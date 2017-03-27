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27.03.2017 11:10  Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ Rockstor 3.9

Состоялся релиз специализированного Linux-дистрибутива Rockstor 3.9, предназначенного для развёртывания сетевых (NAS) и облачных хранилищ. Дистрибутив построен на пакетной базе CentOS и использует для локального хранения файловую систему Btrfs, а для внешнего доступа протоколы Samba/CIFS, NFS, SFTP и AFP. Размер установочного iso-образа 824 Мб.

Особенностью Rockstor является поддержка запуска дополнительных приложений-обработчиков, упакованных в контейнеры Docker. Например, для быстрой установки доступны docker-образы с ownCloud, Syncthing, OpenVPN и Plex. Управление работой дистрибутива осуществляется через специально развиваемый проектом web-интерфейс, возможна интеграция с другими системами через REST API.

Из расширенных функций упоминается поддержка работы со снапшотами, хранение данных в сжатом виде, простое расширение хранилища (достаточно добавить диски), организация резервного копирования клиентских систем через Rsync, Apple Time Machine и Windows Backup, поддержка переноса данных на запасной сервер с использованием асинхронной репликации, возможность контроля целостности по цифровым подписям, встроенная система мониторинга ресурсов.

Наработки дистрибутива распространяются под лицензией GPLv2, а сборки релизов распространяются без ограничений, но доступ к стабильному репозиторию с обновлениями пакетов, осуществляется только по платной подписке. При этом бесплатно доступен репозиторий с тестовыми обновлениями, в котором проводится первичная проверка обновлений перед их переносом в стабильный репозиторий.



  1. Главная ссылка к новости (http://rockstor.com/blog/news/...)
  2. OpenNews: Представлен дистрибутив для создания сетевых хранилищ FreeNAS Corral
  3. OpenNews: Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMediaVault 2.1, продолжившего развитие FreeNAS на технологиях Linux
  5. OpenNews: Выпуск открытой P2P-системы синхронизации файлов Syncthing 0.12
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ZFSguru 0.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rockstor, nas
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  • 1.1, Аноним, 12:02, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Что-то мода на Docker в NAS пошла. Недавно и во FreeNAS его добавили.
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:23, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Docker на FreeBSD O_O ну ок, не думал что такое возможно
     
  • 1.2, iCat, 12:15, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    BTRFS? А оно готово к тому, чтобы ей доверить свои уникальные данные?
     
     
  • 2.5, Black_Angel_by, 12:46, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    ИМХО нет.
    Почти год юзал под /tmp на Gentoo. Ушатал до того, что на почти пустой раздел ругается, что места нет. Задолбало шаманить, чтоб ожило. Выпилил нафик. На ZFSonLinux пока нареканий не было :)
     
     
  • 3.9, Crazy Alex, 14:04, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    /tmp на ZFS???
     
     
  • 4.11, A.Stahl, 14:17, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А что? Человек, видимо, экспериментирует с ФС. /tmp для этого самое то:)
     
     
  • 5.17, Led, 21:28, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто пионэр перепутал ВЛКСМ и БДСМ - не к тому готовится.
     
  • 3.16, pauc, 19:06, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В крон - btrfs balance start -v -dusage=0 /tmp
    В старых версиях бага с освобождением пустых чанков.
     
  • 3.20, t, 03:10, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ИМХО нет.
    > Почти год юзал под /tmp на Gentoo. Ушатал до того, что на
    > почти пустой раздел ругается, что места нет. Задолбало шаманить, чтоб ожило.
    > Выпилил нафик. На ZFSonLinux пока нареканий не было :)

    были проблемы на рабочей машине с недостатоком места, проблема закончилась, когда я перестал хранить очень старые снапшоты.

     
  • 2.19, t, 03:09, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    считаю что готово. около десятка инсталляций из них 4 многодисковых, всё работает. делал уже миграции на другие диски, монтировал с умершими дисками. в общем случае - всё хорошо.
     
  • 1.7, MPEG LA, 13:11, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >поддержка запуска дополнительных приложений-обработчиков, упакованных в контейнеры Docker

    лучше бы они свою систему в виде Docker-образа подготовили

     

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