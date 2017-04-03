03.04.2017 21:26  Google представил инициативу по кросс-лицензированию патентов, связанных с Android

Компания Google представила новую инициативу по защите Android от патентных претензий, продвигаемую под именем PAX. Участники PAX получают возможность безвозмездно использовать патенты, которые находятся в совместном патентном пуле, в обмен передавая другим участникам право использования своих патентов в продуктах, связанных с платформой Android и приложениями Google Applications.

В настоящее время к PAX уже подключились такие компании, как Google, Samsung Electronics, LG Electronics, Foxconn Technology Group, HMD Global, HTC, Coolpad, BQ и Allview. Общее число патентов, доступных для коллективного использования, составляет более 230 тысяч. Присоединиться к PAX может любая компания, независимо от размера и числа патентов. Участие бесплатное.

Основной целью создания PAX является снижение рисков и желание сделать Android более открытой платформой для всех участников экосистемы, заинтересованных в её развитии. Снятие патентной угрозы позволит сэкономить всем время и деньги, которые можно будет потратить не на патентные войны, а на реализацию новых идей.



