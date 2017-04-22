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22.04.2017 23:09  openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили об очередной смене нумерации выпусков. Вместо применяемой с 2015 года схемы на основе номера репозитория в Open Build Service и сервисного выпуска SUSE Linux Enterprise, на основе которого скомпонована базовая часть релиза, отныне решено перейти к упрощённой схеме на основе порядковых номеров. Таим образом следующим после openSUSE Leap 42.3 станет выпуск openSUSE Leap 15, после чего последуют выпуски Leap 15.1, 15.2 и т.д.

Решение обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise (SLE). Во время развития SLE 12 синхронизация была невозможна из-за существования релизов openSUSE 12.x, но после SLE 12 SP3 намечено формирование новой значительной ветки. Так как номер 13 также уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и вместо SLE 13 опубликовать сразу SLE 15. Номер 14 пропущен так как отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. Таким образом, на базе SLE 15 будет сформирован openSUSE Leap 15, на базе SLE 15 SP1 - openSUSE Leap 15.1 и т.д.

Синхронизация версий также позволит устранить в метаданных пакетов макрос 0%{leap_version} и упростить использование макросов 0%{suse_version} и 0%{sle_versions}. Макрос 0%{suse_version} продолжит использоваться как универсальный индикатор значительной версии openSUSE Leap и SLE (например, 1500 = SLE 15 и Leap 15), а 0%{sle_version} будет определять специфичные версии openSUSE Leap и SLE (например, 1500100 = SLE 15.1 и Leap 15 SP1). Для разделения пакетов openSUSE Leap и SLE предлагается использовать макрос 0%{is_opensuse}.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.opensuse.org/ope...)
  2. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива openSUSE Leap 42.2
  4. OpenNews: Определены новые имя и нумерация следующих выпусков openSUSE
  5. OpenNews: Началась работа над openSUSE 42, основанном на коде SUSE Linux Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: suse, opensuse
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  • 1.1, кельвин, 23:34, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    ох.. давно бы к цифру к году привязали и всё...
     
     
  • 2.2, Аноним, 23:40, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    к году некруто, надо к unixtime - инвесторы любят большие числа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Принц, 23:59, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Все ебанулись с этими номерками, меняют каждый день схемы релизов.
     
     
  • 2.8, AVON, 00:25, 23/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    дада. как будто от этого в линуксе появится нормальная графическая подсистема, нужны инструменты для работы(графические инструменты). ГИМП не предлагать.
     
  • 1.4, Аноним, 00:01, 23/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну наконец-то, давно пора. Теперь багов станет намного меньше.
     
  • 1.5, kknight, 00:12, 23/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одному мне кажется, что в проекте бардак и агония?
     
     
  • 2.10, KOT040188, 00:47, 23/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я это ещё в 2014 понял.
     
  • 1.6, Аноним, 00:19, 23/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно я ещё раз это напишу После прекращения поддержки openSUSE 11 4 2016 пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 00:22, 23/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    7 Русская локализация ОНА УЖАСНА Если главное меню ещё можно отредактировать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 00:26, 23/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой Я помню как я решил сделать скриншот Нажал Print Screen Не работает Наж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Wolf, 01:16, 23/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуй теперь разберись во всех этих номерах. Пока выстроишь что за чем идет, мозг сломаешь. Очень не люблю за это софт, в котором так делают.
     

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