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20.04.2017 12:42  Проект по реализации глобального меню для GNOME Shell

Группа разработчиков, привыкших к окружению Unity, после прекращения поддержки данной оболочки компанией Canonical, возродила проект по разработке дополнения к GNOME Shell с реализацией глобального меню, при котором меню программы переносится из локального окна на общую системную панель. Подготовленное дополнение повторяет по своим возможностям меню Unity и использует для взаимодействия с приложением протокол AppMenu, поддерживая работу стандартных gtk-модулей и развивавшихся проектом Unity патчей для поддержки дополнительных приложений.

Дополнение снабжено конфигуратором, позволяющим настраивать различные аспекты своей работы, такие как горячие клавиши и эффекты. Для интеграции глобального меню в приложения на Java Swing присутствует экспериментальная поддержка JAyatana.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск рабочего стола Lumina
  3. OpenNews: Представлены дисплейный сервер Arcan и десктоп-окружение Durden
  4. OpenNews: Доступен для тестирования прототип глобального меню Ubuntu 10.10
  5. OpenNews: Реализация глобального меню для GNOME и KDE
  6. OpenNews: В KDE 4.10 появится поддержка глобального меню
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним, 12:57, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Вот так что-нибудь путное и создадут а-ля macOS.
     
     
  • 2.8, iPony, 13:13, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    Ну до этакого smart&&sexy макоси им еще раком ползти и ползти.
     
  • 2.36, Анон999999, 14:54, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    что не копируй, а получается хуже!
     
  • 1.2, Аноним, 12:58, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Это просто ужасно нет не идея, а внешний вид этого appmenu с огромными отступа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 13:28, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Линуксоиды все очень любят ругать внешний вид и юзабилити, при том что сами обыч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Вы забыли заполнить поле Name, 14:19, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    специалист или любитель? Все эти "модные" движения навязаны яблочной компанией и считаются многими удобными для их повседневных задач типа открыть браузер для соцсеточки или просмотра видосика. Для нормальных людей все это дикость. Хорошо, что есть выбор.
     
     
  • 4.32, Аноним, 14:47, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    считаются многими удобными Для нормальных людей все это дикость нормальн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.40, Юзер, 15:15, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Специалист. У яблока как раз таки очень даже консервативный интерфейс ежели сравнивать с тем же windows 10 или gnome/unity/+100500 производных.
    Более того, macOS одна из самых популярных систем в академических кругах западных стран и у разработчиков серьезного уровня, что как бэ должно намекать на уровень среднего пользователя.
     
     
  • 5.42, Анон999999, 15:33, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, но обидно, когда в Apple, Microsot получается реализовать достойный GUI (что как бы намекает чем надо пользоваться), а в Линуксе, что не DE,- очередное, извините, г...но; причем раньше, во времена Gnome 2 и KDE 3.5, ситуация была намного лучше!
     
     
  • 6.44, алекс, 15:35, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо говорить так, как в анекдоте про психушку - "кто успел надеть халат, тот и доктор".
    Каждому своё.
     
  • 2.17, Аноним, 13:47, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    притензии к GTK 3
     
     
  • 3.25, Аноним, 14:09, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, конечно, плавали-знаем У одних к GTK2 3 4, потому что сишное наследство и н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 14:50, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В таком виде в каком хотят впарить UI не нужно вообще Свистоперделки, тени, зву... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.41, KOT040188, 15:28, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ужасно не то слово, у меня слёзы из глаз полились.
     
  • 2.43, алекс, 15:33, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Им надо в gnome-tweak диалоговое меню добавить с настройкой отступов.
    А так пусть делают что хотят.
     
  • 1.3, Аноним, 12:59, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну и уродство
     
  • 1.4, Аноним, 13:03, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Если мне что и нравилось в unity так это глобальное меню, действительно удобная ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, алекс, 13:03, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ужасненько и таки не поняли концепцию Gnome3
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:25, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну благо хоть ты такой умный и всё отлично понял И что ты сделал с этим ценным ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, алекс, 14:52, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тыкать ты горазд, лучше б своё знание lua в awesome показал.
     
  • 2.13, Аноним, 13:32, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А там есть концепция?
     
