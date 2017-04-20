20.04.2017 12:42  Проект по реализации глобального меню для GNOME Shell

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|3.28, Вы забыли заполнить поле Name, 14:19, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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специалист или любитель? Все эти "модные" движения навязаны яблочной компанией и считаются многими удобными для их повседневных задач типа открыть браузер для соцсеточки или просмотра видосика. Для нормальных людей все это дикость. Хорошо, что есть выбор.
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|4.40, Юзер, 15:15, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Специалист. У яблока как раз таки очень даже консервативный интерфейс ежели сравнивать с тем же windows 10 или gnome/unity/+100500 производных.
Более того, macOS одна из самых популярных систем в академических кругах западных стран и у разработчиков серьезного уровня, что как бэ должно намекать на уровень среднего пользователя.
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|5.42, Анон999999, 15:33, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да, но обидно, когда в Apple, Microsot получается реализовать достойный GUI (что как бы намекает чем надо пользоваться), а в Линуксе, что не DE,- очередное, извините, г...но; причем раньше, во времена Gnome 2 и KDE 3.5, ситуация была намного лучше!
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|1.7, hoopoe, 13:11, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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а что все нашли такого хорошего в этом глобальном меню? поиск по меню? так надо менюхи делать понятными, а не 6-7 уровней вложенности.
на больших мониторах это глобальное меню очень неудобно - тянуться далеко, особенно если прилада открыта в нижней половине моника
ы?
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|3.18, Анон999999, 13:48, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если человек не знает горящих клавиш, то таки не удобно тянуть мишей по экрану вверх. Еще меню на уровне заголовка - более-менее. А вообще лучше от главного меню програм отказываться в пользу риббон-интерфейса, который присутствует в Windows 10, в Microsoft Office, в некоторых продуктах Autodesk и т.д. Все-таки тыкать по панели, где собраны необходимые елементы, намного удобней (давно доказано), чем блудить по меню.
А реализация глобального меню на верхней панели Gnome Shell, выглядит непрактично и ущёрбно. Если меню налазит на часы, куда деть часы? Захардкорить вправо? Вообщем, не нало ломать идеи Gnome - он просто лучше всяких недоделок Unity, что и признала Canonical.
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|3.20, Анон999999, 13:57, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А еще в начале 2000-х Microsoft на опытах довела, что кликать по панелях инструментов куда проще, чем блудить по меню,- поэтому изобрела ленточный интерфейс, который успешно интергирован во многие комерческие продукты, и который намного удобней всяких главных меню с класическими панелями инструментов. Кстати, ребята с Libre Office, как не противились, всеравно это признали, запилив его в последней версии свого пока не очень успешного продукта.
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|1.29, нонайм, 14:37, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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глобал меню хорошо если в меню надо лазить редко, глобал меню плохо если в меню надо лазить часто.. для того что часто были созданы тулбары....
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