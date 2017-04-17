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17.04.2017 11:07  Mastodon - новая платформа для создания децентрализованных социальных сетей

Представлен новый выпуск свободной платформы для развёртывания децентрализованных социальных сетей - Mastodon 1.2. В отличие от централизованных социальных сетей, создаваемые при помощи Mastodon сервисы не подконтрольны отдельным поставщикам и могут создаваться на собственных мощностях пользователей. Если пользователь не имеет возможности запустить собственный узел, то он может выбрать заслуживающий доверия публичный сервис для подключения. Mastodon относится к категории объединённых (federated) сетей, для образования единой структуры связей в которых применяется набор протоколов OStatus, совместимый с решениями на базе платформы GNU Social.

Код серверной части проекта написан на языке Ruby с использованием Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Также имеется статический фронтэнд для публикации общедоступных ресурсов, таких как профили и статусы. Хранение данных организовано при помощи PostgreSQL и Redis. Предоставляется открытый API для разработки дополнений и подключения внешних приложений (имеются клиенты для Android, iOS и Windows, можно создавать ботов).

Mastodon позиционируется как альтернативная реализация GNU Social. Платформа базируется на использовании формата ActivityStreams (лента публикаций), а также протоколов Webfinger (определение информации о пользователе через идентификатор похожий на email), PubsubHubbub (подписка на ленту публикаций) и Salmon (децентрализованный обмен сообщениями). Сообщения обрабатываются в хронологическом порядке. Размер публикации ограничен 500 символами, возможна передача коротких видео. Возможно определение настроек приватности в привязке к отдельным публикациям.

Основные возможности:

  • Полная переносимость с GNU Social и другими платформами на базе протоколов OStatus;
  • Обновление списка событий в реальном времени - информация обновляется сразу после поступления новых сообщений в лентах, на которые оформлена подписка. Доставка информации о новых событиях осуществляется через WebSockets;
  • Автоматическое объединение нитей обсуждений - если пользователь, на сообщения которого оформлена подписка, ответит какому-то пользователю, неизвестному на текущем сервере, то сервер загрузит полную нить обсуждения;
  • Поддержка прикрепления изображений и видео в формате WebM;
  • Возможность работы в качестве провайдера OAuth2 для сторонних приложений;
  • Все ресурсоёмкие и длительно выполняемые задачи запускаются в фоне и не влияют на отзывчивость интерфейса;
  • Возможность быстрого развёртывания сервера при помощи готового образа Docker.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tootsuite/m...)
  2. OpenNews: Обновление свободного движка социальной сети Diaspora 0.5
  3. OpenNews: Релиз открытой децентрализованной социальной сети Friendica 3.3
  4. OpenNews: Первая реализация Tent, протокола для децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: Релиз открытой платформы для создания микро-блогов StatusNet 0.9.0
  6. OpenNews: Проект Drupal представил платформу для создания корпоративных социальных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: social, mastodon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 11:15, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Полезно. Для корпоративных порталов отлично подойдет.
     
     
  • 2.33, Аноним, 13:56, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Для копр.порталов подойдёт только при наличии интерграции с AD\LDAP
     
  • 1.2, Аноним, 11:16, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну, в Биткойне цифровые ключи и blockchain защищают сеть от компроментации А ту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, анонии, 12:18, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    причем тут вообще блокчейн? И зачем он тут нужен?
     
     
  • 3.15, Аноним, 12:49, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну вот например, 160 человек запустили кошелёк Bitcoin Двое решили обмануть сис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, NYMA, 14:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть различные виды блокировок инстансов. Имиджбор уже блокируют умники вроде тебя.
     
  • 2.12, Аноним, 12:35, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    биткойн андройд рептилойд Когда вы по-русски научитесь говорить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, YetAnotherOnanym, 13:09, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мимо. В "Андроид" и "рептилоид" "оид" от греческого "éidos" - подобный, имеющий вид, тогда как в "биткойн" - от английского "coin" - монета.
     
