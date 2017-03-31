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31.03.2017 09:48  Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения

Рафаэль Шеель (Rafael Scheel), исследователь безопасности из компании Oneconsult, продемонстрировал практическую возможность совершения атаки на умные телевизоры, которая даёт возможность получить полный контроль за устройством через подстановку команд HbbTV при обработке потоков DVB-T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial). По данным исследователя около 90% умных телевизоров, проданных в последние годы, потенциально подвержены подобным атакам.

Стандарт HbbTV определяет средства для организации гибридного интерактивного телевидения, в том числе через HbbTV можно инициировать обработку на Smart TV произвольных web-страниц в формате CE-HTML, в котором допустимо применение JavaScript. Через подобные страницы могут быть эксплуатированы известные уязвимости в web-движках, применяемых на умных телевизорах. В используемом для демонстрации телевизоре Samsung движок HbbTV был основан на устаревшей версии WebKit, поэтому в ходе эксперимента проблем с поиском уязвимостей не возникло.

Для выполнения кода на телевизоре достаточно, добиться обработки на устройстве специально оформленного потока DVB-T. Атакующий может взломать инфраструктуру вещательной компании, завлечь пользователя на специально подготовленный подставной канал или просто подменить сигнал цифрового телевидения при помощи портативного передатчика. Для проведения атаки можно обойтись передатчиком DVB-T с интерфейсом USB, стоимость которого составляет от 50 до 150 долларов.

Подмена каналов осуществляется благодаря тому, что приёмник DVB-T всегда выбирает более сильный сигнал, что в обычных условиях позволяет использовать местную вещательную сеть, игнорируя вещательные станции соседних городов. Например, в ходе доклада продемонстрирована возможность использования квадрокоптера с закреплённым передатчиком DVB-T, который может подлететь к телевизионной антенне и осуществить подмену определённых каналов.

Кроме DVB-T, потенциально могут быть атакованы и системы, работающие по протоколам DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) и IPTV, с которыми также можно использовать расширения гибридного телевидения HbbTV. Примечательно, что предупреждения о возможности проведения атак через подстановку команд HbbTV высказывались и ранее, но координирующий развитие HbbTV консорциум проигнорировал их в виду отсутствия работающих эксплоитов. В качестве одной из мер для усложнения атак предлагается ввести проверку контента HbbTV по цифровой подписи.

Особенностью атаки является то, что она достаточно трудно отслеживается. Так как DVB-T работает однонаправленно и не требует отклика от устройства, злоумышленник может за небольшой промежуток времени совершить атаку и отключить свой передатчик. После этого установленный бэкдор может внешне себя не проявлять, а отследить источник после отключения передатчика невозможно. Кроме того, при атаке через HbbTV обработка запроса выполнялась с повышенными привилегиями, что позволило сразу получить root-доступ (при эксплуатации уязвимости в web-браузере Smart TV код выполняется под пользователем app и требует эксплуатации дополнительных уязвимостей в системе).

С практической стороны атаки на умные телевизоры могут применяться для включения устройств в ботнет сети для совершения DDoS-атак, для того чтобы шпионить за пользователями (например, можно передавать данные со встроенного микрофона и web-камеры), для продолжения атаки на внутреннюю сеть, для подстановки своей рекламы и т.п. Примечательно, что пользователи практически лишены возможности восстановления телевизора после взлома, так как после успешной атаки злоумышленник может блокировать установку обновлений и существенно усложнить удаление установленного бэкдора (сброса к заводским настройкам недостаточно). Совершению же атаки способствует достаточно большие сроки доставки обновлений и короткие жизненные циклы устройств у всех основных производителей Smart TV, что позволяет использовать уже известные уязвимости в WebKit.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки на микроконтроллеры, встроенные в MicroSD-карты
  3. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  4. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  5. OpenNews: Офисная техника может стать причиной утечки информации
  6. OpenNews: Атака по превращению IP-телефонов Avaya в прослушивающие радиопередатчики
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: dvb, hack, attack, tv
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  • 1.1, Аноним, 10:32, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Если раньше SmartTv были тупыми игрушками для хыпстеров, то теперь превратились ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Фанатик, 11:08, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    У вас всё, что вы не можете себе позволить -- "игрушки для хыпстеров"?
     
