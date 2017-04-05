05.04.2017 09:39  Выпуск пакетного менеджера DNF 2.2

Доступен релиз пакетного менеджера DNF 2.2, а также связанной с ним библиотеки LIBDNF 0.8.0. DNF используется по умолчанию в дистрибутиве Fedora Linux и является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В DNF 2.2 представлен новый API для добавления и инициализации новых объектов Repo в классе dnf.repodict. Также реализован API для подключения callback-вызовов, позволяющих информировать пользователей о запуске скриптов (scriplets) в процессе выполнения транзакций, определённых в RPM файлах. В частности, в dnf.callback.TransactionProgress.progress() добавлены новые флаги TRANS_PREPARATION, TRANS_POST и PKG_SCRIPTLET.



