17.04.2017 09:21  Релиз серверного мини-дистрибутива Devil-Linux 1.8

Спустя пять лет с момента прошлого выпуска состоялся релиз Live-дистрибутива Devil-Linux 1.8 для создания мини-серверов, сетевых шлюзов и межсетевых экранов, основанного в 2001 году. Загрузочный iso-образ занимает 324 Мб (x86_64 и i686).

Разработанная в рамках проекта система сборки позволяет легко оформить собственный вариант Devil-Linux, укомплектовав его программами на свой вкус. Управление дистрибутивом производится в консольном режиме или через web-интерфейс WebMin. Для настройки пакетного фильтра применяется консольный конфигуратор Firewall Builder. С целью увеличения безопасности ядро Linux собрано с патчами GRSecurity и PaX, а система собрана модифицированной версией GCC с модулем Stack Smashing Protector. При возможности все программы помещаются в chroot.

Новый выпуск примечателен значительной переработкой внутренностей дистрибутива и обновлением всех используемых программ и библиотек. В качестве файловой системы задействована SquashFS со сжатием при помощи алгоритма z4-hc. Добавлены модули haveged, haproxy, google-authenticator и dovecot-pigeonhole. Система резервного копирования Bacula заменена на Bareos (форк). Для создания отказоустойчивых конфигураций вместо пакета Linux-HA задействована связка Corosync 2.x + Pacemaker. Добавлен новый скрипт инициализации /etc/init.d/post_init.local для запуска заданий в самом конце загрузки и новый файл конфигурации /etc/sysconfig/save-config.conf для определения дополнительных файлов для сохранения изменений на постоянный носитель (базовая ФС монтируется в режиме только для чтения).



