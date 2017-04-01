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01.04.2017 08:25  Доступен дистрибутив NixOS 17.03, использующий пакетный менеджер Nix

Состоялся релиз дистрибутива NixOS 17.03, основанного на пакетном менеджере Nix и предоставляющего ряд собственных разработок, упрощающих настройку и сопровождение системы. Например, в NixOS используется единый файл системной конфигурации (configuration.nix), предоставляется возможность быстрого отката обновлений, присутствует поддержка переключения между различными состояниями системы, поддерживается установка индивидуальных пакетов отдельными пользователями (пакет ставится в домашнюю директорию), возможна одновременная установка нескольких версий одной программы. Размер полного установочного образа с KDE - 790 Мб, сокращённого консольного варианта - 315 Мб.

В создании нового выпуска приняли участие 625 разработчиков, подготовивших 12479 изменений. Основные новшества:

  • Добавлена возможность использования оверлеев для расширения или изменения пакетов Nixpkgs. Оверлеи могут применяться для добавления дополнительных слоёв, влияющих на сборку всех зависимых пакетов. Например, через оверлеи можно изменить используемую версию Python или задействовать альтернативный набор библиотек;
  • Окружение рабочего стола переведено с KDE 4 на KDE Plasma 5;
  • Обновлены версии системных компонентов: ядро Linux 4.9, Glibc 2.25, GCC 5.4.0, systemd 232, пакетный менеджер Nix 1.11.8;
  • В обвязке для запуска приложений с повышенными привилегиями (setuid wrapper) обеспечена возможность выборочного предоставления отдельных привилегий через capabilities;
  • X.org server обновлён о ветки 1.19, но из-за несовместимости на уровне ABI работа проприетарных драйверов ati_unfree возможна только с X.org server 1.17, а amdgpu-pro с 1.18;
  • Переписан код для организации кросскомпиляции;
  • Переработана функция overridePackages, вместо которой теперь предлагаются оверлеи;
  • По умолчанию задействован PHP 7.1;
  • Пакеты в репозитории nixpkgs теперь могут быть явно помечены как небезопасные, при наличии уязвимостей. Для установки таких пакетов требуется определить переменную окружения "NIXPKGS_ALLOW_INSECURE=1";
  • Запрещено повторное использование идентификаторов UID/GID, освободившихся после удаления пользователя или группы.

При использовании Nix пакеты устанавливаются в отдельное дерево директорий /nix/store или поддиректорию в каталоге пользователя. Например, пакет устанавливается как /nix/store/f6dvq84649f324959bh52r9vf7a0n3-firefox-52.0.0/, где "f6d4q8..." является уникальным идентификатором пакета, используемым для контроля зависимостей. Пакеты оформляются в виде контейнеров, содержащих необходимые для работы приложений компоненты.

Между пакетами возможно определение зависимостей, при этом для поиска наличия уже установленных зависимостей используется сканирование хэшей-идентификаторов в директории установленных пакетов. Возможна как загрузка готовых бинарных пакетов из репозитория (при установке обновлений к бинарным пакетам загружаются только delta-изменения), так и сборка из исходных текстов со всеми зависимостями. Коллекция пакетов представлена в специальном репозитории Nixpkgs.

  1. Главная ссылка к новости (http://lists.science.uu.nl/pip...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nix, nixos
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  • 1.1, Аноним, 09:53, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Жаль, что с systemd.
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:44, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    наоборот, очень хорошо
     
  • 1.2, Аноним, 10:36, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вот все и отовсюду гонят на этот systemd. аОно живет, цветёт и пахнет.
     
     
  • 2.7, freehck, 11:49, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вот все и отовсюду гонят этот systemd. аОно разливается, зацветает и попахивает.
     
  • 1.4, Аноним, 10:44, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    У меня стоит nix на убунте Хорошая штука, но зачем тянуть дистр из за нее, я не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, marks, 10:57, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теоретически обещает быть хорош единый файл конфигурации. В арче его не хватает.
     
  • 1.6, Сергей, 11:47, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На repology видно обновление: https://repology.org/repository/nix_stable, но честно говоря количество и качество пакетов не впечатляет.
     
     
  • 2.8, freehck, 12:06, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, если верить этому сайту, то NixOs имеет 12к пакетов в своей репем, что больше, чем в CentOS + Epel вместе взятых.

    Правда, как-то странно они считают, ребятки эти. Вот у дебиана у них 21к пакетов, хотя ещё год назад в рассылке люди радовались, что перевалили за 50к пакетов. А... Или они по src-пакетам смотрят? Тогда всё вроде сходится.

     
     
  • 3.9, Аноним, 13:04, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    В Nix явно побольше пакетов, чем в центоси Вот сейчас как раз ставлю, погляжу к... весь текст скрыт [показать]
     

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