     
  • 3.41, AsukaLangleyfag, 13:13, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, это разве не игрушка для хипстеров? Можно купить бесшумный пк и подключить его к телевизору и получить связку устройств намного сильней чем все эти ваши смрад тв. Более того, ладно если бы телевизоры без этой гадости продавались, но ведь не купишь же. Поэтому и приходится держать телевизор без подключения к интернету, потому что ты ничего с этим смрад тв не сделаешь: как производитель зашил, так и есть, и плевать что он будет за тобой следить (и увы, это факт, а не бредни параноиков).
     
     
  • 4.44, AsukaLangleyfag, 13:21, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и ладно, если ты снесёшь встроенный крап от производителя, у тебя получится девайс с очень маленьким функционалом. 1080p h.265 показывать он точно не сможет (на ARM до сих пор туго со свободными драйверами, а там 100% ARM), мощность маленькая.
     
     
  • 5.50, Crazy Alex, 14:35, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я не в курсе, что там с подписями прошивок и подобным, но разобрать прошивку, оставив родные ядро и графическую систему не то чтобы сложно, при этом абсолютное большинство причин для паранойи можно спокойно прибить. Впрочем, как человек, не смотрящий не то, что ТВ, а фильмы в принципе - могу чего-то сильно не понимать.
     
  • 3.49, Аноним, 14:25, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отправлено Фанатик

    Так толсто, что аж тонко.

     
  • 2.16, анон, 11:36, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Как все не знаю, а вот сони воплне себе обновляет сматр тв 2013 года, самс тоже регулярно обновляет тв 15 года
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:56, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вопрос в том что он там обновляет, вот LG к примеру в прошлом году обновило выпи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 11:58, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пффф Вот клоуны Они на полном серьёзе думают, что телевизор без скайпа кому-то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, wwarlock, 12:41, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, допустим, и Samsung тоже скайп выпилил, так что думаю, что это всё от Майкрософт идёт изначально.
     
  • 2.21, iZEN, 11:54, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Если устройство подключено по Ethernet или Wi-Fi к интернету, то глупо думать, что оно ничего не умеет. Это ж полноценный компьютер. И рано или поздно появятся желающие использовать его в своих корыстных интересах или просто поразвлечься (скрыпт-киддисы).
     
  • 1.2, Qasta, 10:39, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Поэтому телевизор - зло. А "умный телевизор" - умное зло (а от этого оно ещё опаснее обычного старого телевизора). Сам не смотрю лет 5 или больше, чего и другим желаю. Книги читать намного интереснее.
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:45, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Дай угадаю, выбросил в окно?
     
     
  • 3.12, Qasta, 11:29, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Три порции шашлыка - выбросила в пропасть P S Просто времени на телевизор не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 11:43, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если это единственная причина, Вам сочувствовать надо...
     
     
  • 5.26, Qasta, 11:59, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >  Работаешь как раб или бухаешь по чёрному?

    Всё сразу.

     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged, 11:20, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >А "умный телевизор" - умное зло

    Вы слишком высокого мнения о Смарт ТВ.

     
     
  • 3.30, Онаним, 12:04, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Хреново, когда телевизор или холодильник умнее своего хозяина.
     
     
  • 4.42, AlexYeCu_not_logged, 13:18, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Хреново, когда телевизор или холодильник умнее своего хозяина.

    Это смотря какой хозяин. А то может хоть кто-то умный в квартире будет.

     
  • 2.13, тоже Аноним, 11:29, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Судя по тому, что вы написали это на форуме, имеются в виду электронные книги.
     
     
  • 3.27, Торанспондер реальности, 11:59, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    книги зло, а умные книги - умное зло, электронные книги - электронное зло! Если оно еще и умное то неизбежно заражение. Моя борьба... Государство и революция... Все это можно запихать и в книгу, и в телеизор, и в самртфон....
    А там прямой маршрут к разуму атакуемого, можно эксплуатировать любые дыры и головного мозга, и разума, и души!
     
  • 3.32, Qasta, 12:05, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Судя по тому, что вы написали это на форуме, имеются в виду
    > электронные книги.

    Именно они: всегда есть с собой, огромный выбор, не требует больших денежных средств. Ну и многие произведения оставляют более богатые впечатления, чем их экранизации. Но и наоборот, наверное, бывает. Кстати, друзей и знакомых, не читающих книги, у меня нет - так что я бы назвал чтение очень распространенным увлечением.

