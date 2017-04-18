18.04.2017 08:41  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.3

После пяти месяцев разработки представлен мультимедиа-пакет FFmpeg 3.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Кроме изменений, созданных внутри проекта, в новую версию также включены все последние наработки, развиваемые в ветках ffmpeg-mt (многопоточное декодирование) и libav (форк FFmpeg). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Из изменений, добавленных в FFmpeg 3.3, можно выделить: Добавлена поддержка сферического видео (съёмка в режиме 360 градусов), которое позволяет рассмотреть не только происходящее перед камерой, но и вокруг снимающего;

Реализована возможность ускорения декодирования формата VP8 с использованием технологии Intel QSV (Quick Sync Video);

Добавлены фильтры для масштабирования и устранения чересстрочности, использующие Intel QSV;

Добавлена поддержка ускорения кодирования форматов MPEG-2 и VP8 с использованием VAAPI;

Новые фильтры: premultiply - эффект наложения прозрачного слоя на видео; abitscope - создание видео с визуализацией битового потока из звукового файла; readeia608 - чтение скрытых субтитров (EIA-608) из первой строки видеокадра; threshold - эффект определения границ цветности для видео; midequalizer - применение эффекта Midway Image Equalization для нормализации параметров двух видеопотоков (например, для выравнивания экспозиции от пары стереокамер); signature - вычисление цифровой подписи для видео MPEG-7.

Новые декодировщики: Apple Pixlet; PSD (Photoshop Document); XPM; NewTek SpeedHQ; QDMC (звук); FM Screen Capture; ScreenPressor; ClearVideo (частично) PCM в форматах 16.8 и 24.0 с плавающей запятой; Декодировщик CrystalHD переведён на новый API;

Новые кодировщики: Встроен кодировщик для формата Opus; Улучшено качество кодирования (M)JPEG; Добавлены кодировщики DNxHR 444 и HQX;

Новые распаковщики и упаковщики медиа-контейнеров (demuxer/muxer): Распаковщик Sample Dump eXchange; Распаковщик MIDI Sample Dump Standard; Распаковщик и упаковщик Scenarist Closed Captions;

В состав включена библиотека ebur128, которая теперь используется вместо внешней библиотеки libebur128;

Добавлена поддержка формата MOV с несколькими таблицами образцов;

Добавлена поддержка протокола Pro-MPEG CoP #3-R2 FEC;

Сборочный скрипт configure теперь выдаёт ошибку в случае отсутствия скрипта autodetect-libraries.



