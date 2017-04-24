24.04.2017 21:21  Вторая стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD

Представлена вторая стабильная сборка проекта TrueOS, обновления для которого формируются в рамках rolling-модели. В TrueOS поставляются самые свежие версии пакетов, а ядро и компоненты базовой системы синхронизируется с FreeBSD-CURRENT с заимствованием из OpenBSD некоторой функциональности, связанной с обеспечением безопасности (например, LibreSSL). В качестве рабочего стола по умолчанию используется окружение Lumina, а в качестве файловой системы - ZFS. Размер установочного iso-образа 2.2 Гб. Пакеты распространяются из одного репозитория, единого для всех выпусков. Для установки и обновления всех частей системы, включая компоненты базовой системы, применяется пакетный менеджер pkg. Кроме консольного pkg для установки дополнительных программ в TrueOS также можно использовать графический интерфейс SysAdm AppCafe. Обновления могут устанавливаться как автоматически, так и в ручном режиме. Новую версию TrueOS также можно поставить в отдельный zpool, не нарушая работу уже установленной системы, что позволяет провести обновление с PC-BSD/FreeBSD без очистки диска с сохранением всей пользовательской информации. Особенности новой версии: Представлен унифицированный графический инсталлятор, благодаря которому проект смог отказаться от поставки отдельных образов для серверных и настольных систем. Для загрузки теперь предлагается один iso-образ, а выбор серверного и клиентского набора производится уже в интерфейсе инсталлятора, при этом оба варианта можно использовать в live-режиме. Прекращена поддержка установки в текстовом режиме (текстовый инсталлятор отставал по функциональности, имел проблемы со стабильностью и остался без сопровождения). Удалено загрузочное меню (образ сразу загружается в графический инсталлятор). В процессе установки обеспечен показ слайд-шоу с подсказками и скриншотами;

Из числа устанавливаемых по умолчанию пакетов удалены Firefox и Thunderbird, вместо которых предложены значительно более компактные Qupzilla и Trojita, благодаря которым удалось сократить размер образа на 500 Мб;

Удалена опция для установки GRUB, в качестве загрузчика теперь используется только FreeBSD boot-loader при наличии одной системы, и rEFInd для переключения между несколькими ОС;

Для просмотра PDF в базовую поставку включено приложение Qpdfview;

Налажен процесс определения необходимого драйвера для карт NVIDIA;

Решены проблемы с работой в окружении VirtualBox;

Для рабочего стола Lumina предложен новый набор пиктограмм (Preferences -> Appearance -> Theme);

Удалён устаревший пакет pc-diskmanager;

Для следующего выпуска Lumia 1.3 развивается новый медипроигрыватель, предоставляющий минималистичный интерфейс для воспроизведения музыки и видео с локального диска, а также для прослушивания интернет-радио (пока поддерживается только сервис Pandora). Интерфейс ориентирован на быстрое создание списка воспроизведения и работу в фоне, не отвлекая пользователя (сворачивается в системный лоток и отображает изменение состояния на пиктограмме).



