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29.03.2017 18:46  Сегодня отмечается День свободы документов

В последнюю среду марта традиционно отмечается "День свободы документов", в который по всему миру проводятся мероприятия, направленные на продвижение среди пользователей открытых стандартов и открытых форматов. Хранение документов в открытых форматах позволяет избавиться от зависимости от коммерческих производителей ПО и гарантирует возможность прочитать сохраненную информацию и через 20 лет.

Как правило, намеченные мероприятия будут связаны с проведением встреч энтузиастов и чтением в университетах докладов с рассказом о преимуществах формата ODF. К сожалению, в России, Украине и Белоруссии в этом году не нашлось инициативных групп, готовых организовать проведение тематических встреч, по крайней мере данных стран нет в списке зарегистрированных мероприятий.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: documentfreedom
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  • 1.1, Константин, 18:53, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что за бред? На сайте же есть встречи в Сибири
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:28, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Нет там в 2017 году ничего в Сибири На карте одна встреча в Омске за _2016_ год... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, iPony, 19:16, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хранение документов в открытых форматах позволяет избавиться от зависимости от коммерческих производителей ПО и гарантирует возможность прочитать сохраненную информацию и через 20 лет

    А как сейчас дела обстоят с открытием 20летней информации? Это

     
     
  • 2.5, тоже Аноним, 19:28, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Все открытые форматы 20-летней давности без проблем читаются и сейчас.
     
  • 1.10, DmA, 21:32, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    самый  лучший формат -это юникоде.txt, если не изобретут новые человеческие языки, то он и через миллион лет будет читабельным.
     
     
  • 2.11, Аноним, 21:39, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да все форматы читаемы и через миллион лет пусть пиратка в пиратке в эмуляторе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Аномномномнимус, 22:01, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Shtirlitz в своё время очень хорошо вскрывал инопланетянские кодировки с множественным перекодированием из одной в другую
     

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