22.04.2017 23:09  openSUSE и SUSE Linux Enterprise синхронизируют номера выпусков

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили об очередной смене нумерации выпусков. Вместо применяемой с 2015 года схемы на основе номера репозитория в Open Build Service и сервисного выпуска SUSE Linux Enterprise, на основе которого скомпонована базовая часть релиза, отныне решено перейти к упрощённой схеме на основе порядковых номеров. Таим образом следующим после openSUSE Leap 42.3 станет выпуск openSUSE Leap 15, после чего последуют выпуски Leap 15.1, 15.2 и т.д.

Решение обусловлено желанием синхронизировать номера версий openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise (SLE). Во время развития SLE 12 синхронизация была невозможна из-за существования релизов openSUSE 12.x, но после SLE 12 SP3 намечено формирование новой значительной ветки. Так как номер 13 также уже использовался в openSUSE, решено перепрыгнуть на несколько номеров вперёд и вместо SLE 13 опубликовать сразу SLE 15. Номер 14 пропущен так как отождествляется с веткой openSUSE Leap 42.x. Таким образом, на базе SLE 15 будет сформирован openSUSE Leap 15, на базе SLE 15 SP1 - openSUSE Leap 15.1 и т.д.

Синхронизация версий также позволит устранить в метаданных пакетов макрос 0%{leap_version} и упростить использование макросов 0%{suse_version} и 0%{sle_versions}. Макрос 0%{suse_version} продолжит использоваться как универсальный индикатор значительной версии openSUSE Leap и SLE (например, 1500 = SLE 15 и Leap 15), а 0%{sle_version} будет определять специфичные версии openSUSE Leap и SLE (например, 1500100 = SLE 15.1 и Leap 15 SP1). Для разделения пакетов openSUSE Leap и SLE предлагается использовать макрос 0%{is_opensuse}.



