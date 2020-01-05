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19.04.2017 08:05  Выпуск VirtualBox 5.1.20

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.20, в котором отмечено 8 исправлений.

Среди изменений:

  • В GUI добавлена проверка актуальной версии набора Extension Pack при попытке пользователя установить новый Extension Pack;
  • В GUI устранён крах, при определённом стечении обстоятельств возникающий при переключении виртуальной машины, в которой используется несколько мониторов, в полноэкранный или бесшовный (seamless) режим;
  • В GUI решены проблемы с горячими клавишами на платформе Windows;
  • В GUI налажена работа mini-toolbar в полноэкранном и бесшовном режимах на системах с X11;
  • В GUI устранён крах при восстановлении значений по умолчанию через диалог импорта окружения;
  • В дополнениях для Windows решены проблемы с автоматическим входом в Windows Vista и более новых выпусках;
  • В эмуляторе ICH9 решены проблемы с запуском гостевых систем с Windows с предоставлением им большого объёма памяти (более 64G);
  • В реализации BIOS решены проблемы с вычислением геометрии эмулируемого диска в формате El Torito.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.18
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.16
  4. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним, 08:58, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Наконец-то, блин ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:08, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Более 64Гб озу для Windows? VB кто-то использует для серьезной виртуализации?
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:30, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нет, но на геймерских™ машинах иногда бывает 128Гб озу.
     
     
  • 3.6, Аноним, 09:54, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это только для Socket2011-3, и я бы не назвал её геймерской.
     
  • 2.7, Аноним, 10:57, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Разумеется.
     
  • 2.11, Анон999999, 14:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Конечно нет! Не для сравнения с VMware Workstation.
     
  • 1.3, Омомим, 09:26, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ещё бы мерцающий интерфейс гостевых оконцев 8+ починили бы. ЕМНИП, проблема появилась ещё в 4ой ветке и до сих пор не исправлена.
     
  • 1.5, anonymous, 09:38, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сломали алсу https://www.virtualbox.org/ticket/16667
     
  • 1.8, Ра, 12:40, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    3й день пытаюсь понять как настроить проклятые ОБЩИЕ ПАПКИ.

    На основной системе Ubuntu. В виртуалке тоже Ubuntu (16.04).

    Создал через меню виртуалбокса общую папку в основной системе, а в виртуалке как до нее пробиться - непонятно. Читал множество гайдов, все какие-то сложные, много команд, но мало объяснений чего делаем. Группу "vboxusers" в списке /etc/groups вообще не нашел - ее просто нет. Искать я так понял надо в виртуалке, но этой группы там нет. Есть просто "users", но это не то что требуют в гайдах.

    Ставил через консоль extensions pack, потом еще драйвера для гостевой ОС через меню виртуалбокса выкачал, ничего не вышло. Не знаю что с этим делать.

    Потом попытался включить USB2.0 в настройках ВМки, чтоб хотя-бы флешкой воспользоваться - говорит не может стартовать без какого-то Oracle Extension Pack - это что за зверь?

    Блин чтож так сложно все... пацаны объясните на пальцах, беда. :(

     
     
  • 2.9, Андроед, 12:48, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такая же беда. Склоняюсь к тому, чтоб настроить Syncthing на локальную синхронизацию. С телефоном отлично работает
     
  • 2.10, user, 13:21, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1. В окне запущенной виртуальной машины выбрать меню Устройства -> Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС...
                                  
    2. В виртуальной машине в консоли выполнить команды
    sudo aptitude update
    sudo aptitude -y safe-upgrade && sudo aptitude clean
    sudo aptitude install -y build-essential linux-headers-$(uname -r) dkms
    sudo groupadd vboxsf          
    sudo usermod -a -G vboxsf $USER
    sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
    sudo /media/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
    sudo reboot                  
                                  
    3. Монтирование папки VB (созданная в настройках Общие папки)
    mkdir /home/$USER/vbox        
    sudo mount -t vboxsf VB /home/$USER/vbox -o gid=vboxsf,dmode=770,fmode=660
     
  • 1.12, Аномномномнимус, 14:11, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Напрочь не ставится, если ранее установлен был xen :( Плавно перетащить тестовые окружения обломилось
     
  • 1.13, Аноним, 14:18, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для начала, надо убедится, что в основной системе есть группа vboxusers и в эту ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, iPony, 14:29, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для начала, надо убедится, что в основной системе есть группа vboxusers и в эту группу надо добавить пользователя, который запускает виртуальную машину.

    Вот это мимо - не влияет на общие папки.

    > Также рекомендую проверить наличие в основной системе установленного пакета dkms.

    Тоже мимо. Virtualbox не использует dkms

    > В гостевой системе, для доступа к общим папкам, необходимо добавить пользователя в группу vboxsf

    Вот это - да.

     
     
  • 3.16, Аноним, 15:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это смотря чьей сборки Родной дебиановский и, соответственно, убунтовский пак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, iPony, 15:11, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из дебиана же его выкидывают из-за сложностей в бэкпортировании
     
  • 2.15, leap42, 14:43, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Например cat /etc/group | grep [v]boxusers

    понаобчитаются грязношвабра

    grep foo /etc/bar

    man grep

     
     
  • 3.17, Аноним, 15:07, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    getent group vboxusers man getent... весь текст скрыт [показать]
     

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