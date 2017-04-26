26.04.2017 08:30  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2

Представлен выпуск мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.4.2, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

SMPlayer 17.4 был сформирован ещё в начале апреля, но в нём было предложено только исправление ошибки в генераторе миниатюр. На днях вышел SMPlayer 17.4.2 с более заметными изменениями: Реализована возможность отображения времени с миллисекундной точностью (включается через меню View / OSD). Добавлена опция для использования декодировщика ffhevcvdpau в Linux. Устранены ошибки, приводившие к краху при работе через mpv, налажено сохранение позиции для видео, открытого методом drag & drop. Прекращена поддержка Windows XP.



