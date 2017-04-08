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08.04.2017 07:38  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.10 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки дистрибутива Ubuntu 16.04.2 (64-бит), устранением сбоя загрузки при включении Display Port 1.2 в окружении RHEL 7.3 и решением проблемы с нарушением нормального вывода в процессе перезагрузки после ручного перевода видеокарты в режим максимальной производительности. По сравнению с прошлым выпуском в описании драйвера также появилась поддержка Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

  1. Главная ссылка к новости (http://support.amd.com/en-us/d...)
  2. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.9.0 и xf86-video-amdgpu 1.3.0
  3. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60
  4. OpenNews: Драйвер AMDGPU-PRO 16.50. В ядро Linux не будут приняты изменения с поддержкой новых GPU AMD
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск AMDGPU-PRO, гибридного драйвера на базе модуля AMDGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, driver
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  • 1.2, Аноним, 08:27, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да были времена когда пересобирал ядро для блоба nvidia, когда боролся с тинирго... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:47, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я и со свободным атишным драйвером забыл. ЧЯДНТ?
     
  • 2.13, Anonus2, 11:53, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > боролся с тиниргом на ATI

    Там в блобо-гуйке прямо кнопочка была для отключения тиринга. Я его отключал еще когда слова тиринг не знал, лол

     
  • 2.23, ferux, 13:29, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тиринг на intel: http://i.imgur.com/oKkywMs.jpg
    ЧЯДНТ?
     
  • 1.3, Аноним, 08:33, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Опять тишина под GCN 1 0 в лице карт Tahini и прочих Эти видеокарты быстрее умр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:26, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что что У меня на radeon 7750 gcn 1 0 и редыдущая версия этого работала Прос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.5, Anonchik, 09:27, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У меня GCN 1.1 (MULLINS) и тоже не поддерживается.
     
  • 2.6, RomKo, 09:41, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Моя r7 360 не поддерживается, GCN 1.1 Грусть печаль.
     
  • 2.8, z, 09:52, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так спецификации давно открыты, что мешает миллиону свободных программистов написать рабочий драйвер, зачем зависеть от производителя?
     
     
  • 3.9, Аноним, 10:04, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мало кто хочет это делать бесплатно Так-то есть задачи и поинтересней ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, commiethebeastie, 11:36, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он есть.
     
  • 3.12, Аноним, 11:48, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Проспонсируйте.
     
  • 3.15, Аноним, 12:03, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    зачем писать еще один драйвер, когда уже есть несколько рабочих Их даже не 2, а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 10:16, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Забейте мечтать про официальную гарантированную поддержку 1 0 Нужно новые карты... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:08, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    AMD Radeon 8482 HD7700 7800 8500 8600 AMD Radeon 8482 HD7700M 7800M 8500M 85... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, leap42, 12:07, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    AMDGPU для самых новых видюх, пробуйте radeon (он, кстати, быстрее)
     
  • 2.19, equeim, 12:13, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    AMD просто дропнула поддержку всего, что старше GCN 1.2. Смирись.
     
  • 2.21, ford focus, 12:20, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDGPU-PRO-Driver-for-Linux-Re

    "The AMDGPU-Pro Driver is designed to be compatible with the following AMD products.
    ...
    AMD Radeon™ HD7700/7800/8500/8600"

     
  • 1.14, VINRARUS, 12:02, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На сколько примерно % проприетарный драйвер производительнее свободного, ну например в Minecraft под Ubuntu 16 на картах GCN?
     
     
  • 2.17, leap42, 12:08, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На сколько примерно % проприетарный драйвер производительнее свободного, ну например в
    > Minecraft под Ubuntu 16 на картах GCN?

    phoronix утверждает, AMDGPU медленнее radeon в opengl (но быстрее в vulkan)

     
     
  • 3.20, archuser, 12:16, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это свободный, а проприетарный amdgpu-pro, по идее должен быть быстрее
     
  • 1.22, Аноним, 12:41, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обновил ядро с 4 4 до 4 8, и поставил новый драйвер - работает отлично Видеокар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 13:33, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что у амд на ноутбуках Кто пользует гибридную графику амд Работает нормально... весь текст скрыт [показать]
     

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