31.03.2017 19:15  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.3

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg, OpenShot поддерживает огромное количество всевозможных форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные новшества: Добавлен инструмент для трансформации видео, позволяющий на лету менять размер изображения прямо в окне для предпросмотра ролика. Инструмент можно вызвать из контекстного меню, отображаемого при клике на клипе правой кнопкой мыши, после чего можно изменить размер клипа перемещая мышью рамку и сразу наблюдая результат;

Расширены возможности масштабирования областей на шкале времени. Пользователь теперь может на свой выбор варьировать между точностью редактирования и шириной охвата. Изменение масштаба производится колесом мыши при нажатой клавише Ctrl, при этом масштабирование выполняется относительно точки на шкале времени, на которую указывает курсор. Выбранный уровень масштаба сохранятся в файле с проектом и восстанавливается при продолжении работы в новом сеансе;

Добавлен инструмент для быстрой подрезки клипа на шкале времени. Включение режима обрезки осуществляется нажатием кнопки Razor на панели, после чего клик на клипе или переходном эффекте приведёт к его обрезанию. Удерживая клавиши Ctrl или Shift можно обрезать части слева или справа от выбранной позиции. Также можно обрезать клип на начальной позиции (Playhead), выбрав в контекстном меню опцию Slice или перетянув край клипа на нужную позицию;

Улучшены редакторы статичных и анимированных титров. В обоих редакторах теперь отображается подборка эскизов, упрощающая выбор нужного типа титров. Убран отдельный диалог для записи титров - титры теперь сохраняются в каталог текущего проекта. Добавлены новые меню "Edit Title" и "Duplicate Title" для быстрого вызова операций редактирования и дублирования титров;

Реализован новый интерфейс предпросмотра файлов, в котором используется отдельный видеопроигрыватель, что позволяет одновременно открывать сразу несколько окон предпросмотра. В случае открытия звукового файла вместо картинки отображается визуализация формы звуковой волны;

Значительно увеличена производительность предпросмотра в режиме реального времени. Решены многие проблемы, приводившие к подвисаниям. Увеличена эффективность кэширования. Улучшены алгоритмы определения кадров и выбора максимального размера окна;

Улучшена поддержка звука - решены проблемы с кэшированием, поставкой образцов звука и синхронизаций с кадрами. Улучшены средства управления звуковыми устройствами под разными ОС;

В диалог экспорта добавлены опции перезагрузки проекта, очистки кэша и экспорта без предпросмотра. Устранены подвисания в процессе экспорта. На платформе Linux реализовано отображение прогресса выполнения операции в форме анимации на пиктограмме приложения;

Обеспечено центрирование всех дочерних окон относительно основного окна;

Добавлена возможность просмотра номеров кадров и увеличена точность расчёта номеров кадров;

Существенно увеличена скорость выделения большого числа клипов или переходных эффектов;

Представлено новое руководство пользователя, при подготовке которого использовался пакет Sphinx.



