02.04.2017 10:53  Релиз СУБД SQLite 3.18.0

Представлен релиз SQLite 3.18.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные новшества: Добавлено выражение "PRAGMA optimize" для выполнения операции быстрой оптимизации БД для ускорения выполнения последующих запросов;

В расширение JSON1 добавлена функция json_patch() с реализаций алгоритма MergePatch для изменения или удаления элементов объекта JSON;

Внесены новые оптимизации для ускорения выполнения операции LIKE, которые действуют для произвольных выражений в левой части оператора LIKE, если шаблон в правой части не начинается с цифры или знака "минус";

Улучшена работа выражений "PRAGMA integrity_check" и "PRAGMA quick_check", которые теперь выполняют проверку констант CHECK;

Добавлена опция компиляции "-DSQLITE_MAX_MEMORY=N" для задания максимального лимита памяти, которую будет запрашивать SQLite;

В интерфейс командной строки добавлены команды .sha3sum и .selftest для вычисления хэша SHA3 и выполнения самопроверки целостности БД;

Активировано ограничение SQLITE_LIMIT_VDBE_OP, позволяющее ограничить максимальное число инструкций виртуальной машины для выполнения одного запроса, что может применяться для предотвращения запуска слишком больших выражений на системах, выполняющих SQL-код от не заслуживающих доверия пользователей.



