20.04.2017 11:30  Выпуск GNU Guile 2.2.1 с поддержкой режима sandbox-изоляции

Спустя месяц с момента формирования прошлого значительного выпуска представлен релиз проекта GNU Guile 2.2.1, в рамках которого развивается свободная реализация функционального языка программирования Scheme, поддерживающая возможность встраивания кода в приложения на других языках программирования. Особенностью новой версии является реализация режима sandbox-изоляции, позволяющего запустить код из не заслуживающих доверия источников в специальном изолированном окружении. В компилятор и runtime также внесены изменения, которые гарантируют, что попытки мутировать литералы-константы всегда будут приводить к генерации исключения (ранее, имелась возможность изменить значение констант, объявленных только для чтения).



