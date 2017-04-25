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25.04.2017 22:51  Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.1

Представлен дистрибутив Kali Linux 2017.1, продолжающий развитие проекта BackTrack Linux и предназначенный для проведения тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлен полный iso-образ, размером 2.6 Гб. Сборки доступны для архитектур x86, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, ARM Chromebook, Odroid). Помимо базовой сборки с GNOME и урезанной версии предлагаются варианты с Xfce, KDE, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети, до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

Основные новшества:

  • В состав включены модифицированные драйверы для беспроводных карт на базе чипа RTL8812AU (пакет realtek-rtl88xxau-dkms), в которые добавлена возможность проведения атак через подстановку пакетов в беспроводной трафик;
  • Добавлена полноценная поддержка CUDA для выполнения операций подбора хэшей паролей на стороне GPU. Ускорение при помощи CUDA поддерживается в Hashcat и Pyrit при установке проприетарных драйверов NVIDIA;
  • Подготовлены специализированные сборки для подбора хэшей паролей в облачных окружениях Amazon AWS P2 и Microsoft Azure NC, предоставляющих доступ к GPU;
  • В репозиторий добавлен сканер безопасности OpenVAS 9, предназначенный для сканирования хостов в сети на предмет наличия неисправленных уязвимостей. Для установки достаточно выполнить "apt install openvas" (в базовый состав не включён из-за большого размера).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/news/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Доступно Android-окружение исследователя безопасности Kali NetHunter 3.0
  5. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kali, linux
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  • 1, A.Stahl, 22:53, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >Kali Linux 2017.1

    Астрологи предсказывают десятикратное увеличение количества тем про настройку DHCP и установку видеодрайверов на ЛОРе.

     
  • 2, алекс, 23:16, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мистер Робот будет использовать новую версию.
     

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