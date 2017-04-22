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22.04.2017 21:09  Релиз языка программирования R 3.4

Представлен релиз языка программирования R 3.4 и связанного с ним программного окружения, ориентированного на решение задач по статистической обработке, анализу и визуализации данных. Для решения специфичных задач предлагается более 5000 пакетов-расширений. Базовая реализация языка R развивается в рамках проекта GNU и распространяется под лицензией GPL.

В новом выпуске представлено около 200 изменений, большая часть из которых связана с расширением возможностей существующих функций и реализацией новых функций и методов. По умолчанию задействован JIT-компилятор третьего уровня (функции компилируются при первом или втором использовании, а основные циклы вначале компилируются, а затем выполняются). Прекращена поддержка ОС IRIX и OSF/1, а также процессоров Alpha.

  1. Главная ссылка к новости (https://stat.ethz.ch/pipermail...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования R 3.2
  3. OpenNews: В свободном доступе опубликована книга по языку программирования R
  4. OpenNews: Релиз языка программирования R 3.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rlang
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