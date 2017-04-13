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13.04.2017 23:14  Обновление CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS опубликовал выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.20170405, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image).

В новой версии произведено обновление инструментария kubernetes 1.5.2, etcd 3.1 и flannel 0.7. Также обновлены версии пакетов с cloud-init 0.7.5, docker 1.12.6, ostree-2017.1 и rpm-ostree-client-2017.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://seven.centos.org/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.9
  3. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Scientific Linux 5, CentOS 5 и RHEL 5
  4. OpenNews: Выпуск CentOS 7.3 для 32-разрядных систем x86
  5. OpenNews: Доступны сборки CentOS 7.3.1611 для архитектуры ARM64/AArch64
  6. OpenNews: Релиз CentOS 7.1611 для архитектуры ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos, atomic
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