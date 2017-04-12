The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

12.04.2017 18:48  Релиз системы сбора и визуализации метрик Graphite 1.0.0

После полутора лет разработки опубликован релиз проекта Graphite 1.0.0, в рамках которого развивается система для сбора меняющихся во времени показателей и визуализации динамики изменений в форме наглядных графиков. Код проекта написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Модули интеграции доступны для различных систем мониторинга и визуализации.

Система включает в себя:

  • Whisper - библиотека для эффективного хранения данных в форме временного ряда (архитектура похожа на RRD). Имеется утилита для преобразования файлов rrd в формат whisper (.wsp). Система модульная, поэтому вместо Whisper можно использовать и другие бэкенды хранения, такие как InfluxDB, KairosDB и OpenTSDB;
  • Carbon - Twisted-демон для приёма значений параметров, поступающих в форме временного ряда (например, метрики из систем мониторинга). Carbon принимает соединения по сети, кэширует их в памяти для более быстрой генерации графиков и сохраняет на диск при помощи библиотеки Whisper. Возможно создание кластерных конфигураций;
  • Graphite webapp - web-интерфейс для визуализации данных, написанный с использованием фреймворка Django, JavaScript-библиотеки ExtJS и графической библиотеки Cairo. Отличительной особенностью web-интерфейса является визуальный построитель графиков, позволяющий быстро и без навыков программирования составлять нужные графики.

Главные новшества:

  • Добавлено 30 новых математических функций
  • Новые форматы отображения данных (pdf, dygraph, rickshaw)
  • Новые параметры вывода графиков (pieLablels, hideXAxis, и т.п.)
  • Огромное количество исправленных ошибок
  • Переписан механизм кластеризации - теперь он использует пул воркеров и соединений
  • В web-интерфейсе graphite-web добавлена поддержка плагинов для других хранилищ;
  • В carbon добавлена возможность подключения плагинов для протоколов и хэширования.


  1. Главная ссылка к новости (https://graphite.readthedocs.i...)
  2. OpenNews: Введение в использование RRDtool для отображения изменяющихся во времени данных
  3. OpenNews: Вышел RRDtool 1.3.0, использующий для формирования графиков Cairo и Pango
  4. OpenNews: Представлена СУБД InfluxDB 1.0
Автор новости: deniszh
Тип: Программы
Ключевые слова: rrd, graphite, monitoring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList