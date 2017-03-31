31.03.2017 19:15  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.3

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|4.9, тоже Аноним, 20:19, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Есть же ImageMagick. Размер картинки известен, можно набросать скрипт, который творит прозрачные png с надписями (заданными, скажем, в текстовом файле) мгновенно.
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|2.10, Анонимомус, 20:22, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Ладно интерфейс на Python, в данном случае от него сложных задач не требуется, ладно таймлайн на HTML5/JavaScript возможно потребуется для красивого представления(пока выглядит как плавающие кусочки..) но AngularJS это уже перебор, сколько клипов потребуется добавить, чтобы с этим было невозможно работать, 10, 20?
Популярность этого редактора меня поражает, когда есть приличные, сравнимые по сложности shotcut, kdenlive, flowblade..
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|4.18, Омомим, 21:05, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В shotcut я не нашёл добавление текста вообще, а kdenlive как семь
> лет назад вылетал меньше чем через минуту работы, так и сейчас
> вылетает (последний раз проверял два дня назад)
shotcut тоже любит вылетать, увы.
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