью менять язык, потому что они на Убунту тоже забили поддерживая только RedHat.
     
  • 2.9, Anon999, 10:44, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Лучше бы прекратили поддерживать Линукс - его общая доля в 10 раз меньше от Windows XP.
     
     
  • 3.13, denis111, 12:31, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Среди пользователей SMPlayer?
     
  • 1.4, Аноним, 10:05, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну и по доброй традиции: mpv(mplayer) - лучше!!!!!!111
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 10:12, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    me направляет взгляд к ближайшему водоёму и бубнит короткую защитную молитву Кт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.6, Аноним, 10:13, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    да, продолжаем.

    ты вообще, в курсе через что сабж работает, клоун?

     
  • 2.11, виндотролль, 11:44, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аноним, блин! Ты все сломал!

    Должно было быть
    — ура! этот плеер гораздо лучше, чем mpv
    — дурак! smplayer — это всего-лишь оболочка к mpv

    И вот что мне теперь ответить на твое "mpv лучше"?!

    Надо запретить анонимам отвечать на сайте. Так все наши традиции пойдут коту под хвост.

     
     
  • 3.12, rvotb, 12:26, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > smplayer — это всего-лишь оболочка к mpv

    А нафиг она нужна эта оболочка? Да ещё и на кутэ...

    mpv и mplayer тоже кстати оболочка над ffmpeg-libs.

     
  • 3.14, Аноним, 13:28, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Флуд Анонимов - тоже традиция опеннет, не ломать ;)
     
  • 1.8, Аноним, 10:18, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Миниатюры так и не допилили, сохраняются только в png, если в jpg 8211 то выс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:32, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    DragAndDrop отвалился, перетягиваешь ролик ютуба - ничего не играет.
     
  • 1.16, Аноним, 14:01, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучший плеер в Linux!
     
     
  • 2.17, Аноним, 14:20, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Объявлен конкурс на лучший Linux для плеера.
     
  • 1.18, Аноним, 14:28, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня 14-дюймовый 640x480 монитор Раньше плеер автоматически изменял размер ви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, anon5775, 14:31, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    сменить монитор для начала
     
     
  • 3.20, Аноним, 14:35, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да я бы рад, но кризис. Может, конфиг стереть? Где его найти?
     
     
  • 4.21, Адекват, 15:10, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да я бы рад, но кризис. Может, конфиг стереть? Где его найти?

    find ~ -iname '*smplayer*' ?

     
  • 1.22, Адекват, 15:11, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что это за тема оформления на скриншоте ? у меня вместо кнопок аудио и субтитры - какие-то уродливые картинки, и никак не убрать их, сколько шкурок не сменил - ничего не нравится.
     

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