26.04.2017 08:30  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.4.2

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|2.11, виндотролль, 11:44, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Аноним, блин! Ты все сломал!
Должно было быть
— ура! этот плеер гораздо лучше, чем mpv
— дурак! smplayer — это всего-лишь оболочка к mpv
И вот что мне теперь ответить на твое "mpv лучше"?!
Надо запретить анонимам отвечать на сайте. Так все наши традиции пойдут коту под хвост.
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|3.12, rvotb, 12:26, 26/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> smplayer — это всего-лишь оболочка к mpv
А нафиг она нужна эта оболочка? Да ещё и на кутэ...
mpv и mplayer тоже кстати оболочка над ffmpeg-libs.
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|1.22, Адекват, 15:11, 26/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что это за тема оформления на скриншоте ? у меня вместо кнопок аудио и субтитры - какие-то уродливые картинки, и никак не убрать их, сколько шкурок не сменил - ничего не нравится.
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