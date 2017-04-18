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18.04.2017 08:41  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.3

После пяти месяцев разработки представлен мультимедиа-пакет FFmpeg 3.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Кроме изменений, созданных внутри проекта, в новую версию также включены все последние наработки, развиваемые в ветках ffmpeg-mt (многопоточное декодирование) и libav (форк FFmpeg). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 3.3, можно выделить:

  • Добавлена поддержка сферического видео (съёмка в режиме 360 градусов), которое позволяет рассмотреть не только происходящее перед камерой, но и вокруг снимающего;
  • Реализована возможность ускорения декодирования формата VP8 с использованием технологии Intel QSV (Quick Sync Video);
  • Добавлены фильтры для масштабирования и устранения чересстрочности, использующие Intel QSV;
  • Добавлена поддержка ускорения кодирования форматов MPEG-2 и VP8 с использованием VAAPI;
  • Новые фильтры:
    • premultiply - эффект наложения прозрачного слоя на видео;
    • abitscope - создание видео с визуализацией битового потока из звукового файла;
    • readeia608 - чтение скрытых субтитров (EIA-608) из первой строки видеокадра;
    • threshold - эффект определения границ цветности для видео;
    • midequalizer - применение эффекта Midway Image Equalization для нормализации параметров двух видеопотоков (например, для выравнивания экспозиции от пары стереокамер);
    • signature - вычисление цифровой подписи для видео MPEG-7.
  • Новые декодировщики:
    • Apple Pixlet;
    • PSD (Photoshop Document);
    • XPM;
    • NewTek SpeedHQ;
    • QDMC (звук);
    • FM Screen Capture;
    • ScreenPressor;
    • ClearVideo (частично)
    • PCM в форматах 16.8 и 24.0 с плавающей запятой;
    • Декодировщик CrystalHD переведён на новый API;
  • Новые кодировщики:
    • Встроен кодировщик для формата Opus;
    • Улучшено качество кодирования (M)JPEG;
    • Добавлены кодировщики DNxHR 444 и HQX;
  • Новые распаковщики и упаковщики медиа-контейнеров (demuxer/muxer):
    • Распаковщик Sample Dump eXchange;
    • Распаковщик MIDI Sample Dump Standard;
    • Распаковщик и упаковщик Scenarist Closed Captions;
  • В состав включена библиотека ebur128, которая теперь используется вместо внешней библиотеки libebur128;
  • Добавлена поддержка формата MOV с несколькими таблицами образцов;
  • Добавлена поддержка протокола Pro-MPEG CoP #3-R2 FEC;
  • Сборочный скрипт configure теперь выдаёт ошибку в случае отсутствия скрипта autodetect-libraries.


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/index.html#n...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.2
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.1
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.0
  5. OpenNews: В FFmpeg устранена уязвимость, которая может привести к утечке локальных файлов
  6. OpenNews: VLC тестирует просмотр в режиме 360 градусов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ffmpeg
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  • 1.1, Vombat, 09:26, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    много положительных изменений. Особенно порадовало:
    >Добавлена поддержка сферического видео
    >Добавлена поддержка ускорения кодирования форматов MPEG-2 и VP8 с использованием VAAPI
     
  • 1.2, Аноним, 09:28, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Добавлена поддержка сферического видео

    Вот это интересно.

     
     
  • 2.4, anana, 09:59, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Имеется в виду не поддержка на всех уровнях (ffplay / фильтры / конвертация), а на уровне извлечения метаданных из MKV и MOV контейнеров по черновым спецификациям, разработанных гуглом для YouTube:
    https://github.com/google/spatial-media

    Причём информация о spatial-audio (когда 4ре звуковые дорожки в файле означают Ambisonic, а не обычный 4.0) пока не извлекается.

     
  • 1.3, Аноним, 09:30, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Записывать экран в VPx с 60фпс можно теперь Надоело h264 для этого использовать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, _hide_, 10:12, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кодирование с использованием OpenCL все ещё в зачаточном состоянии?
     

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