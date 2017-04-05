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05.04.2017 09:01  Выпуск почтового клиента Thunderbird 52

Спустя год с момента публикации прошлого значительного выпуска состоялся новый релиз почтового клиента Thunderbird 52, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Последние четыре года разработка новых возможностей Thunderbird ведётся только силами энтузиастов, без участия работников Mozilla, поэтому новые выпуски Thunderbird выходят достаточно редко и базируются на выпусках Firefox с длительным сроком поддержки.

Основные изменения:

  • Новая панель "Folder Views" для переключения режима отображения списка почтовых папок, выводимая над списком и позволяющая выбрать доступный режим через выпадающее меню. Панель пришла на смену ранее скрытым по умолчанию стрелкам для переключения режима просмотра, активируемым через специальное дополнение;
  • Добавлена опция для удаления всех привязанных к учётной записи файлов с данными при выполнении операции удаления учётной записи;
  • Возможность импорта настроек из приложения Becky! Internet Mail;
  • Поддержка копирования фильтров сообщений;
  • Возобновлён доступ к настройкам словарей при редактировании черновика. Обеспечена установка заголовка Content-Language header (RFC 3282) для отправляемых сообщений;
  • В календаре-планировщике добавлена возможность создания и редактирования событий в отдельных вкладках. Добавлена обработка предложений, полученных в ответ на приглашения;
  • В чате добавлена поддержка прямых сообщений Twitter (Twitter Direct Messages) и выставления лайков для Twitter. Поддержка XMPP расширена возможностью применения механизма аутентификации SASL SCRAM и поддержкой расширения XEP-280 (Jabber/XMPP Message Carbons). Удалена поддержка системы обмена сообщениями Yahoo! Messenger;
  • Изменён метод подстановки изображений в сообщении, вместо ссылки на внешний или прикреплённый в приложении файл с картинкой, содержимое изображения теперь встраивается в текст при помощи URL-схемы "data:". Внешние изображения больше не скачиваются и не прикрепляются автоматически, но данное поведение можно изменить отдельно для каждого изображения или через глобальную настройку mail.compose.attach_http_images;
  • Для всех новых папок по умолчанию добавлен новый столбец Correspondents, который может быть отключен через настройку mail.threadpane.use_correspondents;
  • При ответе на сообщения в рассылках по умолчанию ответ отныне направляется только по адресу, отмеченному в поле From, а содержимое заголовка Reply-to игнорируется;
  • На платформе Linux воспроизведение звука теперь возможно только при наличии звукового сервера PulseAudio;
  • Панель форматирования текста теперь не убирается после переключения формата доставки на голый текст;
  • Прочитанные с внешних устройств сообщения в папках IMAP теперь по умолчанию отфильтровываются;
  • Добавлена поддержка папок, для хранения которых используются файлы mbox, размером больше 4 Гб;
  • Система кэширования в IMAP переведена на новые технологии кэширования Mozilla.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Thunderbird заменит IceDove в репозиториях Debian
  3. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  4. OpenNews: Релиз почтового клиента Thunderbird 45
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: thunderbird
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  • 1.1, Аноним, 09:11, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С одной стороны плохо, с другой стороны а на кой черт мне звук в почтовом клие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:35, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уведомления.
     
     
  • 3.7, Аноним, 09:51, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот как раз есть вопрос об этом Есть браузер, в котором воспроизводится музыка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 10:21, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Увы, юзеры пульсы должны страдать По теме - найди этот звуковой файл щелчок и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, Аноним, 10:29, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Поставь на сигнал прихода почты звуковой файл с длительностью, которой тебе хват... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, rico, 12:15, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://lmgtfy.com/?q=how+to+set+up+default+sound+level+pulseaudio

    и 2 рукожопых анонима неудивительны
    дать бы почитать эти решения их начальству

     
  • 1.2, Аноним, 09:25, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А как же пользователи ALSA ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:38, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Никак А вообще, нужно один раз правильно настроить JACK Себе так сделал Тепер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, EuPhobos, 09:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня несклько звуковух, основная из них Yamaha с 32 голосвым каналом, никаких ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 11:49, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не у каждого есть 146 звуковых карт с миллионом портов.
     
     
  • 5.23, EuPhobos, 12:01, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Про dmix в курсе? ALSA можно настроить так, что оно будет работать нормально.
    Вся соль в том, что, да нужно посидеть, покурить маны, но настроить МОЖНО. А вот с пульсом, сколько бы ты не курил, косяки прут и прут.
    Согласен, можно как альтернативу и jackd.
     
     
  • 6.28, anonymous, 12:20, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Про dmix в курсе? ALSA можно настроить так, что оно будет работать
    > нормально.
    > Вся соль в том, что, да нужно посидеть, покурить маны, но настроить
    > МОЖНО. А вот с пульсом, сколько бы ты не курил, косяки
    > прут и прут.
    > Согласен, можно как альтернативу и jackd.

    dmix обычно по дефолту и так настроен.

     
  • 3.16, yekm, 11:00, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как сделать хром через джек? Сам по себе он не умеет, а если пускать через альсу, то появляются какието странные писки и трески при включении видео на ютубе.
     
     
  • 4.19, Аноним, 11:47, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мост Pulseaudio - jack, не В нете полно мануалов по настройке Jack pulseaudio... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, anonnn, 11:55, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а если уж стоит pulseaudio, то какой смысл ставить jack?
     
     
  • 6.27, anonymous, 12:19, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > а если уж стоит pulseaudio, то какой смысл ставить jack?

    Ну как, jack -> pulseaudio -> alsa. Ещё в альсе про dmix забыл. Вот незадача. Но смысл, чем длиннее, тем лучше.

     
  • 2.18, Аноним, 11:31, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >А как же пользователи ALSA?

    apulse ?

     
  • 1.3, iPony, 09:33, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Погодите, не так быстро с пульсаудио. Тут от прошлого выпуска фурифокса не у всех круп остыл.
     
  • 1.6, Аноним, 09:46, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если кто-то хочет альсу, будьте добры поддерживать код для неё в проекте Это св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, anonymous, 12:16, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Если кто-то хочет альсу, будьте добры поддерживать код для неё в проекте. Это свободное ПО.

    Как ты собрался его поддерживать, если его выкинули? И "свободное ПО" иммунитета от критики не даёт.

     
  • 1.11, Аноним, 10:22, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > mbox, размером больше 4 Гб;

    Не прошло и 10 лет.

     
  • 1.13, Аноним, 10:44, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зак0пать Даже KMail лучше работает Если в папку постоянно валятся письма, то д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:26, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    KMail тоже очень тяжёлый. Некуда переезжать.
     
     
  • 3.24, Аноним, 12:07, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    TB тормозил у меня на разогнаном Core i5-3570K с 16 GB RAM KMail был вполне ок,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, KonstantinB, 12:31, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всегда можно переехать на mutt :)
     
  • 1.14, chinarulezzz, 10:47, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пора пробовать mutt.
     
  • 1.15, Аноним, 10:49, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    0 куда катится этот мир ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 12:52, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас глянул - у меня еще версия 45 8 Ubuntu 16 04 На убунте в репах больше ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним, 12:57, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А, сорри, посмотрел - это и была последняя версия, просто сразу скакнули до 52-й... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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