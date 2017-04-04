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04.04.2017 09:30  Обновление системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.5

Доступен релиз инструментария Flatpak 0.8.5 (бывший xdg-app), в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

В новом выпуске устранена уязвимость в dbus-proxy, вызванная обращением у уже освобождённым блокам памяти. По мнению разработчиков, маловероятно, что проблема может быть использована для создания рабочего эксплоита. Также устранена проблема с безопасностью, которая через организацию MITM-атаки позволяла откатить Flatpak на стороне клиента до прошлой версии (например, для эксплуатации уже исправленной уязвимости).

Из не связанных с безопасностью изменений во Flatpak 0.8.5 обеспечена совместимость со свежим выпуском OSTree и добавлено автоматическое определением ветки репозитория при установке flatpakref-файлов по URL, например "https://git.gnome.org/browse/gnome-apps-nightly/plain/gedit.flatpakref?h=stable". Решены проблемы с установкой несопровождаемых ("unmaintained") расширений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.3
  3. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  4. OpenNews: Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.14
  5. OpenNews: Значительный выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.13
  6. OpenNews: Обновление инструментов Snapd 2.22 и Snapcraft 2.26 для самодостаточных пакетов Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, Аноним, 09:32, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Все эти flatpak и от протухщих реп Была бы база с DE, а остальное rolling ом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:10, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю, товарищ анонимус Плюс это очень помогает паковать свой мерзкий про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним, 12:42, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В первой половине 00-х дефолт-линуксом был Red Hat и его производные Fedora, Ma... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:55, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты все правильно говоришь Но еще нужно добавить, что популярность разработки гу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, nobody, 11:38, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оставить apt для базовой системы, пользовательские приложения перевести на универсальный пакетный менеджер - и настанет...

    http://flatpak.org/apps.html

    лучше чем ничего, но с библиотекой Steam не сравнить. В какой версии догадаются сделать интеграцию с платёжными системами?

     
  • 1.9, Аноним, 12:06, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Юзаю Nix и flatpak на CentOS - вполне ок Дело в том, что свежие версии, наприме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:26, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я считаю что эти флатуляции-пуки - не нужны Кто не плюётся на Red Hat, у того и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 12:31, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    С программами на C, С все нормально А вот всякие козлопитоны, иногда ява, тре... весь текст скрыт [показать]
     

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