22.04.2017 21:09  Релиз языка программирования R 3.4

Представлен релиз языка программирования R 3.4 и связанного с ним программного окружения, ориентированного на решение задач по статистической обработке, анализу и визуализации данных. Для решения специфичных задач предлагается более 5000 пакетов-расширений. Базовая реализация языка R развивается в рамках проекта GNU и распространяется под лицензией GPL.

В новом выпуске представлено около 200 изменений, большая часть из которых связана с расширением возможностей существующих функций и реализацией новых функций и методов. По умолчанию задействован JIT-компилятор третьего уровня (функции компилируются при первом или втором использовании, а основные циклы вначале компилируются, а затем выполняются). Прекращена поддержка ОС IRIX и OSF/1, а также процессоров Alpha.



