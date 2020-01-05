19.04.2017 08:05  Выпуск VirtualBox 5.1.20

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|1.3, Омомим, 09:26, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ещё бы мерцающий интерфейс гостевых оконцев 8+ починили бы. ЕМНИП, проблема появилась ещё в 4ой ветке и до сих пор не исправлена.
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|1.8, Ра, 12:40, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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3й день пытаюсь понять как настроить проклятые ОБЩИЕ ПАПКИ.
На основной системе Ubuntu. В виртуалке тоже Ubuntu (16.04).
Создал через меню виртуалбокса общую папку в основной системе, а в виртуалке как до нее пробиться - непонятно. Читал множество гайдов, все какие-то сложные, много команд, но мало объяснений чего делаем. Группу "vboxusers" в списке /etc/groups вообще не нашел - ее просто нет. Искать я так понял надо в виртуалке, но этой группы там нет. Есть просто "users", но это не то что требуют в гайдах.
Ставил через консоль extensions pack, потом еще драйвера для гостевой ОС через меню виртуалбокса выкачал, ничего не вышло. Не знаю что с этим делать.
Потом попытался включить USB2.0 в настройках ВМки, чтоб хотя-бы флешкой воспользоваться - говорит не может стартовать без какого-то Oracle Extension Pack - это что за зверь?
Блин чтож так сложно все... пацаны объясните на пальцах, беда. :(
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|2.10, user, 13:21, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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1. В окне запущенной виртуальной машины выбрать меню Устройства -> Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС...
2. В виртуальной машине в консоли выполнить команды
sudo aptitude update
sudo aptitude -y safe-upgrade && sudo aptitude clean
sudo aptitude install -y build-essential linux-headers-$(uname -r) dkms
sudo groupadd vboxsf
sudo usermod -a -G vboxsf $USER
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
3. Монтирование папки VB (созданная в настройках Общие папки)
mkdir /home/$USER/vbox
sudo mount -t vboxsf VB /home/$USER/vbox -o gid=vboxsf,dmode=770,fmode=660
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|2.14, iPony, 14:29, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для начала, надо убедится, что в основной системе есть группа vboxusers и в эту группу надо добавить пользователя, который запускает виртуальную машину.
Вот это мимо - не влияет на общие папки.
> Также рекомендую проверить наличие в основной системе установленного пакета dkms.
Тоже мимо. Virtualbox не использует dkms
> В гостевой системе, для доступа к общим папкам, необходимо добавить пользователя в группу vboxsf
Вот это - да.
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