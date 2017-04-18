18.04.2017 08:41  Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 3.3

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После пяти месяцев разработки представлен мультимедиа-пакет FFmpeg 3.3, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Кроме изменений, созданных внутри проекта, в новую версию также включены все последние наработки, развиваемые в ветках ffmpeg-mt (многопоточное декодирование) и libav (форк FFmpeg). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.
Из изменений, добавленных в FFmpeg 3.3, можно выделить:
- Добавлена поддержка сферического видео (съёмка в режиме 360 градусов), которое позволяет рассмотреть не только происходящее перед камерой, но и вокруг снимающего;
- Реализована возможность ускорения декодирования формата VP8 с использованием технологии Intel QSV (Quick Sync Video);
- Добавлены фильтры для масштабирования и устранения чересстрочности, использующие Intel QSV;
- Добавлена поддержка ускорения кодирования форматов MPEG-2 и VP8 с использованием VAAPI;
- Новые фильтры:
- premultiply - эффект наложения прозрачного слоя на видео;
- abitscope - создание видео с визуализацией битового потока из звукового файла;
- readeia608 - чтение скрытых субтитров (EIA-608) из первой строки видеокадра;
- threshold - эффект определения границ цветности для видео;
- midequalizer - применение эффекта Midway Image Equalization для нормализации параметров двух видеопотоков (например, для выравнивания экспозиции от пары стереокамер);
- signature - вычисление цифровой подписи для видео MPEG-7.
- Новые декодировщики:
- Apple Pixlet;
- PSD (Photoshop Document);
- XPM;
- NewTek SpeedHQ;
- QDMC (звук);
- FM Screen Capture;
- ScreenPressor;
- ClearVideo (частично)
- PCM в форматах 16.8 и 24.0 с плавающей запятой;
- Декодировщик CrystalHD переведён на новый API;
- Новые кодировщики:
- Встроен кодировщик для формата Opus;
- Улучшено качество кодирования (M)JPEG;
- Добавлены кодировщики DNxHR 444 и HQX;
- Новые распаковщики и упаковщики медиа-контейнеров (demuxer/muxer):
- Распаковщик Sample Dump eXchange;
- Распаковщик MIDI Sample Dump Standard;
- Распаковщик и упаковщик Scenarist Closed Captions;
- В состав включена библиотека ebur128, которая теперь используется вместо внешней библиотеки libebur128;
- Добавлена поддержка формата MOV с несколькими таблицами образцов;
- Добавлена поддержка протокола Pro-MPEG CoP #3-R2 FEC;
- Сборочный скрипт configure теперь выдаёт ошибку в случае отсутствия скрипта autodetect-libraries.