    P.S. Я имею ввиду именно чтение художественной литературы - понятно, что всякие спеки/доки/учебные материалы к ним не относятся.

     
  • 1.3, Аноним, 10:42, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Для выполнения кода на телевизоре

    Этот дивный мир

     
     
  • 2.28, iZEN, 12:01, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >> Для выполнения кода на телевизоре
    > Этот дивный мир

    "Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Телевидение! Одно сплошное телевидение..." © высказывание из кинофильма "Москва слезам не верит", 1979г.


     
  • 1.4, Аноним, 10:45, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Нужно было сразу называть телекранами, а не SmartTV.
     
     
  • 2.6, developer, 10:51, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На видео платформа Samsung до 2015 года (aka Orsay)
     
  • 2.14, Qasta, 11:31, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Нужно было сразу называть телекранами, а не SmartTV.

    Мегазачёт! (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB)

     
     
  • 3.48, Аноним, 14:15, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще один школьник открыл для себя супир-борцуха-с-систимой-жи-есть-я-борюсь-с-си... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, lucentcode, 10:55, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мне хорошо, у меня нет смарт TV, просто обычный LCD-телевизор с отдельной приставкой для смарт TV на базе Android. WebKit на ней обновляется регулярно, также как и Kodi. Так что мне бояться нечего) С точки зрения соотношения цена-качество такой вариант пока является оптимальным.
     
     
  • 2.29, Аноним, 12:02, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сейчас невозможно купить телевизор без смарт тв с нормальной матрицей, хотел тут... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, iZEN, 13:05, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы хотите купить телевизор? Ну и зря! Требуйте от поставщика телеконтента бесплатную 108" ЖК-панель в аренду на 30 лет.
     
  • 2.33, Торанспондер реальности, 12:08, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    надо бояться не только того что сломают твою штучку, а того, что ты смотришь в э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 14:58, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут администрация за бездуховный безбожный СССР Ранний РСФСР был за геев Покин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Школьник, 11:11, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот бы подлететь на квадрокоптере к магистральному кабелю и подменить сигнал программы "Время" с Екатериной Андреевой на ролик с Мориарти в духе "Соскучились по мне?"
     
     
  • 2.19, Пользователь Debian, 11:49, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Школьник, бибисишного Мориарти не все знают.
     
     
  • 3.40, Аноним, 13:07, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше с Лениным. Товагищии... и т.д.
     
     
  • 4.45, Аноним, 13:22, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подожди 7 месяцев.
     
  • 1.11, AlexYeCu_not_logged, 11:24, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стоп. На Гиктаймсе вой на ту же тему.
    Но там интереснее: утверждается, что можно довольно просто получить рут-права.
    Где найти подробные инструкции?
     
     
  • 2.20, алекс, 11:51, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    теперь флешку во взломанный ТВ не поставишь, кругом зараза
     
     
  • 3.43, AlexYeCu_not_logged, 13:19, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > теперь флешку во взломанный ТВ не поставишь, кругом зараза

    Где связь?

     
  • 1.15, Аноним, 11:35, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А если вещательная компания взломана спецслужбами ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, F, 12:51, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну т.е. вы в эту объективную реальность не верите? Какие "если", важнее - зачем _им_ ломать, когда так и так все под контролем?
     
  • 2.47, QuAzI, 14:00, 31/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что значит "Если"?
     
  • 1.17, Аноним, 11:41, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Опять свой DRM пропихнуть хотят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 12:34, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Sony и ломать не надо Они последней прошивкой сами окирпичили множество 40 мод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 12:49, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта зверушка HbbTV в дикой природе вообще встречается?
     
  • 1.37, F, 12:49, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    - Продажи телевизоров выросли!
    - Да, я тоже свой продал...
     
  • 1.46, Нанобот, 13:52, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    скоро умные телевизоры начнут сбиваться в стаи(ботнеты) и атаковать свои телецентры
     
  • 1.51, Аноним, 14:39, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мда, облом А я думал телек вместо моника покупать Вирус кстати могут зафигачит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним, 14:41, 31/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно в режиме монитора это все работает. Смарт тв мне нафиг не нужно
     

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