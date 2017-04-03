03.04.2017 21:26  Google представил инициативу по кросс-лицензированию патентов, связанных с Android

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|2.11, XoRe, 22:57, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> И что тут открытого и хорошего?
А кто сказал, что это должно быть что-то открытое и хорошее?
Это защитный инструмент от патентных воин.
Вы когда-нибудь видели дружелюбное минное поле?
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|3.12, Сапёр, 23:13, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот именно!
Они предлагают бесплатную разметку минных залежей для тех, кто укажет на свои мины.
Ну и для всех пользователей тех вендоров, кто указывает на свои мины конкурентам.
Это очень хорошо.
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|2.14, Сапёр, 23:15, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> В настоящее время к PAX уже подключились такие компании, как Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview.
> А по сколько каждый из них сейчас остегивает с каждого проданного Android-устройства
> лучшему другу ОпенСорса - Майкрософту? Все так же по десяточке баксов?
Сейчас они разберутся, кто что уникального сделал, посмотрят на вопросы майкрософта, скажут о том, что "оба-на! да я тепере не должен ничего за вот это или это".
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