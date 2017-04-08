08.04.2017 07:38  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.10 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

Новый выпуск примечателен обеспечением поддержки дистрибутива Ubuntu 16.04.2 (64-бит), устранением сбоя загрузки при включении Display Port 1.2 в окружении RHEL 7.3 и решением проблемы с нарушением нормального вывода в процессе перезагрузки после ручного перевода видеокарты в режим максимальной производительности. По сравнению с прошлым выпуском в описании драйвера также появилась поддержка Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.



