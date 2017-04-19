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19.04.2017 21:05  Релиз дистрибутива Tails 2.12

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 2.12 основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование.Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

В состав нового выпуска включено приложение GNOME Sound Recorder, предоставляющее простой интерфейс для записи звука. Записываемые файлы сохраняются в каталог Recordings. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.9.13. Из дистрибутива удалена поддержкой альтернативной анонимной сети I2P, так как разработчикам не удалось найти сопровождающего. Tor Browser обновлён до версии 6.5.2 (официально выпуск ещё не анонсирован), основанной на Firefox 45.9.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 2.11 и web-браузера Tor Browser 6.5.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 2.10
  4. OpenNews: Началось тестирование дистрибутива Tails 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tails, tor
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  • 1, Четкий пацанчик, 21:25, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер!
     
     
  • 2, нечёткий, 21:48, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Я всегда с собой беру Tails и Tor-браузер!

    ... на фига ?

     
     
  • 3, Четкий пацанчик, 22:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Чтобы верняк. Ситуации разные бывают, ты че первый день живешь?
     

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