     
  • 4.30, Аноним, 13:41, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Господи, да дело же не в оригинальной этимологии слов, причем тут она Просто э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, iPony, 15:33, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А при том.
    https://bitcoin.org/ru/
     
  • 3.23, Moomintroll, 13:13, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> в Биткойне
    > биткойн …
    > Когда вы по-русски научитесь говорить?

    Простомонета!

     
     
  • 4.28, тоже Аноним, 13:28, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кусьденьга тогда уж.
     
  • 4.40, Andrey Mitrofanov, 14:37, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> биткойн …
    >> Когда вы по-русски научитесь говорить?
    > Простомонета!

    Чуткакругляш же.

     
  • 3.39, Аноним, 14:23, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не хотят они правильно говорить Еще - ТаЙланд , но зато Малазия , малазийски... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, Аноним, 15:34, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http gramota ru slovari dic word D0 BC D0 B0 D0 BB D0 B0 D0 B7 D0 B8 D1 8F ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 15:36, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, ну кто в этом движке парсинг URL'ов делал...
    Мала_й_зия, мала_й_зийский.
     
  • 3.42, Андрей Галадей, 14:44, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное тогда, когда Вы перестанете этого требовать.
     
  • 3.45, Легион, 15:08, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > биткойн андройд рептилойд
    > Когда вы по-русски научитесь говорить?

    что же ты такой безграмотный, а поучать пытаешься?

     
  • 3.55, DeadLoco, 16:02, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это обычный долбойб.
     
  • 1.3, Аноним, 11:25, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    >Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux

    Да вашу ж мать, всю пакость в одном месте собрали. Запилите уже кто-нибудь нормальную децентрализованную соцсеть без этой ереси? (И чтоб не GNU Social)

     
     
  • 2.8, Аноним, 11:52, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Запили сам Попытайся организовать сложный интерфейс без react и сложную логику ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пожалуйста. Reagent + ClojureScript.
     
     
  • 4.29, Аноним, 13:32, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, начинай реализовывать А потом прогоняй бенчмарки, доказывая, что вот т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 12:01, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Согласен вспомнити npm leftpad а еще вспомнити как тормозит атом а еще вспомнити... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:54, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://i.ytimg.com/vi/ZvfoQ5SrOgE/maxresdefault.jpg
     
  • 3.22, Аноним, 13:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть WebAssembly ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Andrey Mitrofanov, 12:53, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Запилите уже кто-нибудь нормальную децентрализованную соцсеть без этой ереси? (И чтоб не GNU Social)

    [I]"Facebook is a great example of this principle: [B]life without social media is great[/B] and rather than trying to find or create a free alternative, why not just do something in
    the real world, like riding motorcycles, reading books or getting a cat or dog?"[/I] --https://danielpocock.com/risks-of-using-proprietary-software

     
  • 1.4, Аноним, 11:27, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интерфейс сильно нагружает мой компьютер Нет, спасибо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, anonimbl, 13:42, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это обычное дело, когда пытаешься серфить интернет на компьютере 15ти летней давности.
     
     
  • 3.34, Анонимный Эксперт, 14:09, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Это обычное дело, когда пытаешься серфить интернет на компьютере 15ти летней давности.

    А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы маловато.
    Не говоря уже о том, что вебмака обычно даже не догадывается о том, что пользователь захчет открыть еще что-то, помимо ее свисто-перделки-пямяти-и-ЦПУ-пожиралки.


     
     
  • 4.36, anonimbl, 14:12, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это обычное дело, когда пытаешься серфить интернет на компьютере 15ти летней давности.
    > А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с
    > примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы
    > маловато.
    > Не говоря уже о том, что вебмака обычно даже не догадывается о
    > том, что пользователь захчет открыть еще что-то, помимо ее свисто-перделки-пямяти-и-ЦПУ-пожиралки.

    Так чего же вы не решили все нужные задачи с минимальным количеством ядер и оперативы, а продолжаете ругать веб-макак?

     
     
  • 5.38, Анонимный Эксперт, 14:20, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> А это обычные отмазки вебмакак, которым для решения тех же задач с
    >> примерно той же эффективностью уже нескольких ядер и десятка гигов оперативы
    >> маловато.
    >> для решения тех же задач
    > Так чего же вы не решили все нужные задачи с минимальным количеством
    > ядер и оперативы, а продолжаете ругать веб-макак?

