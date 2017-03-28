28.03.2017 23:09  Релиз LanguageTool 3.7, программы для проверки грамматики, орфографии, пунктуации и стиля

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|1.5, Yakov, 23:41, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не через сервер работают независимая версия и расширение для LibreOffice/Apache OpenOffice.
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|3.9, paulus, 00:30, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для работы расширения LT с LibreOffice/OpenOffice никакой сервер не используется!
> Нужна только Java 8.
Да в курсе мы, только зачем такой монстр для проверки орфографии? У меня дистр. меньше явы весит...
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|2.15, КИА, 04:49, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно, сколько тысяч строк кода на java вы написали, чтобы делать такие критичные выводы о неуклюжести? Вы бы еще написали свои умозаключения в ведущие компании мира Google, Oracle, IBM...
Например, у нас проект Тех.Корпорация размером почти 100 тыс.строк написан целиком на Java. И уверенно можем сказать, что для таких проектов обработки деловой информации это самая лучшая экосистема. И есть с чем сравнивать, так как писали в разное время код и на Asm и на Pascal и на C. И сравнивали производительность с другими аналогичными системами - код на java быстрее работает и поедает меньше ресурсов. И в интернете много приведено результатов практического тестирования по которым java всегда входит в тройку лидеров производительных языков программирования.
Советую сначала что-то приличное сделать своими руками, а уже потом публиковать своё мнение.
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