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03.04.2017 18:10  Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter

По данным сервиса StatCounter, осуществляющего мониторинг общемировой статистики использования web-браузеров и операционных систем, платформа Windows впервые смещена на второе место в рейтинге популярности операционных систем. Новым лидером стала основанная на ядре Linux открытая платформа Android, доля которой составляет 37.93%. Примечательно, что пять лет назад доля Android составляла всего 2.4%.

Суммарная доля настольных и мобильных редакций Windows снизилась до 37.91%. Доля дистрибутивов Linux составляет 0.75%, а если рассматривать только рейтинг настольных систем - 1.54%. Доля macOS оценивается в 5.17%, а iOS - 13.09%.

Позиции Android укрепились в основном за счёт азиатских стран, доля данной платформы в которых составляет 52.2%, а Windows - 29.2%. В Северной Америке Android на третьем месте (21.2%), уступая Windows (39.5%) и iOS (25.7%). В Европе доля Windows составляет 51.7%, Android - 23.6%, iOS - 13.73%, Linux - 1.3%.

В России, Украине и Беларуси доля Windows составляет 70.45%, 75.87% и 72.12%, Android - 13.86%, 11.28% и 17.51%, iOS - 7.52%, 4.17% и 3.58%, macOS - 5.11%, 5.31% и 3.99%, Linux - 0.99%, 1.53% и 0.98%.



  1. Главная ссылка к новости (http://gs.statcounter.com/pres...)
  2. OpenNews: Chrome обогнал Internet Explorer по данным сервиса Net Applications
  3. OpenNews: Доля Chrome OS в США и Канаде за последние 5 месяцев выросла с 0.1% до 0.2%, Linux с 1.1% до 1.9%
  4. OpenNews: За год доля Linux среди настольных систем выросла с 1.21% до 1.73%
  5. OpenNews: Chrome занял первое место по недельным показателям рейтинга браузеров StatCounter
  6. OpenNews: Доля Linux среди настольных систем превысила 2%
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 18:14, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А если ядро ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 18:14, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    А платформа Android опенсурсна А там GNU Linux или просто Linux Ответы на эти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 18:19, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Платформа Android поставляется в исходных текстах под пермиссивной лицензией То... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 20:24, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Android распространяется под лицензией Apache 2 0 Лицензию ядра никто с GPLv2 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, анон, 18:24, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Любопытно, что доля iOS тоже выросла, а MacOS - не упала. Т.е. рост мобильного сектора идет только за счет Windows.
     
  • 1.5, Lexa3110, 18:26, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Доля дистрибутивов Linux составляет 0.75%, а если рассматривать только настольные системы - 1.54%.

    Это как? Все дистрибутивы суммарно занимают меньшую часть, чем их подмножество - настольные системы? Или я что-то не понял?

     
     
  • 2.8, AnonimoAnonimo, 18:28, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Она опенсурсна только открытым кодом.
     
  • 2.11, тоже Аноним, 18:45, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Половина ОС в этом рейтинге - мобильные. Вторая половина - десктопные.
    Линукс представлен на 1,54% десктопных систем, что составляет 0,75% от всех представленных в рейтинге.
    Среди мобильных систем дистрибутивы Линукса не значатся, поскольку основанный на том же ядре Андроид вынесен в отдельную категорию, а остальные попытки не ушли дальше концептов.
     
  • 1.6, Lexa3110, 18:27, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Или речь о том, что мобильные системы не рассматриваем вообще?
     
  • 1.7, Аноним, 18:28, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Он всё-таки настал...
     
     
  • 2.9, Аноним, 18:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да, Вендeкапец близок!!!
     
  • 1.10, гость как в горле кость, 18:44, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    странно сравнивать какстус с ежиком
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 18:52, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +10 +/
    С точки зрения голой жопы разница не так велика как может показаться...
     
     
  • 3.13, Аноним, 19:01, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Поставлю вам плюс за то что первый раз слышу эту шутку.
     
  • 1.14, enik, 19:06, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ждем порт Debian/Android
     
  • 1.15, Аноним, 19:11, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Андроид такой же линукс, как макось фрибзд
     
  • 1.16, botman, 19:13, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Удивительно мала доля десктопного Linux в РФ... 1.24%
     
     
  • 2.17, Олег, 19:42, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И удивительно неправдоподобное соотношение Android и iOS в России. Полагаю, Андрюша рвет Иосю гораздо больше, чем в 2 раза.
     
     
  • 3.19, пох, 19:54, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И удивительно неправдоподобное соотношение Android и iOS в России. Полагаю, Андрюша рвет
    > Иосю гораздо больше, чем в 2 раза.

    статистика учитывает только веб-клиентов. А жители одной ресурсной федерации настолько нищeбрoды, что у них не то что на что-либо ios-содержащее нетбабла, но и на мобильный интернет тоже (у владельца ипхона будет безлимитный тариф, поэтому он гораздо с большей вероятностью засветится в статистике).

    А так, да, число андроедомабил с битым экраном на руках не в 2, а,подозреваю, раз в пятнадцать больше чем ипхонов. Но радовать это должно только китайского производителя мабил, продаваемых с брендом "МТС" и "мегафон".

    Добавлю до кучи, что у моего виндопланшета фейковый mac, фейковый user-agent и заблокированы скрипты и трекеры. Соответственно, в статитстике меня нет - вот именно чтобы не пополнять собой разные статитистики, я и выбирал винду, а не "открытый",три хаха, андроид.

     
     
  • 4.23, Олег, 20:34, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело не только в количестве бабла у покупателей. Вообще спрашивается, на кой ляд нужен планшет или смартфон за 30-100 тыщ, который тем более через 2-3 года все-равно устареет??? На деле такие аппараты мало кому нужны, независимо от платформы, и часто к запретному плоду ведет тропа из понтов, пиар-обработки, технической неграмотности, стадного инстинкта. В здравомыслящих массах правят бал сносные бюджетники и середнячки, которых подавляющему большинству потребителей достаточно за глаза. А огрызки в этой нише не играют.
     
  • 2.20, ACCA, 19:57, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну-с, давай посчитаем сами. В этой статистике десктопный Linux из РФ, это юзеры Linux, кто
    [ul]
    [li]шаро*бится по помойным сайтам, которые даже StatCounter прикрутили
    [li]пришёл не через VPN
    [li]не трогал user-agent
    [li]разрешает JavaScript кому попало
    [li]не блокирует рекламу
    [/ul]
    Надеюсь, что они правы и таких действительно всего 1.24%
     
  • 1.18, Аноним, 19:48, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если андроед - это линух, то осталось добавить что то типа - андроед своим сущ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, DmA, 20:07, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В России все на работе сидят в Интернете, на служебных компьютерах в соцсетях. Поэтому там и винда давлеет...
    Теперь значит в UserAgent нужно Android ставить, а не винду :) Каккую только версию, их наверно миллион разных андроидов развелось...
     
  • 1.24, Аноним, 20:37, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К как собиралась стата Через кросс-запросы блокируются у 99 9 пользователей Li... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, A.Stahl, 20:47, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И что? В новости говорится "X наконец-то стало больше Y", ты врываешься в тред и орёшь: "А X+1 ещё больше Y". Ну да, больше. И?
     

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