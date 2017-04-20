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20.04.2017 11:30  Выпуск GNU Guile 2.2.1 с поддержкой режима sandbox-изоляции

Спустя месяц с момента формирования прошлого значительного выпуска представлен релиз проекта GNU Guile 2.2.1, в рамках которого развивается свободная реализация функционального языка программирования Scheme, поддерживающая возможность встраивания кода в приложения на других языках программирования. Особенностью новой версии является реализация режима sandbox-изоляции, позволяющего запустить код из не заслуживающих доверия источников в специальном изолированном окружении. В компилятор и runtime также внесены изменения, которые гарантируют, что попытки мутировать литералы-константы всегда будут приводить к генерации исключения (ранее, имелась возможность изменить значение констант, объявленных только для чтения).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен GNU Guile 2.2
  3. OpenNews: Уязвимость в Guile, затрагивающая программы, привязанные к localhost
  4. OpenNews: Релиз GNU Make 4.0 с поддержкой расширений на языке GNU Guile
  5. OpenNews: Компилятор на базе GNU Guile достиг совместимости с приложениями на Emacs-Lisp
  6. OpenNews: Увидел свет GNU Guile 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: guile
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  • 1, A.Stahl, 12:06, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну да. Лисп как самостоятельный язык оказался несостоятельным. Может хоть как альтернатива Луа взлетит. Хотя маловероятно. На нём только прошивки для борщеварок писать. Для большего не пригоден.
     
     
  • 2, myhand, 12:31, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Лисп как самостоятельный язык оказался несостоятельным.

    Что-то его каждый похапе-прогроммист не забывает упрекнуть в несостоятельности.

    > На нём только прошивки для борщеварок писать. Для большего не пригоден.

    Добрая половина современных CAS написана на lisp.  Вторая половина - на потомках lisp.

     

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