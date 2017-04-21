21.04.2017 22:19  Devuan, форк Debian без systemd, перешёл на стадию кандидата в релизы

Представлен кандидат в релизы дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8.0 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Если будут выполнены критерии качества, то на следующей стадии кодовая база будет переведена в состояние первого стабильного релиза, для которого будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). Для загрузки подготовлены сборки (minimal 279 Мб, install 645 Мб и live 803 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Изменения, по сравнению со вторым бета-выпуском: Базовая сборка разделена не несколько редакций: desktop-live, embedded, minimal-live и installer-iso;

Стабилизирован набор для создания производных дистрибутивов - Devuanv SDK (Simple Distro Kit). В настоящее на базе Devuanv уже развивается 8 дистрибутивов: Gnuinos (полностью свободный), Refracta, Exe GNU/Linux, Nelum-dev1, Star, heads (полностью свободный), good-life-linux и Crowz;

В состав Devuan включены скрипты, подготовленные производным дистрибутивом Refracta, позволяющие сформировать live-сборку на основе текущего рабочего окружения;

Решены проблемы с автоопределением беспроводных сетей;

Устранена ошибка, мешавшая установке Samba;

Для отслеживания ошибок задействована система 'debbugs'. Для отправки уведомлений о проблемах можно использовать утилиту 'reportbug';

При помощи инструментария d1h (Devuan packaging helper) автоматизированы процессы сопровождения пакетов. D1h упрощает оформление своих пакетов для Devuan и взаимодействие с применяемой в проекте системой непрерывной интеграции;

Улучшена поддержка платформ на базе архитектуры ARM. Подготовлены образы SD-карт для 11 платформ: raspi1, raspi2, raspi3, chromeacer, chromeveyron, cubieboard2, cubietruck, lime2, micro, N900 и odroidxu. В сборках для встраиваемых систем по возможности используется самое свежее ядро Linux 4.10. Напомним, что целью проекта Devuan является предоставление возможности выбора и защита интересов сторонников классической организации работы Debian. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. В качестве рабочего стола по умолчанию предлагается Xfce и дисплейный менеджер Slim. Для управления пользовательскими сеансами вместо systemd-logind задействован ConsoleKit2. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Проектом поддерживаются ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. В том числе предоставляются возможности по обновлению Debian Wheezy до Devuan и миграции на Devuan с Debian Jessie. Для использования свежих версий программ подготовлен репозиторий с бэкпортами (jessie-backports).



