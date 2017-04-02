The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.04.2017 10:53  Релиз СУБД SQLite 3.18.0

Представлен релиз SQLite 3.18.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные новшества:

  • Добавлено выражение "PRAGMA optimize" для выполнения операции быстрой оптимизации БД для ускорения выполнения последующих запросов;
  • В расширение JSON1 добавлена функция json_patch() с реализаций алгоритма MergePatch для изменения или удаления элементов объекта JSON;
  • Внесены новые оптимизации для ускорения выполнения операции LIKE, которые действуют для произвольных выражений в левой части оператора LIKE, если шаблон в правой части не начинается с цифры или знака "минус";
  • Улучшена работа выражений "PRAGMA integrity_check" и "PRAGMA quick_check", которые теперь выполняют проверку констант CHECK;
  • Добавлена опция компиляции "-DSQLITE_MAX_MEMORY=N" для задания максимального лимита памяти, которую будет запрашивать SQLite;
  • В интерфейс командной строки добавлены команды .sha3sum и .selftest для вычисления хэша SHA3 и выполнения самопроверки целостности БД;
  • Активировано ограничение SQLITE_LIMIT_VDBE_OP, позволяющее ограничить максимальное число инструкций виртуальной машины для выполнения одного запроса, что может применяться для предотвращения запуска слишком больших выражений на системах, выполняющих SQL-код от не заслуживающих доверия пользователей.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/sq...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.17.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.16.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.15.0
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.14.0
  6. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.13.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 11:00, 02/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Всегда радуют новости об sqlite Видно что автор знает что делает, а то где ни г... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList