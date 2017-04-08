08.04.2017 07:38  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10

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|2.8, z, 09:52, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Так спецификации давно открыты, что мешает миллиону свободных программистов написать рабочий драйвер, зачем зависеть от производителя?
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|2.17, leap42, 12:08, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> На сколько примерно % проприетарный драйвер производительнее свободного, ну например в
> Minecraft под Ubuntu 16 на картах GCN?
phoronix утверждает, AMDGPU медленнее radeon в opengl (но быстрее в vulkan)
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