25.04.2017 20:20  Обновление сборки Android 6.0 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали третий стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 6.0, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 6.0 для архитектур x86 (572 Мб) и x86_64 (677 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках, нетбуках и планшетных ПК. Изменения со времени прошлого обновления: Реализовано автомонтирование CD/DVD;

Решены проблемы при запуске в виртуальном окружении на базе VMware;

Добавлен скрипт qemu-android для запуска Android-x86 в QEMU;

Исходные тексты Android обновлены до ветки 6.0.1_r79;

Ядро Linux обновлено до версии 4.4.62, импортированы дополнительные патчи из AOSP;

Mesa обновлён до версии 17.0.4;

Обновлены версии различных системных компонентов (libdrm, ntfs-3g, exfat, bluez).



