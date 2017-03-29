29.03.2017 18:46  Сегодня отмечается День свободы документов

В последнюю среду марта традиционно отмечается "День свободы документов", в который по всему миру проводятся мероприятия, направленные на продвижение среди пользователей открытых стандартов и открытых форматов. Хранение документов в открытых форматах позволяет избавиться от зависимости от коммерческих производителей ПО и гарантирует возможность прочитать сохраненную информацию и через 20 лет.

Как правило, намеченные мероприятия будут связаны с проведением встреч энтузиастов и чтением в университетах докладов с рассказом о преимуществах формата ODF. К сожалению, в России, Украине и Белоруссии в этом году не нашлось инициативных групп, готовых организовать проведение тематических встреч, по крайней мере данных стран нет в списке зарегистрированных мероприятий.



