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25.04.2017 20:20  Обновление сборки Android 6.0 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали третий стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 6.0, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 6.0 для архитектур x86 (572 Мб) и x86_64 (677 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках, нетбуках и планшетных ПК.

Изменения со времени прошлого обновления:

  • Реализовано автомонтирование CD/DVD;
  • Решены проблемы при запуске в виртуальном окружении на базе VMware;
  • Добавлен скрипт qemu-android для запуска Android-x86 в QEMU;
  • Исходные тексты Android обновлены до ветки 6.0.1_r79;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.4.62, импортированы дополнительные патчи из AOSP;
  • Mesa обновлён до версии 17.0.4;
  • Обновлены версии различных системных компонентов (libdrm, ntfs-3g, exfat, bluez).


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика
  3. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 6.0 для платформы x86
  4. OpenNews: Проекты Android-x86 и Remix OS заключили соглашение о совместной работе
  5. OpenNews: Обновление сборки Android 4.4 для платформы x86 от проекта Android-x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, android-x86
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  • 1, Аноним, 20:57, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А 7 1, или _хотя бы_ 7 0 вообще планируется Через пару месяцев уже Android O бу... весь текст скрыт [показать]
     

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