31.03.2017 09:48  Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения

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|3.41, AsukaLangleyfag, 13:13, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что, это разве не игрушка для хипстеров? Можно купить бесшумный пк и подключить его к телевизору и получить связку устройств намного сильней чем все эти ваши смрад тв. Более того, ладно если бы телевизоры без этой гадости продавались, но ведь не купишь же. Поэтому и приходится держать телевизор без подключения к интернету, потому что ты ничего с этим смрад тв не сделаешь: как производитель зашил, так и есть, и плевать что он будет за тобой следить (и увы, это факт, а не бредни параноиков).
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|4.44, AsukaLangleyfag, 13:21, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну и ладно, если ты снесёшь встроенный крап от производителя, у тебя получится девайс с очень маленьким функционалом. 1080p h.265 показывать он точно не сможет (на ARM до сих пор туго со свободными драйверами, а там 100% ARM), мощность маленькая.
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|5.50, Crazy Alex, 14:35, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я не в курсе, что там с подписями прошивок и подобным, но разобрать прошивку, оставив родные ядро и графическую систему не то чтобы сложно, при этом абсолютное большинство причин для паранойи можно спокойно прибить. Впрочем, как человек, не смотрящий не то, что ТВ, а фильмы в принципе - могу чего-то сильно не понимать.
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|2.21, iZEN, 11:54, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Если устройство подключено по Ethernet или Wi-Fi к интернету, то глупо думать, что оно ничего не умеет. Это ж полноценный компьютер. И рано или поздно появятся желающие использовать его в своих корыстных интересах или просто поразвлечься (скрыпт-киддисы).
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|1.2, Qasta, 10:39, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Поэтому телевизор - зло. А "умный телевизор" - умное зло (а от этого оно ещё опаснее обычного старого телевизора). Сам не смотрю лет 5 или больше, чего и другим желаю. Книги читать намного интереснее.
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|3.27, Торанспондер реальности, 11:59, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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книги зло, а умные книги - умное зло, электронные книги - электронное зло! Если оно еще и умное то неизбежно заражение. Моя борьба... Государство и революция... Все это можно запихать и в книгу, и в телеизор, и в самртфон....
А там прямой маршрут к разуму атакуемого, можно эксплуатировать любые дыры и головного мозга, и разума, и души!
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|3.32, Qasta, 12:05, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Судя по тому, что вы написали это на форуме, имеются в виду
> электронные книги.
Именно они: всегда есть с собой, огромный выбор, не требует больших денежных средств. Ну и многие произведения оставляют более богатые впечатления, чем их экранизации. Но и наоборот, наверное, бывает. Кстати, друзей и знакомых, не читающих книги, у меня нет - так что я бы назвал чтение очень распространенным увлечением.
P.S. Я имею ввиду именно чтение художественной литературы - понятно, что всякие спеки/доки/учебные материалы к ним не относятся.
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|2.28, iZEN, 12:01, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> Для выполнения кода на телевизоре
> Этот дивный мир
"Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Телевидение! Одно сплошное телевидение..." © высказывание из кинофильма "Москва слезам не верит", 1979г.
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|1.7, lucentcode, 10:55, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Мне хорошо, у меня нет смарт TV, просто обычный LCD-телевизор с отдельной приставкой для смарт TV на базе Android. WebKit на ней обновляется регулярно, также как и Kodi. Так что мне бояться нечего) С точки зрения соотношения цена-качество такой вариант пока является оптимальным.
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|1.9, Школьник, 11:11, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Вот бы подлететь на квадрокоптере к магистральному кабелю и подменить сигнал программы "Время" с Екатериной Андреевой на ролик с Мориарти в духе "Соскучились по мне?"
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