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|1.3, Аноним, 11:25, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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>Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux
Да вашу ж мать, всю пакость в одном месте собрали. Запилите уже кто-нибудь нормальную децентрализованную соцсеть без этой ереси? (И чтоб не GNU Social)
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|3.34, Анонимный Эксперт, 14:09, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это обычное дело, когда пытаешься серфить интернет на компьютере 15ти летней давности.
А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы маловато.
Не говоря уже о том, что вебмака обычно даже не догадывается о том, что пользователь захчет открыть еще что-то, помимо ее свисто-перделки-пямяти-и-ЦПУ-пожиралки.
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|4.36, anonimbl, 14:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Это обычное дело, когда пытаешься серфить интернет на компьютере 15ти летней давности.
> А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с
> примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы
> маловато.
> Не говоря уже о том, что вебмака обычно даже не догадывается о
> том, что пользователь захчет открыть еще что-то, помимо ее свисто-перделки-пямяти-и-ЦПУ-пожиралки.
Так чего же вы не решили все нужные задачи с минимальным количеством ядер и оперативы, а продолжаете ругать веб-макак?
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|5.38, Анонимный Эксперт, 14:20, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с
>> примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы
>> маловато.
>> для решения тех же задач
> Так чего же вы не решили все нужные задачи с минимальным количеством
> ядер и оперативы, а продолжаете ругать веб-макак?
Видимо, потому что они уже давно решены?
И только вебмакаки в перемешку с маркетологами громко вопят о том, что это не модное, не молодежное и вообще, неправильное решение и все норовят подга^W сделать работающее устаревшим и неподдерживаемым.
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|5.47, Anonim1, 15:27, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Можешь рассказать сколько стоило бы написать продукт с аналогичной функциональностью в
> 1999 г.?
а теперь посчитай количество энергии потраченное серверами, сетевым оборудованием, клиентским оборудованием, системами безопасности, отказоустойчивости и т.д.
на обработку всего этого дер.., плюсь затраты на разработку, обучение и т.д.
стоит-ло ли всё это городить ради двух с половиной свистоперделок не странице?
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|2.54, avig, 15:57, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Сейчас у меня запущено приложение react + redux с реалтайм обновлением по websocket, вкладка браузера отъедает 127 кб, вкладка этой страницы опеннет отъедает 135 кб. О какой нагрузке вы говорите?
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|4.32, anonimbl, 13:44, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Twitter был годным только первые пару лет, потом интерфейс скатили в
> УГ, пользовательские придумки(хештеги, ретвиты, ответы) воткнули в мейнстрим и опопулярили
> и туда набежала политота с гламурными кысами в общем twitter, а
> потом манипуляция мнениями через список пупулярных тегов выстраиваемом вручную...в общем
> twitter мертв.
Никто не заставляет подписываться на политоту и гламурных кыс. Твиттер - отличная информационная платформа и свежие новости ты можешь отловить там быстрее чем на новостных ресурсах и аггрегаторах.
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