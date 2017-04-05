05.04.2017 16:48  Представлен шлюз безопасности Ideco ICS 7 (реклама)

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Компания Айдеко подготовила новую версию своего флагманского продукта – шлюза безопасности Ideco ICS 7, многофункционального программного и программно-аппаратного решения для организации защищенного доступа в интернет в корпоративных и ведомственных сетях.
Начиная с версии 6.0 был запущен новый виток развития Ideco ICS как универсального шлюза безопасности, способного обеспечить многовекторную защиту от современных кибер-угроз. За это время в продукте появились система предотвращения вторжений и межсетевой экран веб-приложений (Web Application Firewall), также были улучшены производительность и надёжность существующих модулей.
Новые возможности Ideco ICS 7.0:
- Новое ядро системы и обновленные модули (на основе CentOS 7);
- Автоматизированное создание пользователей;
- Улучшен модуль контент-фильтрации: принудительное включение безопасного поиска в поисковых системах, блокировка протокола QUIC;
- Антивирусная проверка трафика: увеличены производительность и надёжность;
- Межсетевой экран: улучшена работа правил с доменными именами;
- Система предотвращения вторжений: появилась возможность отключать избранные сигнатуры;
- Почтовый сервер: обновлен модуль веб-почты и усилена безопасность сервера;
- Полностью переработана настройка квот трафика;
- Существенно упрощен веб-интерфейс.
Также особое внимание в новой версии Ideco ICS 7.0 уделено повышению стабильности, безопасности и удобству использования продукта.