     
  • 3.14, Аноним, 13:36, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет конечно, что взбрело в голову, то и написали. Фофаны же.
     
     
  • 4.39, алекс, 15:11, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо самому себе поддакивать.
     
  • 1.6, алекс, 13:05, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно пустят ли такое на https://extensions.gnome.org/
     
  • 1.7, hoopoe, 13:11, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а что все нашли такого хорошего в этом глобальном меню? поиск по меню? так надо менюхи делать понятными, а не 6-7 уровней вложенности.

    на больших мониторах это глобальное меню очень неудобно - тянуться далеко, особенно если прилада открыта в нижней половине моника

    ы?

     
     
  • 2.9, Аноним, 13:20, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пользуюсь в макоси на большом мониторе. Всё удобно. Ы
     
     
  • 3.18, Анон999999, 13:48, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если человек не знает горящих клавиш, то таки не удобно тянуть мишей по экрану вверх. Еще меню на уровне заголовка - более-менее. А вообще лучше от главного меню програм отказываться в пользу риббон-интерфейса, который присутствует в Windows 10, в Microsoft Office, в некоторых продуктах Autodesk и т.д. Все-таки тыкать по панели, где собраны необходимые елементы, намного удобней (давно доказано), чем блудить по меню.
    А реализация глобального меню на верхней панели Gnome Shell, выглядит непрактично и ущёрбно. Если меню налазит на часы, куда деть часы? Захардкорить вправо? Вообщем, не нало ломать идеи Gnome - он просто лучше всяких недоделок Unity, что и признала Canonical.
     
     
  • 4.21, ия, 14:00, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    налазит)
     
  • 4.22, Аноним, 14:02, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Меню изначально дублирует функции, доступные в приложении из главного окна Глоб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 13:36, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Изначально у разработчиков макоси в далёких 1980-х посыл был таков, что в меню... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Анон999999, 13:57, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А еще в начале 2000-х Microsoft на опытах довела, что кликать по панелях инструментов куда проще, чем блудить по меню,- поэтому изобрела ленточный интерфейс, который успешно интергирован во многие комерческие продукты, и который намного удобней всяких главных меню с класическими панелями инструментов. Кстати, ребята с Libre Office, как не противились, всеравно это признали, запилив его в последней версии свого пока не очень успешного продукта.
     
  • 2.26, Аноним, 14:15, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    как минимум экономию пространства на ноутбуке, да и на большом экране лишним мес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 13:28, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне нравится, как буквально все новостные сайты свою историю додумали Это разра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 13:36, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Непонятно как это приживется в Gnome 3, когда его дизайнеры вообще убрали из все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Аноним, 14:03, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выкинуть меню и тулбар много ума не надо Другое дело что нужно предложить что-т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 13:52, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Еще чуть-чуть и доползут до функционала второгнома.
     
  • 1.23, Аноним, 14:02, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а это вдогонку всем хейтерам https://www.youtube.com/watch?v=2FHmyrV1CXM
     
  • 1.27, Аноним, 14:17, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отлично И выглядет интереснее прочих реализаций Вне стандартных gtk3-приложени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, нонайм, 14:37, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    глобал меню хорошо если в меню надо лазить редко, глобал меню плохо если в меню надо лазить часто.. для того что часто были созданы тулбары....
     
  • 1.30, PF, 14:38, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интеграция глобального меню в приложения на Java Swing... Это кому-то нужно ? А если нужно, то где javaFX ?
     
  • 1.31, Аноним, 14:46, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    От глобального меню не холодно, не жарко Чего хотелось бы в GNOME, так это чтоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, xx Tz, 14:49, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ответ один - Pixel Saver.
     
  • 2.37, алекс, 14:59, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну поставь Maximus ng и Window Buttons, кнопки можно сдвинуть к заголовку окна на верхней, статусной панели.
     
  • 2.38, алекс, 15:00, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > От глобального меню не холодно, не жарко. Чего хотелось бы в GNOME,
    > так это чтобы решили проблемы с заголовками окон в Chrome, LibreOffice
    > и тому подобном ПО. А то родные приложения выглядят нормально, а
    > в браузере вверху ещё 24 пикселя занимает, ненужный заголовок.

    Вот пример - https://yadi.sk/i/IovLhvrN3HAtV6

     

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