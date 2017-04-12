12.04.2017 18:48  Релиз системы сбора и визуализации метрик Graphite 1.0.0

После полутора лет разработки опубликован релиз проекта Graphite 1.0.0, в рамках которого развивается система для сбора меняющихся во времени показателей и визуализации динамики изменений в форме наглядных графиков. Код проекта написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Модули интеграции доступны для различных систем мониторинга и визуализации. Система включает в себя: Whisper - библиотека для эффективного хранения данных в форме временного ряда (архитектура похожа на RRD). Имеется утилита для преобразования файлов rrd в формат whisper (.wsp). Система модульная, поэтому вместо Whisper можно использовать и другие бэкенды хранения, такие как InfluxDB, KairosDB и OpenTSDB;

Carbon - Twisted-демон для приёма значений параметров, поступающих в форме временного ряда (например, метрики из систем мониторинга). Carbon принимает соединения по сети, кэширует их в памяти для более быстрой генерации графиков и сохраняет на диск при помощи библиотеки Whisper. Возможно создание кластерных конфигураций;

Graphite webapp - web-интерфейс для визуализации данных, написанный с использованием фреймворка Django, JavaScript-библиотеки ExtJS и графической библиотеки Cairo. Отличительной особенностью web-интерфейса является визуальный построитель графиков, позволяющий быстро и без навыков программирования составлять нужные графики. Главные новшества: Добавлено 30 новых математических функций

Новые форматы отображения данных (pdf, dygraph, rickshaw)

Новые параметры вывода графиков (pieLablels, hideXAxis, и т.п.)

Огромное количество исправленных ошибок

Переписан механизм кластеризации - теперь он использует пул воркеров и соединений

В web-интерфейсе graphite-web добавлена поддержка плагинов для других хранилищ;

В carbon добавлена возможность подключения плагинов для протоколов и хэширования.



