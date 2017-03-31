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31.03.2017 19:44  Mozilla развивает средства верификации бинарных файлов Firefox

В рамках проекта Binary Transparency для Firefox развивается возможность, которая предоставит средства для подтверждения корректности любых публично распространяемых бинарных файлов и даст гарантии, что файлы не содержат вредоносных изменений. В отличие от проверки пакетов по цифровой подписи и контрольной сумме, верификация затрагивает не общий архив, а непосредственно исполняемые или библиотечные файлы по отдельности, которые могут загружаться не только из официальных, но из сторонних источников.

Проверку планируется интегрировать в систему автоматической установки обновлений, которая будет проверять все предлагаемые для загрузки обновления. В дальнейшем наработки проекта выступят основой для формирования повторяемых сборок, позволяющих удостовериться, что бинарные файлы собраны из предоставленных исходных текстов, что позволит охватить и сторонние сборки.

Информация о всех бинарных файлах будет распространяться в виде лога, доступного для публичного аудита и размещаемого с использованием инфраструктуры Certificate Transparency. Для каждого выпуска будет создаваться отдельный сертификат X509 и присваиваться доменное имя, содержащее поддомен с хэшем на основе дерева Меркла, сконструированного на основе SHA256-хэшей связанных с релизом отдельных бинарных файлов. Например, с Firefox 51.0b9 будет связан поддомен вида 151ac...51-0b9.0.fx-trans.net.

Для верификации вначале загружаются только SHA256-хэши бинарных файлов и связанный с релизом сертификат. На основе SHA256-хэшей строится дерево Меркла и формируется доменное имя. Далее проверяется наличие сертификата в публичном и доступном для аудита логе Certificate Transparency, после чего проверяется соответствие сгенерированного доменного имени сертификату. Если всё в порядке, загружаются файлы с релизом и выполняется проверка соответствия заявленных хэшей SHA256 и бинарных файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  3. OpenNews: Проект Mozilla распределил 385 тысяч долларов между значимыми открытыми проектами
  4. OpenNews: Корпорации профинансируют обеспечение повторяемых сборок пакетов в дистрибутивах
  5. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  6. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.5, Аноним, 23:19, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Лучше бы сделали менее геморройную систему сборки.
     
     
  • 2.6, irinat, 23:29, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    А что с ней?
     
     
  • 3.7, Vombat, 23:34, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    он просто Хромиум не собирал.
     
     
  • 4.9, Аноним, 00:09, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Сразу видно опытного гурмана, члена сообщества бесплатного браузера.
     
     
  • 5.10, Аноним, 00:12, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Как там зонды, не слишком распирают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.13, Аноним, 00:22, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Анон дело говорит А ты и дальше кушай большой ложкой свою бесплатную шквабодку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.22, Аноним, 00:56, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Понимаю 8211 зелен виногад, да и зондом больше, зондом меньше Что сказать-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.23, Аноним, 01:03, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем ты сам с собой разговариваешь, Аноним?
    Это очень странно.
     
  • 8.24, Аноним, 01:06, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Основной зонд у тебя в штанах Wсокете материнки и или южнике и или DDR-слотах и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 00:07, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    О, это будет теперь, как с аддонами Сначала вводим цифорвые подписи, всем говор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, robux, 00:29, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "Упыри и вурдалаки приготовились к атаке" (с)

    Короче, тихой сапой закручивают гайки в мире ПО в целом и СПО в частности.
    Потом посадят агента влияния из департамента OSE/ЦРУ и будут всех несогласных резать: "этому давать ЭЦП (он встроил бэкдор), этому - не давать!"

     
     
  • 3.16, Аноним, 00:34, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А у вас лично, простите, кто гайки закручивает Шквабодка принадлежит тому, кто ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 00:16, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Маззаные лисофилы вводят в строй новую инфраструктуру своего автоапдейтного ботн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 00:20, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы они повторяемые сборки сделали А то какие это средства верификации, ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 00:38, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Fixed И жирно-жирно донатили за разработку полезной, нужной функциональности ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Андрей, 00:30, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы разбили этот монстр на библиотеки, как в принято в свободном/открытом ПО! И другие смогут пользоваться, и проверять будет проще.
     
     
  • 2.19, Аноним, 00:42, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    me глядя на over40MB blob Там ведь пара сотен мегабайт источников, кто в этом в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 00:39, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут работы на пару вечерков, о чем новость?
     
     
  • 2.20, Аноним, 00:45, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    tl;dr: "Мазила хароший, всем пис!"
     
  • 2.21, Crazy Alex, 00:49, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда аудитория - миллионы и надо чтобы работало у всех - "пара вечерков" запросто превращается в пару лет
     
  • 1.25, Аноним, 01:55, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда тама wayland в firefox?
     

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