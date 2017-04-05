05.04.2017 09:01  Выпуск почтового клиента Thunderbird 52

Спустя год с момента публикации прошлого значительного выпуска состоялся новый релиз почтового клиента Thunderbird 52, развиваемого силами сообщества и основанного на технологиях Mozilla. Новый выпуск отнесён к категории версий с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение года. Последние четыре года разработка новых возможностей Thunderbird ведётся только силами энтузиастов, без участия работников Mozilla, поэтому новые выпуски Thunderbird выходят достаточно редко и базируются на выпусках Firefox с длительным сроком поддержки. Основные изменения: Новая панель "Folder Views" для переключения режима отображения списка почтовых папок, выводимая над списком и позволяющая выбрать доступный режим через выпадающее меню. Панель пришла на смену ранее скрытым по умолчанию стрелкам для переключения режима просмотра, активируемым через специальное дополнение;

Добавлена опция для удаления всех привязанных к учётной записи файлов с данными при выполнении операции удаления учётной записи;

Возможность импорта настроек из приложения Becky! Internet Mail;

Поддержка копирования фильтров сообщений;

Возобновлён доступ к настройкам словарей при редактировании черновика. Обеспечена установка заголовка Content-Language header (RFC 3282) для отправляемых сообщений;

В календаре-планировщике добавлена возможность создания и редактирования событий в отдельных вкладках. Добавлена обработка предложений, полученных в ответ на приглашения;

В чате добавлена поддержка прямых сообщений Twitter (Twitter Direct Messages) и выставления лайков для Twitter. Поддержка XMPP расширена возможностью применения механизма аутентификации SASL SCRAM и поддержкой расширения XEP-280 (Jabber/XMPP Message Carbons). Удалена поддержка системы обмена сообщениями Yahoo! Messenger;

Изменён метод подстановки изображений в сообщении, вместо ссылки на внешний или прикреплённый в приложении файл с картинкой, содержимое изображения теперь встраивается в текст при помощи URL-схемы "data:". Внешние изображения больше не скачиваются и не прикрепляются автоматически, но данное поведение можно изменить отдельно для каждого изображения или через глобальную настройку mail.compose.attach_http_images;

Для всех новых папок по умолчанию добавлен новый столбец Correspondents, который может быть отключен через настройку mail.threadpane.use_correspondents;

При ответе на сообщения в рассылках по умолчанию ответ отныне направляется только по адресу, отмеченному в поле From, а содержимое заголовка Reply-to игнорируется;

На платформе Linux воспроизведение звука теперь возможно только при наличии звукового сервера PulseAudio;

Панель форматирования текста теперь не убирается после переключения формата доставки на голый текст;

Прочитанные с внешних устройств сообщения в папках IMAP теперь по умолчанию отфильтровываются;

Добавлена поддержка папок, для хранения которых используются файлы mbox, размером больше 4 Гб;

Система кэширования в IMAP переведена на новые технологии кэширования Mozilla.



