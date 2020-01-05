19.04.2017 08:05  Выпуск VirtualBox 5.1.20

На основной системе Ubuntu. В виртуалке тоже Ubuntu (16.04).

Создал через меню виртуалбокса общую папку в основной системе, а в виртуалке как до нее пробиться - непонятно. Читал множество гайдов, все какие-то сложные, много команд, но мало объяснений чего делаем. Группу "vboxusers" в списке /etc/groups вообще не нашел - ее просто нет. Искать я так понял надо в виртуалке, но этой группы там нет. Есть просто "users", но это не то что требуют в гайдах.

Ставил через консоль extensions pack, потом еще драйвера для гостевой ОС через меню виртуалбокса выкачал, ничего не вышло. Не знаю что с этим делать.

Потом попытался включить USB2.0 в настройках ВМки, чтоб хотя-бы флешкой воспользоваться - говорит не может стартовать без какого-то Oracle Extension Pack - это что за зверь?

Блин чтож так сложно все... пацаны объясните на пальцах, беда. :(

