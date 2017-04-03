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03.04.2017 21:26  Google представил инициативу по кросс-лицензированию патентов, связанных с Android

Компания Google представила новую инициативу по защите Android от патентных претензий, продвигаемую под именем PAX. Участники PAX получают возможность безвозмездно использовать патенты, которые находятся в совместном патентном пуле, в обмен передавая другим участникам право использования своих патентов в продуктах, связанных с платформой Android и приложениями Google Applications.

В настоящее время к PAX уже подключились такие компании, как Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview. Общее число патентов, доступных для коллективного использования, составляет более 230 тысяч. Присоединиться к PAX может любая компания, независимо от размера и числа патентов. Участие бесплатное.

Основной целью создания PAX является снижение рисков и желание сделать Android более открытой платформой для всех участников экосистемы, заинтересованных в её развитии. Снятие патентной угрозы позволит сэкономить всем время и деньги, которые можно будет потратить не на патентные войны, а на реализацию новых идей.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.google/topics/pub...)
  2. OpenNews: Размер отчислений Samsung за связанные с Android патенты Microsoft составил миллиард долларов в год
  3. OpenNews: Google стал полноценным участником организации OIN, защищающей Linux от патентных претензий
  4. OpenNews: Rеd Hat и Google призвали государственные органы США к действиям против патентных троллей
  5. OpenNews: В программу защиты Linux от патентных претензий включено 115 новых пакетов
  6. OpenNews: Компания Toyota присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, license, patent
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  • 1.1, ке, 21:31, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    круто
     
  • 1.2, Аноним, 21:43, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Сговор глобальных монополии.
     
     
  • 2.18, Sabakwaka, 23:40, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Тупой и злобный ПИ%АРАС «opennews» за тебя, вафлист!

    Ведь он сам — вафлист :)

     
     
  • 3.20, Аноним, 00:32, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Помогите этой собаке найти свою будку. Он свои лаем несколько мешает..
     
     
  • 4.22, Аноним, 01:08, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Б3дун, щито поделать. Они все такие.
     
  • 1.6, Аноним, 22:20, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что тут открытого и хорошего If we send you a copy of the PAX License, you sh... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:55, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Неужели гугл уже не корпорация добра?
     
  • 2.11, XoRe, 22:57, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > И что тут открытого и хорошего?

    А кто сказал, что это должно быть что-то открытое и хорошее?
    Это защитный инструмент от патентных воин.
    Вы когда-нибудь видели дружелюбное минное поле?

     
     
  • 3.12, Сапёр, 23:13, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вот именно!
    Они предлагают бесплатную разметку минных залежей для тех, кто укажет на свои мины.
    Ну и для всех пользователей тех вендоров, кто указывает на свои мины конкурентам.
    Это очень хорошо.
     
  • 1.7, Аноним, 22:32, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А по сколько каждый из них сейчас остегивает с каждого проданного Android-устрой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Сапёр, 23:15, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >> В настоящее время к PAX уже подключились такие компании, как Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview.
    > А по сколько каждый из них сейчас остегивает с каждого проданного Android-устройства
    > лучшему другу ОпенСорса - Майкрософту? Все так же по десяточке баксов?

    Сейчас они разберутся, кто что уникального сделал, посмотрят на вопросы майкрософта, скажут о том, что "оба-на! да я тепере не должен ничего за вот это или это".

     
  • 1.8, Аноним, 22:48, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > более 230 тысяч

    Как так?

     
     
  • 2.15, Сапёр, 23:17, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >> более 230 тысяч
    > Как так?

    Да вот так: теперь надо патентовать круглые квадраты, квадратные круги, размытие на иконках, тени...

     
  • 1.16, Аноним, 23:22, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выбрали бы другое название, а то с патчем для ядра PaX спутать можно https ru ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 00:42, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это старая проблема 8212 слов мало, а всякой всячины требующей названия много... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, vantoo, 00:22, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Американские юридические компании в шоке! Миллионные прибыли пропали!
     
     
  • 2.23, biomassa, 01:54, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо подать на Гугл в суд за потеряную прибыль, а то непорядок.
     
  • 1.24, Аноним, 01:55, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Директор во снится как он пропадали джаву и не купили за 7 млрд
     
  • 1.25, Аноним, 02:01, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    компания уже не гугл, но алфавит!
     

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