20.04.2017 12:42  Проект по реализации глобального меню для GNOME Shell

Группа разработчиков, привыкших к окружению Unity, после прекращения поддержки данной оболочки компанией Canonical, возродила проект по разработке дополнения к GNOME Shell с реализацией глобального меню, при котором меню программы переносится из локального окна на общую системную панель. Подготовленное дополнение повторяет по своим возможностям меню Unity и использует для взаимодействия с приложением протокол AppMenu, поддерживая работу стандартных gtk-модулей и развивавшихся проектом Unity патчей для поддержки дополнительных приложений.

Дополнение снабжено конфигуратором, позволяющим настраивать различные аспекты своей работы, такие как горячие клавиши и эффекты. Для интеграции глобального меню в приложения на Java Swing присутствует экспериментальная поддержка JAyatana.