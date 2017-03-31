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31.03.2017 19:15  Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.3

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.3. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, дает возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg, OpenShot поддерживает огромное количество всевозможных форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные новшества:

  • Добавлен инструмент для трансформации видео, позволяющий на лету менять размер изображения прямо в окне для предпросмотра ролика. Инструмент можно вызвать из контекстного меню, отображаемого при клике на клипе правой кнопкой мыши, после чего можно изменить размер клипа перемещая мышью рамку и сразу наблюдая результат;
  • Расширены возможности масштабирования областей на шкале времени. Пользователь теперь может на свой выбор варьировать между точностью редактирования и шириной охвата. Изменение масштаба производится колесом мыши при нажатой клавише Ctrl, при этом масштабирование выполняется относительно точки на шкале времени, на которую указывает курсор. Выбранный уровень масштаба сохранятся в файле с проектом и восстанавливается при продолжении работы в новом сеансе;
  • Добавлен инструмент для быстрой подрезки клипа на шкале времени. Включение режима обрезки осуществляется нажатием кнопки Razor на панели, после чего клик на клипе или переходном эффекте приведёт к его обрезанию. Удерживая клавиши Ctrl или Shift можно обрезать части слева или справа от выбранной позиции. Также можно обрезать клип на начальной позиции (Playhead), выбрав в контекстном меню опцию Slice или перетянув край клипа на нужную позицию;
  • Улучшены редакторы статичных и анимированных титров. В обоих редакторах теперь отображается подборка эскизов, упрощающая выбор нужного типа титров. Убран отдельный диалог для записи титров - титры теперь сохраняются в каталог текущего проекта. Добавлены новые меню "Edit Title" и "Duplicate Title" для быстрого вызова операций редактирования и дублирования титров;
  • Реализован новый интерфейс предпросмотра файлов, в котором используется отдельный видеопроигрыватель, что позволяет одновременно открывать сразу несколько окон предпросмотра. В случае открытия звукового файла вместо картинки отображается визуализация формы звуковой волны;
  • Значительно увеличена производительность предпросмотра в режиме реального времени. Решены многие проблемы, приводившие к подвисаниям. Увеличена эффективность кэширования. Улучшены алгоритмы определения кадров и выбора максимального размера окна;
  • Улучшена поддержка звука - решены проблемы с кэшированием, поставкой образцов звука и синхронизаций с кадрами. Улучшены средства управления звуковыми устройствами под разными ОС;
  • В диалог экспорта добавлены опции перезагрузки проекта, очистки кэша и экспорта без предпросмотра. Устранены подвисания в процессе экспорта. На платформе Linux реализовано отображение прогресса выполнения операции в форме анимации на пиктограмме приложения;
  • Обеспечено центрирование всех дочерних окон относительно основного окна;
  • Добавлена возможность просмотра номеров кадров и увеличена точность расчёта номеров кадров;
  • Существенно увеличена скорость выделения большого числа клипов или переходных эффектов;
  • Представлено новое руководство пользователя, при подготовке которого использовался пакет Sphinx.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.openshotvideo.com/2...)
  2. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Pitivi 0.98 и Shotcut 16.12
  3. OpenNews: Свободный видеоредактор OpenShot мигрирует с GTK+ на Qt
  4. OpenNews: Тестирование видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  5. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  6. OpenNews: Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1.1, Аноним, 19:35, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    32-bit все чтоли?
     
  • 1.2, LinuxGuruNigga, 19:40, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Наконец достигнут паритет с Windows Movie Maker?
     
  • 1.3, Аноним, 19:42, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Отрадно, что оно не заглохло и развивается!
     
  • 1.4, Аноним, 19:42, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Добавить текст без Inkscape всё ещё нельзя?
     
     
  • 2.5, Аноним, 19:48, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я делаю так Создаю в GIMP картинку 1920x1080 Прозрачный фон если забыл сделат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 19:48, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    расплывчатая = не сглаженная. Fix.
     
  • 3.7, Аноним, 19:49, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда текстов надо добавить несколько десятков, это, как и с Inkscape, крайне не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, тоже Аноним, 20:19, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть же ImageMagick. Размер картинки известен, можно набросать скрипт, который творит прозрачные png с надписями (заданными, скажем, в текстовом файле) мгновенно.
     
     
  • 5.11, Аноним, 20:24, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По сравнению с редактированием текста прямо в предпросмотре это всё равно очень ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.13, тоже Аноним, 20:31, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие-то из них бесплатны? Более функциональные платные и под Линукс есть...
     
     
  • 7.15, Аноним, 20:33, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Torrent Edition никто не отменял Я пробовал тыкать какие-то torrent edition и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.16, тоже Аноним, 20:36, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь можно попробовать купить и рассказывать, что не так, уже специально для этого посаженным на горячую линию людям.
     
  • 3.19, th3m3, 22:02, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и костыли. Лучше нормальный софт юзать.
     
  • 1.8, Аноним, 20:05, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Мой мирок разрушился ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Анонимомус, 20:22, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ладно интерфейс на Python, в данном случае от него сложных задач не требуется, ладно таймлайн на HTML5/JavaScript возможно потребуется для красивого представления(пока выглядит как плавающие кусочки..) но AngularJS это уже перебор, сколько клипов потребуется добавить, чтобы с этим было невозможно работать, 10, 20?

    Популярность этого редактора меня поражает, когда есть приличные, сравнимые по сложности shotcut, kdenlive, flowblade..

     
     
  • 3.12, Аноним, 20:25, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В shotcut я не нашёл добавление текста вообще, а kdenlive как семь лет назад выл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Омомим, 21:05, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В shotcut я не нашёл добавление текста вообще, а kdenlive как семь
    > лет назад вылетал меньше чем через минуту работы, так и сейчас
    > вылетает (последний раз проверял два дня назад)

    shotcut тоже любит вылетать, увы.

     
  • 4.20, Mihail Zenkov, 02:35, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В shotcut я не нашёл добавление текста вообще

    https://www.youtube.com/watch?v=E4LkTxs-5LI

     
  • 3.17, Аноним, 20:40, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в flowblade где текст с обводкой наложить? Не png-картинкой.
     
  • 1.14, Аноним, 20:31, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая прога, спасибо.
     

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