    Видимо, потому что они уже давно решены?
    И только вебмакаки в перемешку с маркетологами громко вопят о том, что это не модное, не молодежное и вообще, неправильное решение и все норовят подга^W сделать работающее устаревшим и неподдерживаемым.

     
  • 3.41, Аноним, 14:37, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так расскажите, как за отчетный период улучшилась функциональность веб-страниц, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 14:50, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты удивишься, но в разработке ПО самое дорогое - это оплата рабочего времени про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Anonim1, 15:27, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можешь рассказать сколько стоило бы написать продукт с аналогичной функциональностью в
    > 1999 г.?

    а теперь посчитай количество энергии потраченное серверами, сетевым оборудованием, клиентским оборудованием, системами безопасности, отказоустойчивости и т.д.
    на обработку всего этого дер.., плюсь затраты на разработку, обучение и т.д.

    стоит-ло ли всё это городить ради двух с половиной свистоперделок не странице?

     
     
  • 6.48, Anonim1, 15:29, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот оказывается кто виноват в глобальном потеплении!
     
  • 5.53, Аноним, 15:42, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я считаю, что сократить всех фронтендщиков было бы чрезвычайно выгодно для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, avig, 15:57, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас у меня запущено приложение react + redux с реалтайм обновлением по websocket, вкладка браузера отъедает 127 кб, вкладка этой страницы опеннет отъедает 135 кб. О какой нагрузке вы говорите?
     
  • 1.5, Аноним, 11:30, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Опять федерация, зачем если есть diaspora?
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:34, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Она тоже на тормознутейшем Rails
     
     
  • 3.7, Аноним, 11:36, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Диашпора хотябы работает.
     
  • 2.11, ..., 12:29, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    http www kellysniderfamily com adam mastodon-diaspora-and-wondering-if-theres-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.37, NYMA, 14:15, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Опять федерация, зачем если есть diaspora?

    У диаспоры формат другой и федерация иначе реализована, менее логично.

     
  • 1.13, anomymous, 12:45, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ruby - Ruby on Rails - React.js - Redux - PostgreSQL - Redis

    Водитель, помни: дистанция - залог безопасности.

     
     
  • 2.24, Аноним, 13:13, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понял юмора ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:27, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "держись подальше от этого дepьмa"
     
     
  • 4.44, ..., 15:03, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    React это объективно наиболее быстрый из функциональных фронтовых фрэймворков сейчас. Чем ты предлагаешь отрисовывать вместо него?
     
     
  • 5.46, Anonim1, 15:24, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    HTML 4.01
     
     
  • 6.52, Аноним, 15:40, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как же Drag'n'Drop?
     
  • 1.14, Аноним, 12:46, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    NIH версия ОпенТвиттора?
     
     
  • 2.19, Андрей, 13:05, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Mastodon раскопали недовольные недавним изменением при отображении статуса в Twitter. Но изменение вернули назад, так что срочная необходимость в Mastodon'е, наверное, уже иссякла.
     
     
  • 3.25, Аноним, 13:15, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Twitter был годным только первые пару лет, потом интерфейс скатили в УГ, пользо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, anonimbl, 13:44, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Twitter был годным только первые пару лет, потом интерфейс скатили  в
    > УГ, пользовательские придумки(хештеги, ретвиты, ответы) воткнули в мейнстрим и опопулярили
    > и туда набежала политота с гламурными кысами в общем twitter, а
    > потом манипуляция мнениями через список пупулярных тегов выстраиваемом вручную...в общем
    > twitter мертв.

    Никто не заставляет подписываться на политоту и гламурных кыс. Твиттер - отличная информационная платформа и свежие новости ты можешь отловить там быстрее чем на новостных ресурсах и аггрегаторах.

     
  • 1.26, Аноним, 13:21, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А я еще мечтаю о внедрении чего-то подобного проекту XANAD для адресации контент... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, DeadLoco, 16:04, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > с настоящим гипертекстом.

    Настоящий гипертекст только векторный! Только хардкор!


     

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