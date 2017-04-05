05.04.2017 09:01  Выпуск почтового клиента Thunderbird 52

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|5.23, EuPhobos, 12:01, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Про dmix в курсе? ALSA можно настроить так, что оно будет работать нормально.
Вся соль в том, что, да нужно посидеть, покурить маны, но настроить МОЖНО. А вот с пульсом, сколько бы ты не курил, косяки прут и прут.
Согласен, можно как альтернативу и jackd.
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|6.28, anonymous, 12:20, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Про dmix в курсе? ALSA можно настроить так, что оно будет работать
> нормально.
> Вся соль в том, что, да нужно посидеть, покурить маны, но настроить
> МОЖНО. А вот с пульсом, сколько бы ты не курил, косяки
> прут и прут.
> Согласен, можно как альтернативу и jackd.
dmix обычно по дефолту и так настроен.
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|3.16, yekm, 11:00, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А как сделать хром через джек? Сам по себе он не умеет, а если пускать через альсу, то появляются какието странные писки и трески при включении видео на ютубе.
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|6.27, anonymous, 12:19, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> а если уж стоит pulseaudio, то какой смысл ставить jack?
Ну как, jack -> pulseaudio -> alsa. Ещё в альсе про dmix забыл. Вот незадача. Но смысл, чем длиннее, тем лучше.
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|1.3, iPony, 09:33, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Погодите, не так быстро с пульсаудио. Тут от прошлого выпуска фурифокса не у всех круп остыл.
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|2.26, anonymous, 12:16, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>Если кто-то хочет альсу, будьте добры поддерживать код для неё в проекте. Это свободное ПО.
Как ты собрался его поддерживать, если его выкинули? И "свободное ПО" иммунитета от критики не даёт.
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