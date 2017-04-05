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05.04.2017 09:39  Выпуск пакетного менеджера DNF 2.2

Доступен релиз пакетного менеджера DNF 2.2, а также связанной с ним библиотеки LIBDNF 0.8.0. DNF используется по умолчанию в дистрибутиве Fedora Linux и является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В DNF 2.2 представлен новый API для добавления и инициализации новых объектов Repo в классе dnf.repodict. Также реализован API для подключения callback-вызовов, позволяющих информировать пользователей о запуске скриптов (scriplets) в процессе выполнения транзакций, определённых в RPM файлах. В частности, в dnf.callback.TransactionProgress.progress() добавлены новые флаги TRANS_PREPARATION, TRANS_POST и PKG_SCRIPTLET.

  1. Главная ссылка к новости (http://dnf.baseurl.org/2017/04...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 2.1
  3. OpenNews: Доступен пакетный менеджер DNF 2.0, пришедший на смену Yum
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dnf, yum, rpm
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  • 1, Аноним, 12:27, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Pacman > Brew > DNF > Zypper > Yum > Apt > Apt-get > Aptitude
     
     
  • 2, Аноним, 12:43, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    tar их всех порвёт по скорости. Что сказать-то хотел?
     
     
  • 3, anonomouous, 12:48, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хотел сказать что у него Arch, видимо.
     
  • 4, Аноним, 12:48, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я так понимаю это стрелочками показано продвижение ПМ от самого примитивного к с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, ALex_hha, 13:01, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а что умеет такого тот же apt-get, чего не умеет rpm/yum? Я за 10 лет столкнулся только с одним ограниченим, если так можно сказать - в rpm/yum нет аналога apt-get purge.
     

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