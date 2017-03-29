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29.03.2017 22:34  Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux

В ходе совместной работы инженеры из Collabora и Google подготовили прослойку "drm_hwcomposer", обеспечивающую работу графической подсистемы платформы Android поверх штатного графического стека ядра Linux и API DRM (Direct Rendering Manager). Код прослойки drm_hwcomposer принят в основной репозиторий проекта Chrome OS.

Напомним, что в Android применяются специфичные видеодрайверы, работающие в пространстве пользователя и предоставляющие интерфейс для доступа к графическому оборудованию через API Hardware Composer (HWC). Прослойка "drm_hwcomposer" работает поверх mesa и libdrm, обеспечивая трансляцию API DRM в API HWC, что позволяет реализовать поддержку HWC на базе обычных DRM-драйверов. При этом SurfaceFlinger, композитный менеджер Android, продолжает использовать API HWC и не требует модификации.

Прослойка может работать только с ядрами Linux 4.10 и новее, так как завязана на использовании появившегося в ядре 4.10 механизма "explicit fencing" (in-fence/out-fence), позволяющего управлять синхронизацией буферов между устройствами из пространства пользователя. Поддержка "explicit fencing" в ядре также дала возможность обеспечить поддержку в прослойке нового API HWC2, представленного в Android 7.0.

Демонстрируя возможности прослойки, разработчики запустили Android на плате Dragonboard 410c поверх Freedreno, свободного видеодрайвера для графической подсистемы чипов Qualcomm. Freedreno поддерживает в том числе GPU Adreno (A5XX), применяемые в SoC Snapdragon 820 и 821, которые используются во многих современных смартфонах, с видеоподсистемами которых до сих пор можно было взаимодействовать только через проприетарные драйверы. Прослойка может подтолкнуть вперёд развитие проекта Replicant, в рамках которого развивается полностью открытый вариант платформы Android, избавленный от проприетарных компонентов и закрытых драйверов, разработка которого во многом буксует из-за отсутствия открытых Android-драйверов для GPU популярных мобильных SoC.

  1. Главная ссылка к новости (http://memcpy.io/android-enabl...)
  2. OpenNews: Разработчики Replicant выявили бэкдор в смартфонах и планшетах Samsung Galaxy
  3. OpenNews: Выход Replicant 4.2, полностью свободной прошивки на основе Android
  4. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  5. OpenNews: Copperhead, Guardian и F-Droid объединили усилия в создании защищённой мобильной экосистемы
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: drm, video, android
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  • 1, Аноним, 22:58, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    libhybris наоборот Полезно, значит в скоро можно ожидать возможности запуска An... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 23:06, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нужен очередной WINE который реализует API андроида и все В жизни наступит счас... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Андрей К., 23:08, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот. А АРМ уже почти перестал делать user-space дрова для обычного Linux стека и X.org. Все для Android-а старается.
     
  • 4, Аноним, 00:26, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    отлично же
     

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