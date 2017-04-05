05.04.2017 19:00  Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.9

Представлен релиз дистрибутива CentOS 6.9, основанный на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.9. Выпуск поставляется для платформ i386 и x86_64 в виде DVD-сборки (2 Гб), минимального установочного образа (420 Мб) и сокращенного образа для установки по сети - netinstall.iso (240 Мб). Пакеты SRPMS и debuginfo доступны через vault.centos.org. Пакеты из различных репозиториев RHEL, например, из серверной и из десктоп редакции, объединены в единый репозиторий пакетов и распространяются одним установочным комплектом. Дистрибутив на 100% бинарно совместим с RHEL, внесенные в пакеты изменения как правило сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Из изменений, внесенных в CentOS 6.9, можно отметить: Из-за невозможности втиснуть компоненты рабочего стола в размер CD прекращено формирования LiveCD в пользу универсального LiveDVD, который также может быть установлен на USB-накопитель;

В пакете с GnuTLS добавлена поддержка TLS v1.2, все связанные с криптографией пакеты в CentOS теперь поддерживают TLS v1.2;

В пакеты postfix, vsftpd, rsyslog7, ipa-server, 389-ds-base, krb5-server, sssd и libvirt добавлена возможность выбора допустимого набора шифров;

Улучшена поддержка TLS в Perl-модулях Net::SSLeay и IO::Socket:SSL;

Прекращена поддержка небезопасных криптографических алгоритмов MD5, SHA0, RC4 и параметров DH (Diffie-Hellman), размером менее 1024 бит;

В состав базовой системы включен инструментарий cloud-init, с реализацией конфигурируемого процесса инициализации, оптимизированного для обеспечения загрузки образов для cloud-окружений;

В менеджере кластерных ресурсов Pacemaker добавлена возможность создания аварийных агентов (alert agents), позволяющих выполнить внешние действия в случае наступления определённых событий в кластере. В агентах ресурсов Pacemaker Oracle и OraLsnr добавлена поддержка СУБД Oracle 11g;

До версии 0.59.8 обновлён пакет clufter с набором утилит для анализа и преобразования форматов конфигурации кластера;

Набор сертификатов ca-certificates обновлён до свежего варианта от Mozilla Foundation;

В состав включена утилита cpuid, выводящая информацию о возможностях CPU на основании данных, полученных через инструкцию CPUID;

В файл конфигурации /etc/sysconfig/network добавлена поддержка опции NO_DHCP_HOSTNAME, при указании которой скриптам инициализации не даётся получить имея хоста через DHCP;

В NetworkManager добавлена поддержка ручной настройки DNS (при указании dns=none в настройках NetworkManager, прекращается автоматическое изменение /etc/resolv.conf);

Добавлен драйвер smartpqi для новых систем хранения Microsemi smartPQI;

Обновлены драйверы mpt3sas и megaraid_sas, в которых расширена поддержка систем хранения;

Добавлена утилита guest-set-user-password, позволяющая установить пароль для любого пользователя в виртуальных машинах QEMU/KVM;

Объявлены устаревшими и не будут обновляться драйверы: 3w-9xxx, 3w-sas, 3w-xxxx, aic7xxx, i2o, ips, megaraid_mbox, mptbase, mptctl, mptfc, mptlan, mptsas, mptscsih, mptspi, а также некоторые контроллеры из драйверов megaraid_sas и be2iscsi;

Объявлены устаревшими пакеты: sym53c8xx, python-qmf, python-qpid, qpid-cpp, qpid-qmf, qpid-tests, qpid-tools, ruby-qpid, saslwrapper;

Удалены компоненты, которые в прошлом выпуске были помечены устаревшими: openswan, seabios, Btrfs, eCryptfs, mingw, virtio-win, fence-agents, systemtap, matahari, openscap;

Изменено содержимое 32 пакетов, среди которых: anaconda, dhcp, firefox, gnome-applets, gnome-desktop, httpd, initscripts, ipa, kde-settings, kernel, ntp, thunderbird, xorg-x11-server, yum и zsh;

Удалено 30 пакетов, присутствующих в RHEL, среди которых: libehca, libservicelog, lsvpd, libvpd, openssl-ibmca, powerpc-utils, ppc64-diag, ppc64-utils, python-rhsm, redhat-*, rhn-*, servicelog, s390utils, yaboot, yum-rhn-plugin.



