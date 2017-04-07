07.04.2017 09:48  Третий предварительный выпуск платформы Android Things

Компания Google опубликовала третий предварительный выпуск Android Things, редакции платформы Android для потребительских интернет-устройств, относящихся к категории интернет вещей (IoT). Android Things даёт возможность быстро создавать умные устройства, используя API платформы Android и сервисы Google. Продукт доступен для тестирования на аппаратных платформах Intel Edison, Intel Joule, NXP Argon, NXP Pico и Raspberry Pi 3. Для адаптации платформы для других устройств предлагается базовый набор поддержки оборудования (BSP, Board Support Package).

Особенностями Android Things является прямая доставка обновлений через инфраструктуру Google, использование коммуникационной платформы Weave для организации связи между устройствами и взаимодействия с сервисами Google, средства для управления устройствами без экрана, применение cуществующих решений для разработки приложений (Android Studio, Android SDK, Google Play, Google Cloud), предоставление Peripheral I/O API для взаимодействия с датчиками и приводами (GPIO, PWM, I2C, SPI и UART), типовой набор приложений (календарь-планировщик, адресная книга, работа с документами, менеджер загрузок, медиабиблиотека, настройки, телефония, система подсказок при вводе и голосовая почта).

В новой версии добавлена поддержка Android Bluetooth API для взаимодействия с другими устройствами при помощи классического Bluetooth или Bluetooth LE (Low Еnergy). Также реализована поддержка USB Host API, позволяющая приложениям взаимодействовать с USB-устройствами без получения root-привилегий и без необходимости поддержки устройств на стороне ядра Linux.



