03.04.2017 18:10  Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter

По данным сервиса StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров и операционных систем, платформа Windows впервые смещена на второе место в рейтинге популярности операционных систем. Новым лидером стала основанная на ядре Linux открытая платформа Android, доля которой составляет 37.93%. Примечательно, что пять лет назад доля Android составляла всего 2.4%.

Суммарная доля настольных и мобильных редакций Windows снизилась до 37.91%. Доля дистрибутивов Linux составляет 0.75%, а если рассматривать только рейтинг настольных систем - 1.54%. Доля macOS оценивается в 5.17%, а iOS - 13.09%.

Позиции Android укрепились в основном за счёт азиатских стран, доля данной платформы в которых составляет 52.2%, а Windows - 29.2%. В Северной Америке Android на третьем месте (21.2%), уступая Windows (39.5%) и iOS (25.7%). В Европе доля Windows составляет 51.7%, Android - 23.6%, iOS - 13.73%, Linux - 1.3%.

В России, Украине и Беларуси доля Windows составляет 70.45%, 75.87% и 72.12%, Android - 13.86%, 11.28% и 17.51%, iOS - 7.52%, 4.17% и 3.58%, macOS - 5.11%, 5.31% и 3.99%, Linux - 0.99%, 1.53% и 0.98%.