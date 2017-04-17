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17.04.2017 20:40  В рамках проекта Enjade основан клон окружения Unity на базе технологий KDE

Помимо форков от проектов UBports и Yunit, представлена инициатива по воссозданию окружения Unity 7 на основе технологий рабочего стола KDE Plasma. Новое окружение будет развиваться под именем Enjade. Вначале планировалось создать форк Plasma 5.9, но затем автора проекта убедили, что более целесообразно развивать новую оболочку в виде расширений, дополнительных плазмоидов и темы оформления для штатного окружения Plasma.

В Enjade планируют воссоздать многие возможности Unity, от ланчера Dash до глобального меню. Все компоненты окружения будут построены только на компонентах KDE Plasma. Заявлено намерение обеспечить поддержку работы поверх Wayland и возможность использования самодостаточных пакетов Snappy и Flatpak. Встроенный поисковый интерфейс будет поддерживать вычисления (калькулятор выражений), поиск в словарях, поиск файлов и приложений и прямое обращение к Google.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/kde/c...)
  2. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  3. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unity
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  • 1.1, Аноним, 20:46, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Три варианта unity значит будет у нас :)
     
  • 1.2, Vlad, 20:51, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как раз думал с Unity уйти на KDE Plasma
     
  • 1.3, Аноним, 20:51, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Размножаются почкованием.
     
  • 1.4, Аноним, 20:51, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Больше форков богу форков!
     
  • 1.5, pantheongod, 20:53, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Похоже на то, что они просто написали виджет панельки для KDE :) Может кто-то объяснить, зачем? (плачущий_котик.jpg)
     
  • 1.6, RazrFalcon, 20:58, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет чтобы просто плагин запилить, давайте целый мёртво-форк сделаем.
     
     
  • 2.9, анон, 21:02, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу,они даже ничего не писали,это дефолтная функция кед
     
  • 2.13, ковыряю конфиги, 21:10, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не форк.. это плагины
     
  • 1.7, Аноним, 20:59, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё 500 форков! Даёшь больше форков!!!
     
  • 1.8, Денипопунити рулит и педалит, 20:59, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Денис Попов еще не сказал свое веское слово! Будет норм форк Денипопунити! М этот супер форк денипопунити затмит все др форки и даж сама бубнута сделает его офиц де систем и Денис попов повторит карьеру Павла дурова
     
  • 1.10, paulus, 21:03, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    u8 на кутяхах лепили, так нет, надо снова все гвоздями к кде прибить...
     
  • 1.11, Отражение луны, 21:07, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это куда более интересный и жизнеспособный вариант
     
     
  • 2.12, Отражение луны, 21:07, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это, кстати, не форк. Сразу видно не блещущих умом в комментах.
     

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