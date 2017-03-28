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28.03.2017 23:09  Релиз LanguageTool 3.7, программы для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

Состоялся релиз LanguageTool 3.7, свободного расширения для LibreOffice и Apache OpenOffice, ПО для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля. Программа представлена в виде расширения для LibreOffice и Apache OpenOffice, дополнений к Google Chrome и Mozilla Firefox, а также в форме независимых консольного и графического приложений. Кроме того, на сайте https://languagetool.org/ru/ работает интерактивная форма проверки грамматики и орфографии. Код обособленных приложений написан на Java 8 и распространяется под лицензией LGPL.

В новой версии:

  • Доработаны модули проверки текстов для русского, украинского, португальского, бретонского, каталанского, английского, французского, немецкого, греческого и итальянского языков.
  • Диалоги расширения LanguageTool для LibreOffice/Apache OpenOffice теперь используют системную тему оформления окон. Изменения для русскоязычного модуля включают:
  • Созданы новые и усовершенствованы существующие грамматические правила.
  • Обновлены встроенные словари.


  1. Главная ссылка к новости (https://languagetool.org/ru/ ...)
Автор новости: Yakov
Тип: Программы
Ключевые слова: languagetool
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  • 1.1, Аноним, 23:33, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я правильно понял, что самодостаточна только основная программа на Java, а брауз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:35, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже собрался ставить дополнение к браузеру, но вовремя заметил By default, yes ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 23:35, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, но можно поднять свой сервер LanguageTool, и отправлять из браузерного плаги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:38, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А там что-нибудь не через сервер работает На странице https languagetool org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Yakov, 23:41, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не через сервер работают независимая версия и расширение для LibreOffice/Apache OpenOffice.
     
     
  • 2.7, paulus, 00:10, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    независимая от явы? :)
     
  • 1.6, paulus, 00:08, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Таки, да! Мечтаю ради этой приблуды поставить яву и сервер для lоохфиса, аль чужой во все запустить для проверки... ;)
     
     
  • 2.8, Yakov, 00:14, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для работы расширения LT с LibreOffice/OpenOffice никакой сервер не используется!
    Нужна только Java 8.
     
     
  • 3.9, paulus, 00:30, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Для работы расширения LT с LibreOffice/OpenOffice никакой сервер не используется!
    > Нужна только Java 8.

    Да в курсе мы, только зачем такой монстр для проверки орфографии? У меня дистр. меньше явы весит...

     
  • 1.10, Дуплик, 02:15, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кстати, хоть и Java 8, а не тормозит. Гораздо быстрее, чем программы на Qt работает.
     
     
  • 2.12, Аноним, 03:08, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Любая программа на Qt кроме разве что криворуких работает лучше, чем всё остал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, iCat, 02:56, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то... как-то... фу-у-у...
    Java стала чуть ли не синонимом невыясненной неуклюжести и ресурсожорности...
     
     
  • 2.15, КИА, 04:49, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, сколько тысяч строк кода на java вы написали, чтобы делать такие критичные выводы о неуклюжести? Вы бы еще написали свои умозаключения в ведущие компании мира Google, Oracle, IBM...
    Например, у нас проект Тех.Корпорация размером почти 100 тыс.строк написан целиком на Java. И уверенно можем сказать, что для таких проектов обработки деловой информации это самая лучшая экосистема. И есть с чем сравнивать, так как писали в разное время код и на Asm и на Pascal и на C. И сравнивали производительность с другими аналогичными системами - код на java быстрее работает и поедает меньше ресурсов. И в интернете много приведено результатов практического тестирования по которым java всегда входит в тройку лидеров производительных языков программирования.
    Советую сначала что-то приличное сделать своими руками, а уже потом публиковать своё мнение.
     
     
  • 3.16, КИА, 04:53, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропустил нолик в оценке размера проекта - почти 1000 тыс.строк. А точнее по статистике 820 тыс.строк исходного кода.
     
  • 1.13, Аноним, 03:41, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А на нормальном языке не могли написать?
     
     
  • 2.14, KonstantinB, 03:50, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Возьми да перепиши.
     

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