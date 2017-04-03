03.04.2017 18:10  Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter

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|1.4, анон, 18:24, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Любопытно, что доля iOS тоже выросла, а MacOS - не упала. Т.е. рост мобильного сектора идет только за счет Windows.
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|1.5, Lexa3110, 18:26, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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>Доля дистрибутивов Linux составляет 0.75%, а если рассматривать только настольные системы - 1.54%.
Это как? Все дистрибутивы суммарно занимают меньшую часть, чем их подмножество - настольные системы? Или я что-то не понял?
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|2.11, тоже Аноним, 18:45, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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Половина ОС в этом рейтинге - мобильные. Вторая половина - десктопные.
Линукс представлен на 1,54% десктопных систем, что составляет 0,75% от всех представленных в рейтинге.
Среди мобильных систем дистрибутивы Линукса не значатся, поскольку основанный на том же ядре Андроид вынесен в отдельную категорию, а остальные попытки не ушли дальше концептов.
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|3.19, пох, 19:54, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И удивительно неправдоподобное соотношение Android и iOS в России. Полагаю, Андрюша рвет
> Иосю гораздо больше, чем в 2 раза.
статистика учитывает только веб-клиентов. А жители одной ресурсной федерации настолько нищeбрoды, что у них не то что на что-либо ios-содержащее нетбабла, но и на мобильный интернет тоже (у владельца ипхона будет безлимитный тариф, поэтому он гораздо с большей вероятностью засветится в статистике).
А так, да, число андроедомабил с битым экраном на руках не в 2, а,подозреваю, раз в пятнадцать больше чем ипхонов. Но радовать это должно только китайского производителя мабил, продаваемых с брендом "МТС" и "мегафон".
Добавлю до кучи, что у моего виндопланшета фейковый mac, фейковый user-agent и заблокированы скрипты и трекеры. Соответственно, в статитстике меня нет - вот именно чтобы не пополнять собой разные статитистики, я и выбирал винду, а не "открытый",три хаха, андроид.
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|4.23, Олег, 20:34, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дело не только в количестве бабла у покупателей. Вообще спрашивается, на кой ляд нужен планшет или смартфон за 30-100 тыщ, который тем более через 2-3 года все-равно устареет??? На деле такие аппараты мало кому нужны, независимо от платформы, и часто к запретному плоду ведет тропа из понтов, пиар-обработки, технической неграмотности, стадного инстинкта. В здравомыслящих массах правят бал сносные бюджетники и середнячки, которых подавляющему большинству потребителей достаточно за глаза. А огрызки в этой нише не играют.
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|2.20, ACCA, 19:57, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну-с, давай посчитаем сами. В этой статистике десктопный Linux из РФ, это юзеры Linux, кто
[ul]
[li]шаро*бится по помойным сайтам, которые даже StatCounter прикрутили
[li]пришёл не через VPN
[li]не трогал user-agent
[li]разрешает JavaScript кому попало
[li]не блокирует рекламу
[/ul]
Надеюсь, что они правы и таких действительно всего 1.24%
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|1.21, DmA, 20:07, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В России все на работе сидят в Интернете, на служебных компьютерах в соцсетях. Поэтому там и винда давлеет...
Теперь значит в UserAgent нужно Android ставить, а не винду :) Каккую только версию, их наверно миллион разных андроидов развелось...
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