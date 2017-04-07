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07.04.2017 09:28  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3.2

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.2, второго корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.2 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 60 исправлений (RC1, RC2), в том числе связанных с улучшением поддержки форматов RTF и DOCX.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.1
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1, DmA, 09:34, 07/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    и через сто лет будут улучшения в новых релизах офис по поводу улучшения совместимости с docx?
    ну сколько можно...
     

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