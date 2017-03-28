28.03.2017 23:09  Релиз LanguageTool 3.7, программы для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

2.15 , КИА, 04:49, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Интересно, сколько тысяч строк кода на java вы написали, чтобы делать такие критичные выводы о неуклюжести? Вы бы еще написали свои умозаключения в ведущие компании мира Google, Oracle, IBM...

Например, у нас проект Тех.Корпорация размером почти 100 тыс.строк написан целиком на Java. И уверенно можем сказать, что для таких проектов обработки деловой информации это самая лучшая экосистема. И есть с чем сравнивать, так как писали в разное время код и на Asm и на Pascal и на C. И сравнивали производительность с другими аналогичными системами - код на java быстрее работает и поедает меньше ресурсов. И в интернете много приведено результатов практического тестирования по которым java всегда входит в тройку лидеров производительных языков программирования.

Советую сначала что-то приличное сделать своими руками, а уже потом публиковать своё мнение.

3.16 , КИА, 04:53, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – Пропустил нолик в оценке размера проекта - почти 1000 тыс.строк. А точнее по статистике 820 тыс.строк исходного кода.

