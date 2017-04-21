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21.04.2017 22:19  Devuan, форк Debian без systemd, перешёл на стадию кандидата в релизы

Представлен кандидат в релизы дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8.0 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Если будут выполнены критерии качества, то на следующей стадии кодовая база будет переведена в состояние первого стабильного релиза, для которого будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). Для загрузки подготовлены сборки (minimal 279 Мб, install 645 Мб и live 803 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Изменения, по сравнению со вторым бета-выпуском:

  • Базовая сборка разделена не несколько редакций: desktop-live, embedded, minimal-live и installer-iso;
  • Стабилизирован набор для создания производных дистрибутивов - Devuanv SDK (Simple Distro Kit). В настоящее на базе Devuanv уже развивается 8 дистрибутивов: Gnuinos (полностью свободный), Refracta, Exe GNU/Linux, Nelum-dev1, Star, heads (полностью свободный), good-life-linux и Crowz;
  • В состав Devuan включены скрипты, подготовленные производным дистрибутивом Refracta, позволяющие сформировать live-сборку на основе текущего рабочего окружения;
  • Решены проблемы с автоопределением беспроводных сетей;
  • Устранена ошибка, мешавшая установке Samba;
  • Для отслеживания ошибок задействована система 'debbugs'. Для отправки уведомлений о проблемах можно использовать утилиту 'reportbug';
  • При помощи инструментария d1h (Devuan packaging helper) автоматизированы процессы сопровождения пакетов. D1h упрощает оформление своих пакетов для Devuan и взаимодействие с применяемой в проекте системой непрерывной интеграции;
  • Улучшена поддержка платформ на базе архитектуры ARM. Подготовлены образы SD-карт для 11 платформ: raspi1, raspi2, raspi3, chromeacer, chromeveyron, cubieboard2, cubietruck, lime2, micro, N900 и odroidxu. В сборках для встраиваемых систем по возможности используется самое свежее ядро Linux 4.10.

Напомним, что целью проекта Devuan является предоставление возможности выбора и защита интересов сторонников классической организации работы Debian. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Для управления пользовательскими сеансами вместо systemd-logind задействован ConsoleKit2. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox.

Проектом поддерживаются ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В том числе предоставляются возможности по обновлению Debian Wheezy до Devuan и миграции на Devuan с Debian Jessie. Для использования свежих версий программ подготовлен репозиторий с бэкпортами (jessie-backports).



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Статус становления Devuan, форка Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan, debian
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  • 1.1, anomymous, 22:23, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Надо было назвать Debiant.
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 22:37, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Debiand :)
     
     
  • 3.9, Аноним, 22:55, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Так надо было назвать дебиан С системд, типа Мы переходим на systemd и в честь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 23:00, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    DebianV :)
     
  • 1.2, Аноним, 22:36, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Ну, имхо, лучше было бы перейти на что-то инновационное 8482 типа runit того ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, freehck, 00:19, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ставьте его в devuan и пользуйтесь. Фишка devuan как раз в "свободе выбора системы инициализации".
     
  • 1.5, Аноним, 22:39, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эх, плохо все-таки с реализацией проектов у команды dyne org С трепетом вспомина... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, бедный буратино, 22:45, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а есть форк Debian без wget? вот терпеть не могу wget, аж кушать не могу.
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:53, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вариант apt-get purge wget после установки не катит ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Aristarkh, 22:54, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть, готовится релиз Дебиан 9, а эти только собираются выпустить форк Дебиана 8? Это для кого, для любителей oldstable?
     
     
  • 2.12, tru13, 23:02, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто мешает присоединиться к разработчикам и возглавить ветку Stretch?
     
     
  • 3.23, freehck, 00:16, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ветка Stretch в Devuan носит имя Ascii.
     
  • 2.18, Аноним, 23:26, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Hate driven development он такой, очень продуктивный.
     
  • 1.13, Аноним, 23:05, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    code Product Name Of CVE Entries Linux Kernel 1813 Systemd ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, бедный буратино, 23:14, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    есть Debian GNU/Hurd, Debian GNU/kFreeBSD
     
  • 1.14, Аноним, 23:06, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Накатил на свою SteamOS 2.0 уже больше года назад. It just works.
     
  • 1.20, Аноним, 00:01, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Pulseaudio запускается без системуды?
     
     
  • 2.21, Аноним, 00:03, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ненужно без ненужно.
     
  • 1.22, Аноним, 00:05, 22/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хороший дистрибутив Нужно только пакеты systemd доставить и можно пользоваться ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, anonymous, 00:26, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользоваться systemd или дистрибутивом?
     
     
  • 3.26, Аноним, 00:59, 22/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Твоей мамкой
     

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