17.04.2017 20:40  В рамках проекта Enjade основан клон окружения Unity на базе технологий KDE

Помимо форков от проектов UBports и Yunit, представлена инициатива по воссозданию окружения Unity 7 на основе технологий рабочего стола KDE Plasma. Новое окружение будет развиваться под именем Enjade. Вначале планировалось создать форк Plasma 5.9, но затем автора проекта убедили, что более целесообразно развивать новую оболочку в виде расширений, дополнительных плазмоидов и темы оформления для штатного окружения Plasma.

В Enjade планируют воссоздать многие возможности Unity, от ланчера Dash до глобального меню. Все компоненты окружения будут построены только на компонентах KDE Plasma. Заявлено намерение обеспечить поддержку работы поверх Wayland и возможность использования самодостаточных пакетов Snappy и Flatpak. Встроенный поисковый интерфейс будет поддерживать вычисления (калькулятор выражений), поиск в словарях, поиск файлов и приложений и прямое обращение к Google.



